Армия РФ целенаправленно бьет по гражданским, - ООН
Постоянные атаки РФ беспилотниками заставляют гражданских бежать с подконтрольных Украине территорий, что квалифицируется как преступление против человечности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой DW, об этом говорится в расследовании, проведенном независимой комиссией ООН и опубликованном в понедельник, 27 октября.
Отмечается, что Россия совершила военные преступления, депортируя и принудительно перемещая гражданских лиц из оккупированных районов Запорожской области, пишет агентство AFP.
"Российские власти систематически координировали действия, направленные на изгнание украинских гражданских из своих мест проживания с помощью атак дронов, а также депортаций и перемещений", - говорится в отчете.
Еще в мае комиссия пришла к выводу, что целенаправленные удары беспилотников по гражданским в Херсонской области являются принудительным перемещением населения. Теперь выводы расширены: охваченная зона увеличилась со 100 до 300 километров и включает части Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.
В документе отмечается, что удары беспилотниками являются частью согласованной политики, направленной на изгнание мирных жителей с прифронтовых территорий. Российские войска, по данным расследования, сознательно атакуют гражданские объекты, спасателей, кареты скорой помощи и пожарных, даже несмотря на их четкую маркировку.
Рост количества жертв среди гражданских
По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в сентябре 2025 года погибли по меньшей мере 214 гражданских, еще 916 человек получили ранения.
Около 69% жертв приходятся на районы вблизи линии фронта, преимущественно в Донецкой и Херсонской областях. Основной причиной гибели остаются атаки FPV-дронов.
ООН подчеркивает, что общее количество жертв среди гражданских в январе-сентябре 2025 года на 31% превышает показатели прошлого года, что свидетельствует о дальнейшем обострении насилия против населения.
Удары РФ по гражданским в октябре
В октябре Россия увеличила количество авиаударов, ракетных атак и ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по жилым кварталам, детским учреждениям, медицинским и другим гражданским объектам.
Большая часть атак - по объектам энергетики и жилым районам, что усиливает влияние не только на смертность и травмы, но и на системную уязвимость гражданской жизни.
Общие итоги за октябрь 2025 года
-
Количество атак: более 450 эпизодов разного масштаба (дроны, ракеты, артиллерия).
-
Погибшие гражданские: ориентировочно 60-70 человек, более 300 раненых (по сводным данным ОВА, Минобороны и СМИ).
-
Основные цели: жилые дома, школы, детские сады, больницы, объекты коммунальной инфраструктуры.
-
Последствия: системные отключения электроэнергии, разрушение жилых кварталов, психологическое давление на гражданское население.
-
Оценка: действия РФ имеют все признаки целенаправленных ударов по гражданским объектам, нарушающих нормы международного гуманитарного права.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може,навіть,рашу країною-терористом аизнають...
От багато країн і заткнулись.
Це вже занадто, бо звідки ху....лу і його зброду знати що таке людяність. Вона ні в совку, ні тім паче в ху..... лостану ніколи не була