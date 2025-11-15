Лубинец обратился к МККК и ООН по поводу расстрела оккупантами двух украинских военных Запорожской области

Враг предположительно расстрелял двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишья в Запорожской области, о чем стало известно из соцсетей. В связи с этим украинский омбудсмен направил письма в МККК и ООН.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Это еще один сознательный шаг РФ, направленный на запугивание и демонстративное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Такие убийства не являются единичными случаями - они формируют системный характер преступного поведения государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Лубинец подчеркнул, что убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как тяжкое международное преступление.

"Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России", - добавил омбудсмен.

Что предшествовало

Напомним, ранее проект DeepState сообщил, что на окраине Затишья в Запорожской области российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.