УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9982 відвідувача онлайн
Новини Фото Різня в Бучі Воєнні злочини російських окупантів
2 631 10

Причетний до вбивств 17 цивільних у Бучі: російському командиру Кіму повідомили про підозру. ФОТОрепортаж

Російському командиру, причетному до вбивств 17 цивільних під час окупації Бучі, повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням н а пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Він - один із шести підозрюваних військових РФ, які коїли воєнні злочини в Бучі. Командира підозрюють у відданні наказу на вбивства та безпосередній участі у злочинах.

Вбивства цивільних у Бучі. Командиру РФ повідомили про підозру

Дивіться: Рашисти вбили цивільних та викрали дитину під час штурму на Донеччині, - 3-й АК. ВIДЕО

Вбивства цивільних у Бучі

"7 березня 2022 року під час окупації Київщини військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітряно-десантних військ зс рф під командуванням лейтенанта встановили контроль над районом "Лісова Буча".

Проводячи так звану "фільтрацію" вони здійснювали обшуки, катування і вбивства проукраїнськи налаштованих мирних мешканців, які, на їх думку, могли допомагати силам оборони України", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Вбивства цивільних у Бучі. Командиру РФ повідомили про підозру
Вбивства цивільних у Бучі. Командиру РФ повідомили про підозру

Протягом березня 2022 року підлеглі офіцера вбили щонайменше 17 цивільних. Тіла деяких жителів вони спалювали, щоб приховати злочини.

Вбивства цивільних у Бучі. Командиру РФ повідомили про підозру

Дивіться також: Рашист відкрив стрілянину та вбив трьох цивільних на ТОТ Харківщини, - перехоплення ГУР. АУДIО

За даними прокуратури, командир закликав підлеглих чинити звірства, переконуючи їх у безкарності.

"Він організував систему звітування, завдяки якій знав про всі їхні дії на окупованій території, і мав реальні можливості запобігати злочинам або карати за їхнє вчинення.

Його дії та накази створили систему, у якій насильство проти мирних мешканців стало нормою поведінки всього підрозділу. Командир цього підрозділу повністю контролював дії своїх підлеглих", - додали там.

Також встановлено, що командир брав безпосередню участь у жорстокому поводженні з трьома цивільними особами та погрожував їм убивством.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вбили п’ятьох цивільних на Донеччині: родина не захотіла давати інформацію про ЗСУ. ВIДЕО

Слідство

Було здійснено допити понад 330 потерпілих та свідків, проведено 59 слідчих експериментів, 86 впізнань за фотознімками, 89 оглядів місць подій та 3 ексгумації тіл вбитих.

Вдалося детально відтворити обставини вбивств 17-х цивільних у Бучі.

Вбивства цивільних у Бучі. Командиру РФ повідомили про підозру
Вбивства цивільних у Бучі. Командиру РФ повідомили про підозру
Вбивства цивільних у Бучі. Командиру РФ повідомили про підозру
Вбивства цивільних у Бучі. Командиру РФ повідомили про підозру
Вбивства цивільних у Бучі. Командиру РФ повідомили про підозру

Встановлено безпосередніх виконавців та надано унікальну, комплексну правову оцінку діям командира взводу. 

Його притягнуто до відповідальності за трьома формами воєнного злочину — віддання злочинного наказу, безпосереднє вчинення злочину спільно з іншими військовослужбовцями та командна відповідальність (відповідальність за злочини, вчинені підлеглими).

Також Офіс Генпрокурора оприлюднив повний текст підозри російському командиру.

Йдеться про Кіма Юрія Володимировича, 1997 р.н., військовослужбовця 234-го ДШП 76-ї ДШД ПДВ ЗС РФ. 

Дивіться: Колумбійські найманці РФ страчують цивільних українців: "Ліквідувати всіх: жінок та дітей". АУДIО

Бучанська різанина

У березні 2022 року російська армія, перебуваючи на території коїла воєнні злочини, зокрема вбивства, викрадення, тортури та зґвалтування цивільних. Внаслідок дії військових РФ тоді загинули понад 630 людей.

Автор: 

Київська область (4338) воєнні злочини (1954) Офіс Генпрокурора (3540) Бучанський район (103) Буча (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А шо, эта мразь до сих пор небо коптит? Ну это явная недоработка наших силовых структур, ему давно трупные черви должны подозрения предъявлять...
показати весь коментар
31.10.2025 10:29 Відповісти
+6
убивать беззащитных, главное умение "воинства *******". так же как и их кореша по всему миру
показати весь коментар
31.10.2025 10:28 Відповісти
+5
А навіщо блюрити морди? Боїмось що ці покидьки скаржитись будуть?
показати весь коментар
31.10.2025 10:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
убивать беззащитных, главное умение "воинства *******". так же как и их кореша по всему миру
показати весь коментар
31.10.2025 10:28 Відповісти
А шо, эта мразь до сих пор небо коптит? Ну это явная недоработка наших силовых структур, ему давно трупные черви должны подозрения предъявлять...
показати весь коментар
31.10.2025 10:29 Відповісти
Воно вже мертве-тільки по своїй тупості ще цього не усвідомило...
показати весь коментар
31.10.2025 10:34 Відповісти
Чому харі закрито? Натяк на презумцію? Смішно
показати весь коментар
31.10.2025 10:35 Відповісти
Це для кого ця стаття? Для внутирішнього споживача? Не чули, що на журналістській сходці світу, кацапи привезли свої постановочні фільми і переконують світову спільноту, що ці злочини росія не вчиняла, що то українці набрехали... А наших там немає, щоб довести правду світовій спільності, всі вилизують Боневтіку на шмарафоні, що ми ось-ось переможемо. А оточення Покровська і Мирнограду - то російське ІПСО.
показати весь коментар
31.10.2025 10:38 Відповісти
А навіщо блюрити морди? Боїмось що ці покидьки скаржитись будуть?
показати весь коментар
31.10.2025 10:42 Відповісти
Кім - кореєць. Знаю, знаю цю публіку
показати весь коментар
31.10.2025 10:59 Відповісти
А тим хто казав - "не треба евакуюватися, рашисти цивільних не чіпатимуть", підозру ЗЕкоМанда чому не вручає? А час прийде всерівно відповідати.....
показати весь коментар
31.10.2025 11:38 Відповісти
Ці охламони по усіх каналах крутили як правильно зупинити та нашкодити техніці окупантів, вибити фари та насипати щось у бак.
показати весь коментар
31.10.2025 12:24 Відповісти
а николаевскому брату киму когда?
показати весь коментар
31.10.2025 11:57 Відповісти
 
 