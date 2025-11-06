РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8945 посетителей онлайн
Новости Военные преступления россиян Расстрел украинских военнопленных
1 700 12

Впервые в Украине пожизненный приговор получил рашист, расстрелявший пленного воина ВСУ, - СБУ

В Украине впервые осудили россиянина за расстрел военного ВСУ

Впервые в Украине пожизненный срок заключения получил российский военный Дмитрий Курашов из штурмового отряда "Шторм-V", который расстрелял украинского военнопленного на Запорожском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ и пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Больше о захватчике

Это первый приговор в истории Украины, когда оккупант получил такой срок именно за расстрел воина Сил обороны.

Как установило расследование, осужденный – 27-летний гражданин РФ Дмитрий Курашов. Ранее он отбывал наказание в российской тюрьме за кражи, а в ноябре 2023 года подписал контракт с Минобороны РФ в обмен на амнистию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зарегистрировано более 190 тыс. военных преступлений войск РФ в Украине, - Офис генпрокурора

В рядах вражеской армии его назначили стрелком штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ.

Военное преступление оккупанта

По материалам дела, 6 января 2024 года Курашов вместе с другими оккупантами атаковал украинских защитников в районе поселка Приютное.

Во время штурма рашист расстрелял в упор воина ВСУ, который во время боестолкновения сдался в плен, когда израсходовал на отражение вражеского наступления весь боекомплект.

Установлено, что Курашов произвел по украинцу прицельные выстрелы из автомата Калашникова. В результате ранений военный ВСУ погиб на месте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пленных не берем, застрелите", - командир оккупантов отдает приказ на казнь пленных украинских воинов. АУДИО

Приговор суда

В этот же день воины Сил обороны выбили оккупантов из занятых позиций, взяли в плен Курашова и четырех его сослуживцев как единственных выживших.

На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями Службы безопасности, суд признал рашиста виновным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты убили дроном двух гражданских, которые шли под белым флагом в Харьковской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21188) приговор (1292) СБУ (20585) военные преступления (1531) война в Украине (6770)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
На 10000 грн щомісяця він буде харчуватися краще за більшість пенсіонерів.
показать весь комментарий
06.11.2025 17:12 Ответить
+1
А, як багато часу кацап може істи частини самого себе? На довічне вистачить?
показать весь комментарий
06.11.2025 17:05 Ответить
+1
Обміняють потім і це мабуть буде весь його вирок. Потім знову піде на фронт і буде далі розстрілювати полонених.
показать весь комментарий
06.11.2025 17:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А, як багато часу кацап може істи частини самого себе? На довічне вистачить?
показать весь комментарий
06.11.2025 17:05 Ответить
На 10000 грн щомісяця він буде харчуватися краще за більшість пенсіонерів.
показать весь комментарий
06.11.2025 17:12 Ответить
Я про особливу дієту в стилі фільму "Пила" та "Ганібал Лектор".

Таке можуть забезпечити тільки "сусіди" по тюрмі, а не адміністрація.
показать весь комментарий
06.11.2025 17:29 Ответить
Обміняють потім і це мабуть буде весь його вирок. Потім знову піде на фронт і буде далі розстрілювати полонених.
показать весь комментарий
06.11.2025 17:07 Ответить
Тепер цю тварюку будуть довічно годувати за мої гроші?
показать весь комментарий
06.11.2025 17:12 Ответить
Ну так, женевська конвенція вона така...
показать весь комментарий
06.11.2025 17:28 Ответить
А ти багацько податків платиш?
показать весь комментарий
06.11.2025 17:42 Ответить
Відправити працювати у забій на ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» - гірничо-збагачувальний комбінат у місті Жовті Води (Дніпропетровська область України), єдине на території України підприємство з видобутку та переробки уранової руди.
показать весь комментарий
06.11.2025 17:33 Ответить
Отакой, теперь пожитево утримуй цю падлу за наш рахунок. Терміново треба закон шо дозволить їх вішати. Публічно.
показать весь комментарий
06.11.2025 17:42 Ответить
Хтось мені скаже, чому я маю своїми податками голосувати все життя цю падаль?!
показать весь комментарий
06.11.2025 18:06 Ответить
І як завжди його згодом обміняють ?
показать весь комментарий
06.11.2025 18:12 Ответить
Лучше бы повесили вдоль Хрещатика на деревьях
показать весь комментарий
06.11.2025 18:13 Ответить
 
 