Впервые в Украине пожизненный приговор получил рашист, расстрелявший пленного воина ВСУ, - СБУ

Впервые в Украине пожизненный срок заключения получил российский военный Дмитрий Курашов из штурмового отряда "Шторм-V", который расстрелял украинского военнопленного на Запорожском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ и пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Больше о захватчике

Это первый приговор в истории Украины, когда оккупант получил такой срок именно за расстрел воина Сил обороны.

Как установило расследование, осужденный – 27-летний гражданин РФ Дмитрий Курашов. Ранее он отбывал наказание в российской тюрьме за кражи, а в ноябре 2023 года подписал контракт с Минобороны РФ в обмен на амнистию.

В рядах вражеской армии его назначили стрелком штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ.

Военное преступление оккупанта

По материалам дела, 6 января 2024 года Курашов вместе с другими оккупантами атаковал украинских защитников в районе поселка Приютное.

Во время штурма рашист расстрелял в упор воина ВСУ, который во время боестолкновения сдался в плен, когда израсходовал на отражение вражеского наступления весь боекомплект.

Установлено, что Курашов произвел по украинцу прицельные выстрелы из автомата Калашникова. В результате ранений военный ВСУ погиб на месте.

Приговор суда

В этот же день воины Сил обороны выбили оккупантов из занятых позиций, взяли в плен Курашова и четырех его сослуживцев как единственных выживших.

На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями Службы безопасности, суд признал рашиста виновным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

