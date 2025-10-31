РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10919 посетителей онлайн
Новости Фото Резня в Буче Военные преступления россиян
1 031 6

Причастный к убийствам 17 гражданских в Буче: российскому командиру Киму сообщили о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российскому командиру, причастному к убийствам 17 гражданских лиц во время оккупации Бучи, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Он - один из шести подозреваемых военных РФ, совершивших военные преступления в Буче. Командира подозревают в отдаче приказа на убийства и непосредственном участии в преступлениях.

Убийства гражданских в Буче. Командиру РФ сообщили о подозрении

Смотрите: Рашисты убили гражданских и похитили ребенка во время штурма в Донецкой области, - 3-й АК. ВИДЕО

Убийства гражданских в Буче

"7 марта 2022 года во время оккупации Киевской области военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ под командованием лейтенанта установили контроль над районом "Лесная Буча".

Проводя так называемую "фильтрацию", они осуществляли обыски, пытки и убийства проукраински настроенных мирных жителей, которые, по их мнению, могли помогать силам обороны Украины", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Убийства гражданских в Буче. Командиру РФ сообщили о подозрении
Убийства гражданских в Буче. Командиру РФ сообщили о подозрении

В течение марта 2022 года подчиненные офицера убили по меньшей мере 17 гражданских. Тела некоторых жителей они сжигали, чтобы скрыть преступления.

Убийства гражданских в Буче. Командиру РФ сообщили о подозрении

Смотрите также: Рашист открыл стрельбу и убил трех гражданских на ТОТ Харьковщины, - перехват ГУР. АУДИО

По данным прокуратуры, командир призывал подчиненных совершать зверства, убеждая их в безнаказанности.

"Он организовал систему отчетности, благодаря которой знал обо всех их действиях на оккупированной территории, и имел реальные возможности предотвращать преступления или наказывать за их совершение.

Его действия и приказы создали систему, в которой насилие против мирных жителей стало нормой поведения всего подразделения. Командир этого подразделения полностью контролировал действия своих подчиненных", - добавили там.

Также установлено, что командир принимал непосредственное участие в жестоком обращении с тремя гражданскими лицами и угрожал им убийством.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты убили пятерых гражданских в Донецкой области: семья не захотела давать информацию о ВСУ. ВИДЕО

Следствие

Были проведены допросы более 330 потерпевших и свидетелей, 59 следственных экспериментов, 86 опознаний по фотографиям, 89 осмотров мест происшествий и 3 эксгумации тел убитых.

Удалось детально воссоздать обстоятельства убийств 17 гражданских в Буче.

Убийства гражданских в Буче. Командиру РФ сообщили о подозрении
Убийства гражданских в Буче. Командиру РФ сообщили о подозрении
Убийства гражданских в Буче. Командиру РФ сообщили о подозрении
Убийства гражданских в Буче. Командиру РФ сообщили о подозрении
Убийства гражданских в Буче. Командиру РФ сообщили о подозрении

Установлены непосредственные исполнители и дана уникальная, комплексная правовая оценка действиям командира взвода.

Он привлечен к ответственности по трем формам военного преступления — отдача преступного приказа, непосредственное совершение преступления совместно с другими военнослужащими и командная ответственность (ответственность за преступления, совершенные подчиненными).

Также Офис Генпрокурора обнародовал полный текст подозрения российскому командиру.

Речь идет о Киме Юрии Владимировиче, 1997 г.р., военнослужащем 234-го ДШП 76-й ДШД ПДВ ВС РФ.

Смотрите: Колумбийские наемники РФ казнят гражданских украинцев: "Ликвидировать всех: женщин и детей". АУДИО

Бучанская резня

В марте 2022 года российская армия, находясь на территории Коила, совершала военные преступления, в частности убийства, похищения, пытки и изнасилования гражданских лиц. В результате действий военных РФ тогда погибли более 630 человек.

Автор: 

Киевская область (4429) военные преступления (1526) Офис Генпрокурора (2737) Бучанский район (94) Буча (20)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
убивать беззащитных, главное умение "воинства *******". так же как и их кореша по всему миру
показать весь комментарий
31.10.2025 10:28 Ответить
А шо, эта мразь до сих пор небо коптит? Ну это явная недоработка наших силовых структур, ему давно трупные черви должны подозрения предъявлять...
показать весь комментарий
31.10.2025 10:29 Ответить
Воно вже мертве-тільки по своїй тупості ще цього не усвідомило...
показать весь комментарий
31.10.2025 10:34 Ответить
Чому харі закрито? Натяк на презумцію? Смішно
показать весь комментарий
31.10.2025 10:35 Ответить
Це для кого ця стаття? Для внутирішнього споживача? Не чули, що на журналістській сходці світу, кацапи привезли свої постановочні фільми і переконують світову спільноту, що ці злочини росія не вчиняла, що то українці набрехали... А наших там немає, щоб довести правду світовій спільності, всі вилизують Боневтіку на шмарафоні, що ми ось-ось переможемо. А оточення Покровська і Мирнограду - то російське ІПСО.
показать весь комментарий
31.10.2025 10:38 Ответить
А навіщо блюрити морди? Боїмось що ці покидьки скаржитись будуть?
показать весь комментарий
31.10.2025 10:42 Ответить
 
 