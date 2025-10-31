Причастный к убийствам 17 гражданских в Буче: российскому командиру Киму сообщили о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российскому командиру, причастному к убийствам 17 гражданских лиц во время оккупации Бучи, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Он - один из шести подозреваемых военных РФ, совершивших военные преступления в Буче. Командира подозревают в отдаче приказа на убийства и непосредственном участии в преступлениях.

Смотрите: Рашисты убили гражданских и похитили ребенка во время штурма в Донецкой области, - 3-й АК. ВИДЕО

Убийства гражданских в Буче

"7 марта 2022 года во время оккупации Киевской области военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ под командованием лейтенанта установили контроль над районом "Лесная Буча".

Проводя так называемую "фильтрацию", они осуществляли обыски, пытки и убийства проукраински настроенных мирных жителей, которые, по их мнению, могли помогать силам обороны Украины", - отметили в Офисе Генпрокурора.





В течение марта 2022 года подчиненные офицера убили по меньшей мере 17 гражданских. Тела некоторых жителей они сжигали, чтобы скрыть преступления.

Смотрите также: Рашист открыл стрельбу и убил трех гражданских на ТОТ Харьковщины, - перехват ГУР. АУДИО

По данным прокуратуры, командир призывал подчиненных совершать зверства, убеждая их в безнаказанности.

"Он организовал систему отчетности, благодаря которой знал обо всех их действиях на оккупированной территории, и имел реальные возможности предотвращать преступления или наказывать за их совершение.

Его действия и приказы создали систему, в которой насилие против мирных жителей стало нормой поведения всего подразделения. Командир этого подразделения полностью контролировал действия своих подчиненных", - добавили там.

Также установлено, что командир принимал непосредственное участие в жестоком обращении с тремя гражданскими лицами и угрожал им убийством.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты убили пятерых гражданских в Донецкой области: семья не захотела давать информацию о ВСУ. ВИДЕО

Следствие

Были проведены допросы более 330 потерпевших и свидетелей, 59 следственных экспериментов, 86 опознаний по фотографиям, 89 осмотров мест происшествий и 3 эксгумации тел убитых.

Удалось детально воссоздать обстоятельства убийств 17 гражданских в Буче.











Установлены непосредственные исполнители и дана уникальная, комплексная правовая оценка действиям командира взвода.

Он привлечен к ответственности по трем формам военного преступления — отдача преступного приказа, непосредственное совершение преступления совместно с другими военнослужащими и командная ответственность (ответственность за преступления, совершенные подчиненными).

Также Офис Генпрокурора обнародовал полный текст подозрения российскому командиру.

Речь идет о Киме Юрии Владимировиче, 1997 г.р., военнослужащем 234-го ДШП 76-й ДШД ПДВ ВС РФ.

Смотрите: Колумбийские наемники РФ казнят гражданских украинцев: "Ликвидировать всех: женщин и детей". АУДИО

Бучанская резня

В марте 2022 года российская армия, находясь на территории Коила, совершала военные преступления, в частности убийства, похищения, пытки и изнасилования гражданских лиц. В результате действий военных РФ тогда погибли более 630 человек.