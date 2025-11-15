РУС
Лубинец обратился к МККК и ООН по поводу расстрела оккупантами двух украинских военных Запорожской области

Расстрел украинских военных в Затишье

Враг предположительно расстрелял двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишья в Запорожской области, о чем стало известно из соцсетей. В связи с этим украинский омбудсмен направил письма в МККК и ООН.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Это еще один сознательный шаг РФ, направленный на запугивание и демонстративное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Такие убийства не являются единичными случаями - они формируют системный характер преступного поведения государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Лубинец подчеркнул, что убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как тяжкое международное преступление.

"Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России", - добавил омбудсмен.

Что предшествовало

Напомним, ранее проект DeepState сообщил, что на окраине Затишья в Запорожской области российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.

Записи розстрілу з наших БПЛА вони не подавлені РЕБом, то часто в розмовах лунають питання, чому там нема наших бойових дронів, щоб врятувати наших захисників, чому в тих районах наші не прикриті??? Чи бойові українські дрони подавлені орківськими Ребами??
15.11.2025 18:31 Ответить
Розумію, що ми недостатньо кидали на банкі та на шапки. У Міноборони - премії та інші витрати. Весільні дрони - не на часі. І ще плюс 15 процентів сиплому.
15.11.2025 18:48 Ответить
По той же причине почему было просрано ( "будем разбираться") чонгар, мариуполь, Херсонщину, ЗАЭС и т.д.
16.11.2025 13:09 Ответить
Все что есть это силами волонтеров и самих бойцов собрано на коленке.
Значить на данном фронте не хватало боевых дронов, были разведчики.
Ну еще чуть чуть свичблейдов Америка подкидывала, при Байдене
16.11.2025 13:11 Ответить
Знов пише листи дрібним почерком... Навіщо ти там штани протираєш, Лубінець?
15.11.2025 18:57 Ответить
у зеленого дегенерати мародера лубинця, є квота! обов'язкова квота!
два рази на місяць, нести якусь *****, але дуже обережно!
зе!гніда ні в чому не винна!
це все оон!!!!
15.11.2025 19:04 Ответить
Пишите на деревню дедушке(ООН и т.д.). Выразят 2 кило озабоченности на том и все.
15.11.2025 19:30 Ответить
Знов зелений хенерал потужно обісрався. І як же тепер нових мобіків наловити?
15.11.2025 19:56 Ответить
 
 