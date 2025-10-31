Причетний до вбивств 17 цивільних у Бучі: російському командиру Кіму повідомили про підозру. ФОТОрепортаж
Російському командиру, причетному до вбивств 17 цивільних під час окупації Бучі, повідомлено про підозру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням н а пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Він - один із шести підозрюваних військових РФ, які коїли воєнні злочини в Бучі. Командира підозрюють у відданні наказу на вбивства та безпосередній участі у злочинах.
Вбивства цивільних у Бучі
"7 березня 2022 року під час окупації Київщини військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітряно-десантних військ зс рф під командуванням лейтенанта встановили контроль над районом "Лісова Буча".
Проводячи так звану "фільтрацію" вони здійснювали обшуки, катування і вбивства проукраїнськи налаштованих мирних мешканців, які, на їх думку, могли допомагати силам оборони України", - зазначили в Офісі Генпрокурора.
Протягом березня 2022 року підлеглі офіцера вбили щонайменше 17 цивільних. Тіла деяких жителів вони спалювали, щоб приховати злочини.
За даними прокуратури, командир закликав підлеглих чинити звірства, переконуючи їх у безкарності.
"Він організував систему звітування, завдяки якій знав про всі їхні дії на окупованій території, і мав реальні можливості запобігати злочинам або карати за їхнє вчинення.
Його дії та накази створили систему, у якій насильство проти мирних мешканців стало нормою поведінки всього підрозділу. Командир цього підрозділу повністю контролював дії своїх підлеглих", - додали там.
Також встановлено, що командир брав безпосередню участь у жорстокому поводженні з трьома цивільними особами та погрожував їм убивством.
Слідство
Було здійснено допити понад 330 потерпілих та свідків, проведено 59 слідчих експериментів, 86 впізнань за фотознімками, 89 оглядів місць подій та 3 ексгумації тіл вбитих.
Вдалося детально відтворити обставини вбивств 17-х цивільних у Бучі.
Встановлено безпосередніх виконавців та надано унікальну, комплексну правову оцінку діям командира взводу.
Його притягнуто до відповідальності за трьома формами воєнного злочину — віддання злочинного наказу, безпосереднє вчинення злочину спільно з іншими військовослужбовцями та командна відповідальність (відповідальність за злочини, вчинені підлеглими).
Також Офіс Генпрокурора оприлюднив повний текст підозри російському командиру.
Йдеться про Кіма Юрія Володимировича, 1997 р.н., військовослужбовця 234-го ДШП 76-ї ДШД ПДВ ЗС РФ.
Бучанська різанина
У березні 2022 року російська армія, перебуваючи на території коїла воєнні злочини, зокрема вбивства, викрадення, тортури та зґвалтування цивільних. Внаслідок дії військових РФ тоді загинули понад 630 людей.
