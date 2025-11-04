УКР
Новини Воєнні злочини російських окупантів
Рашисти вбили дроном двох цивільних, які йшли під білим прапором на Харківщині. ВIДЕО

Російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин, вбивши цивільних у Куп'янському районі Харківщини.

Відео оприлюднила 77 окрема аеромобільна бригада, передає Цензор.НЕТ.

Так, 3 жовтня російські окупанти вдарили безпілотником по цивільних жителях, які рухалися дорогою під білим прапором.

Внаслідок атаки загинули 2 людини та собака. 

"Жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було", - зазначили захисники.

Зйомки для пропаганди

За даними військових, загарбники самі відзняли цю атаку з метою подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення Збройних Сил України.

"Цей факт свідчить про системну практику дезінформації та намагання перекласти вину за воєнні злочини на нашу сторону. Цей злочин — чергове свідчення того, що для окупантів не існує понять честі, моралі чи права", - підсумували у 77-й бригаді.

В Офісі Генпрокурора згодом повідомили про початок досудового розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей( ч. 2 ст. 438 КК України).

Рашисти не люди.
04.11.2025 11:59 Відповісти
підари рашистські
04.11.2025 11:58 Відповісти
Не дерма греки у свій час їх назвали "андрофаги". Нікчемне біологічне сміття на генетичному рівні просто ненавидить все живе навколо. Якщо порівняти, то навіть життя того песика варте 140 млн. казлорилих п...дарасів.
04.11.2025 12:05 Відповісти
підари рашистські
04.11.2025 11:58 Відповісти
Рашисти не люди.
04.11.2025 11:59 Відповісти
Зеленский русские тоже люди

04.11.2025 12:00 Відповісти
І це на восьмому році війни росіі проти України. Треба ввести кримінальну відповідальність за відлік війни від 2022 року, як заперечення російського військового вторгнення 2014 року.
04.11.2025 12:05 Відповісти
До речі, слушна думка.
04.11.2025 12:12 Відповісти
Так неначасі ж. Нехай гадьониш ще погадить
04.11.2025 12:26 Відповісти
нехай поганий ще більш опоганиться біблія

04.11.2025 12:32 Відповісти
А що каже Біблія про слова *****:
Мы попадём в рай, а они сдохнут.
показати весь коментар
Ну так а в цьому й є суть Біблії. Питанням хто такі ми і хто такі вони займаються компетентні органи...
показати весь коментар
Нажаль компетентний орган високо за хмарами.
показати весь коментар
я, не розумію, чим керуються такі люди?
вони з білим прапором в сторону підарів йшли?
показати весь коментар
Просто у деяких людей відсутній інстинкт самозбереження
показати весь коментар
Покажите в ООН про ціх кацапських дикунів
Да і тому дурню - послу США при НАТО , в якого нема розуму що коїться
показати весь коментар
Ви уважно читали? Ще не факт, каtsапи першими будуть показувати під гаслом "украінскіє хвашисти" не тільки в ООН, а й на всіх телеканалах. Брехня їхнє їство. Згадайте "распятава мальчіка в трусіках".
показати весь коментар
Так це вони сами знимали - так що доказ є Треба не боятися звинувачувати вбивц
ЗАЯВУ В ООН ВЖЕ ЗРОБИВ МІНІСТР МЗС? Чи чухає потилицю
показати весь коментар
А кацапські дикуни кажуть, що це нібито "українські нацизди вбивають російськомовних мешканців харкіщини".
показати весь коментар
Не дерма греки у свій час їх назвали "андрофаги". Нікчемне біологічне сміття на генетичному рівні просто ненавидить все живе навколо. Якщо порівняти, то навіть життя того песика варте 140 млн. казлорилих п...дарасів.
04.11.2025 12:05 Відповісти
Скликайте радбез і покажіть це в ооні трампу покажіть,щоб він там не белькотів про«друга володю і російських солдатів».
Немає у раші солдатів.Садисти і вбивці.
показати весь коментар
Нужно отослать это видео не в ООН или Красный Крест, а Трампу в Белый дом.
показати весь коментар
Треба це відіслати скрізь. Але хто це зробить? Зеленський, Стефанчук, Желєзняк, Гетьманцев, Третьякова, Свириденко?????
З якого дива. Вони і раніше на це уваги не звертали, сьогодні і тим більше.
В кожного свії шмат від'їдальності
показати весь коментар
Рашиські нелюди.
Це з цими трамп хоче домовитись?! Гній.
показати весь коментар
Страшне. І це Харьківщина!!!
показати весь коментар
А ви ще хочете з рашистами вести переговори. З рашистами вести переговори потрібно по їх же принципам. Запросити а потім розстріляти виродків
показати весь коментар
Шо ви рознились Вові Оманському враці ваші відео та й ви гої в сраці
показати весь коментар
