Лубинец обратился к МККК и ООН по поводу расстрела оккупантами двух украинских военных Запорожской области
Враг предположительно расстрелял двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишья в Запорожской области, о чем стало известно из соцсетей. В связи с этим украинский омбудсмен направил письма в МККК и ООН.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Это еще один сознательный шаг РФ, направленный на запугивание и демонстративное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Такие убийства не являются единичными случаями - они формируют системный характер преступного поведения государства-агрессора", - говорится в сообщении.
Лубинец подчеркнул, что убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как тяжкое международное преступление.
"Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России", - добавил омбудсмен.
Что предшествовало
Напомним, ранее проект DeepState сообщил, что на окраине Затишья в Запорожской области российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.
Значить на данном фронте не хватало боевых дронов, были разведчики.
Ну еще чуть чуть свичблейдов Америка подкидывала, при Байдене
два рази на місяць, нести якусь *****, але дуже обережно!
зе!гніда ні в чому не винна!
це все оон!!!!