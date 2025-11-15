Новини Воєнні злочини російських окупантів Розстріл українських військовополонених
Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН щодо розстрілу окупантами двох українських військових на Запоріжжі

Розстріл українських військових у Затишші

Ворог ймовірно розстріляв двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя в Запорізькій області, про що стало відомо із соцмереж. У зв’язку з цим український омбудсмен направив листи до МКЧХ та ООН.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Це ще один свідомий крок РФ, спрямований на залякування та демонстративне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. Такі вбивства не є поодинокими випадками - вони формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Лубінець наголосив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

"Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії", - додав омбудсмен.

Що передувало

Нагадаємо, раніше проєкт DeepState повідомив, що на околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.

Записи розстрілу з наших БПЛА вони не подавлені РЕБом, то часто в розмовах лунають питання, чому там нема наших бойових дронів, щоб врятувати наших захисників, чому в тих районах наші не прикриті??? Чи бойові українські дрони подавлені орківськими Ребами??
15.11.2025 18:31 Відповісти
Розумію, що ми недостатньо кидали на банкі та на шапки. У Міноборони - премії та інші витрати. Весільні дрони - не на часі. І ще плюс 15 процентів сиплому.
15.11.2025 18:48 Відповісти
По той же причине почему было просрано ( "будем разбираться") чонгар, мариуполь, Херсонщину, ЗАЭС и т.д.
16.11.2025 13:09 Відповісти
Все что есть это силами волонтеров и самих бойцов собрано на коленке.
Значить на данном фронте не хватало боевых дронов, были разведчики.
Ну еще чуть чуть свичблейдов Америка подкидывала, при Байдене
16.11.2025 13:11 Відповісти
Знов пише листи дрібним почерком... Навіщо ти там штани протираєш, Лубінець?
15.11.2025 18:57 Відповісти
у зеленого дегенерати мародера лубинця, є квота! обов'язкова квота!
два рази на місяць, нести якусь *****, але дуже обережно!
зе!гніда ні в чому не винна!
це все оон!!!!
15.11.2025 19:04 Відповісти
Пишите на деревню дедушке(ООН и т.д.). Выразят 2 кило озабоченности на том и все.
15.11.2025 19:30 Відповісти
Знов зелений хенерал потужно обісрався. І як же тепер нових мобіків наловити?
15.11.2025 19:56 Відповісти
 
 