Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН щодо розстрілу окупантами двох українських військових на Запоріжжі

Ворог ймовірно розстріляв двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя в Запорізькій області, про що стало відомо із соцмереж. У зв’язку з цим український омбудсмен направив листи до МКЧХ та ООН.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Це ще один свідомий крок РФ, спрямований на залякування та демонстративне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. Такі вбивства не є поодинокими випадками - вони формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Лубінець наголосив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

"Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії", - додав омбудсмен.

Що передувало

Нагадаємо, раніше проєкт DeepState повідомив, що на околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.