Армія РФ цілеспрямовано б’є по цивільних, - ООН

Постійні атаки РФ безпілотниками змушують цивільних тікати з підконтрольних Україні територій, що кваліфікується як злочин проти людяності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням DW, про це йдеться у розслідуванні, проведеному незалежною комісією ООН і опублікованому у понеділок, 27 жовтня.

Зазначається, що Росія вчинила воєнні злочини, депортуючи та примусово переміщуючи цивільних осіб з окупованих районів Запорізької області, пише агентство AFP.

"Російська влада систематично координувала дії, спрямовані на вигнання українських цивільних зі своїх місць проживання за допомогою атак дронів, а також депортацій і переміщень", - йдеться у звіті.

Ще у травні комісія дійшла висновку, що цілеспрямовані удари безпілотників по цивільних у Херсонській області є примусовим переміщенням населення. Тепер висновки розширено: охоплена зона збільшилася з 100 до 300 кілометрів і включає частини Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

У документі зазначається, що удари безпілотниками є частиною узгодженої політики, спрямованої на вигнання мирних жителів із прифронтових територій. Російські війська, за даними розслідування, свідомо атакують цивільні об’єкти, рятувальників, карети швидкої допомоги та пожежників, навіть попри їхнє чітке маркування.

Зростання кількості жертв серед цивільних

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, у вересні 2025 року загинули щонайменше 214 цивільних, ще 916 осіб дістали поранення.

Близько 69% жертв припадають на райони поблизу лінії фронту, переважно в Донецькій та Херсонській областях. Основною причиною загибелі залишаються атаки FPV-дронів.

ООН підкреслює, що загальна кількість жертв серед цивільних у січні-вересні 2025 року на 31% перевищує показники минулого року, що свідчить про подальше загострення насильства проти населення.

Удари РФ по цивільних у жовтні

У жовтні Росія збільшила кількість авіаударів, ракетних атак і ударів безпілотними літальними апаратами (БПЛА) по житлових кварталах, дитячих закладах, медичних та інших цивільних об’єктах.

Велика частина атак - по об’єктах енергетики і житлових районах, що підсилює вплив не лише на смертність і травми, а й на системну вразливість цивільного життя.

Загальні підсумки за жовтень 2025:

Кількість атак: понад 450 епізодів різного масштабу (дрони, ракети, артилерія).

Загиблі цивільні: орієнтовно 60–70 осіб, понад 300 поранених (за зведеними даними ОВА, Міноборони та ЗМІ).

Основні цілі: житлові будинки, школи, дитячі садки, лікарні, об’єкти комунальної інфраструктури.

Наслідки: системні відключення електроенергії, руйнування житлових кварталів, психологічний тиск на цивільне населення.

Оцінка: дії РФ мають усі ознаки цілеспрямованих ударів по цивільних об’єктах, що порушують норми міжнародного гуманітарного права.

