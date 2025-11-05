Зарегистрировано более 190 тыс. военных преступлений войск РФ в Украине, - Офис генпрокурора

4 ноября 2025 года заместитель генерального прокурора Андрей Лещенко провел встречу с представителями Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине, возглавляемой Эриком Мосе.

Расследование военных преступлений

Как отмечается, во время встречи стороны обсудили вопросы документирования и расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных государством-агрессором, а также дальнейшую координацию действий и обмен информацией между украинскими и международными институтами.

Сколько военных преступлений войск РФ зарегистрировано?

"Украинская сторона проинформировала представителей Комиссии о ключевых результатах работы прокуроров. В частности, с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано более 190 тысяч военных преступлений, совершенных представителями государства-агрессора. Сообщено о подозрении 1 029 военным РФ, 747 обвинительных актов направлено в суд, а 206 человек уже осуждены", - говорится в сообщении.

Геноцидная политика против украинского народа

Лещенко подчеркнул, что масштабы и системность преступлений Российской Федерации позволяют классифицировать их как часть целенаправленной геноцидной политики против украинского народа.

"То, что мы видим, это плановая государственная политика уничтожения украинской нации. Именно поэтому наши расследования сосредоточены не только на исполнителях, но прежде всего на политическом и военном руководстве государства-агрессора", - подчеркнул заместитель генерального прокурора.

Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Рудь проинформировал о текущей динамике расследований и росте количества атак на гражданское население.

"Только за девять месяцев этого года зафиксировано более 5,1 тысячи нападений с применением дронов против гражданских, что в два раза больше, чем за весь 2024 год. Такие действия имеют признаки преступлений против человечности", - отметил он.

Отчет комиссии ООН

Участники встречи также обсудили недавний отчет Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине, в котором говорится о многочисленных фактах применения силы против гражданского населения на оккупированных и прифронтовых территориях, в частности систематических атаках дронами по гражданским целям в Украине, а также депортации населения с временно оккупированных территорий.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия и обмена данными с целью полного и объективного документирования военных преступлений.

