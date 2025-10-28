РУС
Новости
Армия РФ целенаправленно бьет по гражданским, - ООН

ООН обвинила Россию в преступлении против человечности

Постоянные атаки РФ беспилотниками заставляют гражданских бежать с подконтрольных Украине территорий, что квалифицируется как преступление против человечности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой DW, об этом говорится в расследовании, проведенном независимой комиссией ООН и опубликованном в понедельник, 27 октября.

Отмечается, что Россия совершила военные преступления, депортируя и принудительно перемещая гражданских лиц из оккупированных районов Запорожской области, пишет агентство AFP.

"Российские власти систематически координировали действия, направленные на изгнание украинских гражданских из своих мест проживания с помощью атак дронов, а также депортаций и перемещений", - говорится в отчете.

Еще в мае комиссия пришла к выводу, что целенаправленные удары беспилотников по гражданским в Херсонской области являются принудительным перемещением населения. Теперь выводы расширены: охваченная зона увеличилась со 100 до 300 километров и включает части Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.

В документе отмечается, что удары беспилотниками являются частью согласованной политики, направленной на изгнание мирных жителей с прифронтовых территорий. Российские войска, по данным расследования, сознательно атакуют гражданские объекты, спасателей, кареты скорой помощи и пожарных, даже несмотря на их четкую маркировку.

Рост количества жертв среди гражданских

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в сентябре 2025 года погибли по меньшей мере 214 гражданских, еще 916 человек получили ранения.

Около 69% жертв приходятся на районы вблизи линии фронта, преимущественно в Донецкой и Херсонской областях. Основной причиной гибели остаются атаки FPV-дронов.

ООН подчеркивает, что общее количество жертв среди гражданских в январе-сентябре 2025 года на 31% превышает показатели прошлого года, что свидетельствует о дальнейшем обострении насилия против населения.

Удары РФ по гражданским в октябре

В октябре Россия увеличила количество авиаударов, ракетных атак и ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по жилым кварталам, детским учреждениям, медицинским и другим гражданским объектам.

Большая часть атак - по объектам энергетики и жилым районам, что усиливает влияние не только на смертность и травмы, но и на системную уязвимость гражданской жизни.

Общие итоги за октябрь 2025 года

  • Количество атак: более 450 эпизодов разного масштаба (дроны, ракеты, артиллерия).

  • Погибшие гражданские: ориентировочно 60-70 человек, более 300 раненых (по сводным данным ОВА, Минобороны и СМИ).

  • Основные цели: жилые дома, школы, детские сады, больницы, объекты коммунальной инфраструктуры.

  • Последствия: системные отключения электроэнергии, разрушение жилых кварталов, психологическое давление на гражданское население.

  • Оценка: действия РФ имеют все признаки целенаправленных ударов по гражданским объектам, нарушающих нормы международного гуманитарного права.

Слава богу,дійшло через 10+ років війни...
Може,навіть,рашу країною-терористом аизнають...
показать весь комментарий
28.10.2025 07:14 Ответить
ООН нарешті розродилася розповідями про давно очевидні речі. Проте це вже нікому не цікаво.
показать весь комментарий
28.10.2025 07:15 Ответить
Обеспокоенные импотенты, в десятой степени, по сравнению с нато
показать весь комментарий
28.10.2025 08:01 Ответить
"Армія цілеспрямовано б'є по цивільних" - за росіянами стоїть Китай, а за Ізраїлем - Трамп.

От багато країн і заткнулись.
показать весь комментарий
28.10.2025 07:38 Ответить
....що кваліфікується як злочин проти людяності....
Це вже занадто, бо звідки ху....лу і його зброду знати що таке людяність. Вона ні в совку, ні тім паче в ху..... лостану ніколи не була
показать весь комментарий
28.10.2025 08:22 Ответить
 
 