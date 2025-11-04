Рашисты убили дроном двух гражданских, которые шли под белым флагом на Харьковщине. ВИДЕО

Российские захватчики совершили очередное военное преступление, убив мирных жителей в Купянском районе Харьковской области.

Видео обнародовала 77 отдельная аэромобильная бригада.

Так, 3 октября российские оккупанты нанесли удар беспилотником по гражданским жителям, которые двигались по дороге под белым флагом.

В результате атаки погибли 2 человека и собака.

"Никаких военных объектов или позиций рядом не было", - отметили защитники.

Съемки для пропаганды

По данным военных, захватчики сами сняли эту атаку с целью дальнейшего распространения кадров в пропагандистских материалах и ложного обвинения Вооруженных Сил Украины.

"Этот факт свидетельствует о системной практике дезинформации и попытках переложить вину за военные преступления на нашу сторону. Это преступление — очередное свидетельство того, что для оккупантов не существует понятий чести, морали или права", - подытожили в 77-й бригаде.

