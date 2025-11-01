Оголошено підозри 5 російським окупантам, які стратили 17 цивільних у Бучі, - ГУР

За сприяння ГУР МО України слідчі Національної поліції України встановили імена та оголосили підозру у вчиненні воєнних злочинів п’ятьом убивцям із російської окупаційної армії, які під час окупації Бучі у 2022 році стратили 17 цивільних мешканців.

Імена воєнних злочинців

У межах взаємодії з Нацполіцією України ГУР публікує імена та персональні дані воєнних злочинців ― військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії російської окупаційної армії:

лейтенант Кім Юрій Володимирович, 03.07.1997, командир взводу 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи

рядовий Мєшалкін Євгєній Євгенович, 11.09.2001, стрілець-оператор 2-ї БТГР.

старший сержант Павлов Анатолій Валерійович, 31.07.1990, командир гармати 2-ї самохідно-артилерійської батареї 2-ї БТГР.

старший сержант Гасангулієв Шаміль Фархадович, командир відділення ― командир бойової машини 4-ї ДШР 2-ї БТГР.

старший солдат Крєтінін Павло Васильович, 29.12.1985, заступник командира взводу ― командир відділення 2-ї БТГР.

Обвинувачення

Вказані особи причетні до:

вбивств,

катувань,

спроб приховати воєнні злочини шляхом спалення тіл страчених бучанців, а також

до погроз цивільному населенню під час російської окупації міста під Києвом.

ГУР нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Бучанська різанина

У березні 2022 року російська армія, перебуваючи на території коїла воєнні злочини, зокрема вбивства, викрадення, тортури та зґвалтування цивільних. Внаслідок дії військових РФ тоді загинули понад 630 людей.