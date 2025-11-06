Впервые в Украине пожизненный приговор получил рашист, расстрелявший пленного воина ВСУ, - СБУ
Впервые в Украине пожизненный срок заключения получил российский военный Дмитрий Курашов из штурмового отряда "Шторм-V", который расстрелял украинского военнопленного на Запорожском направлении.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ и пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Больше о захватчике
Это первый приговор в истории Украины, когда оккупант получил такой срок именно за расстрел воина Сил обороны.
Как установило расследование, осужденный – 27-летний гражданин РФ Дмитрий Курашов. Ранее он отбывал наказание в российской тюрьме за кражи, а в ноябре 2023 года подписал контракт с Минобороны РФ в обмен на амнистию.
В рядах вражеской армии его назначили стрелком штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ.
Военное преступление оккупанта
По материалам дела, 6 января 2024 года Курашов вместе с другими оккупантами атаковал украинских защитников в районе поселка Приютное.
Во время штурма рашист расстрелял в упор воина ВСУ, который во время боестолкновения сдался в плен, когда израсходовал на отражение вражеского наступления весь боекомплект.
Установлено, что Курашов произвел по украинцу прицельные выстрелы из автомата Калашникова. В результате ранений военный ВСУ погиб на месте.
Приговор суда
В этот же день воины Сил обороны выбили оккупантов из занятых позиций, взяли в плен Курашова и четырех его сослуживцев как единственных выживших.
На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями Службы безопасности, суд признал рашиста виновным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
