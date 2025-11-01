УКР
Оголошено підозри 5 російським окупантам, які стратили 17 цивільних у Бучі, - ГУР

ГУР і Нацполіція оголосили підозру п’ятьом катиам 234-го полку за злочини в Бучі

За сприяння ГУР МО України слідчі Національної поліції України встановили імена та оголосили підозру у вчиненні воєнних злочинів п’ятьом убивцям із російської окупаційної армії, які під час окупації Бучі у 2022 році стратили 17 цивільних мешканців.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Імена воєнних злочинців

У межах взаємодії з Нацполіцією України ГУР публікує імена та персональні дані воєнних злочинців ― військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії російської окупаційної армії:

  • лейтенант Кім Юрій Володимирович, 03.07.1997, командир взводу 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи
  • рядовий Мєшалкін Євгєній Євгенович, 11.09.2001, стрілець-оператор 2-ї БТГР.
  • старший сержант Павлов Анатолій Валерійович, 31.07.1990, командир гармати 2-ї самохідно-артилерійської батареї 2-ї БТГР.
  • старший сержант Гасангулієв Шаміль Фархадович, командир відділення ― командир бойової машини 4-ї ДШР 2-ї БТГР.
  • старший солдат Крєтінін Павло Васильович, 29.12.1985, заступник командира взводу ― командир відділення 2-ї БТГР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європол допоміг Україні ідентифікувати понад 650 підозрюваних у воєнних злочинах найманців російських ПВК

Обвинувачення

Вказані особи причетні до:

  • вбивств,
  • катувань,
  • спроб приховати воєнні злочини шляхом спалення тіл страчених бучанців, а також
  • до погроз цивільному населенню під час російської окупації міста під Києвом.

ГУР нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Також дивіться: Причетний до вбивств 17 цивільних у Бучі: російському командиру Кіму повідомили про підозру. ФОТОрепортаж

Бучанська різанина

У березні 2022 року російська армія, перебуваючи на території коїла воєнні злочини, зокрема вбивства, викрадення, тортури та зґвалтування цивільних. Внаслідок дії військових РФ тоді загинули понад 630 людей.

