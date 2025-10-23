РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9595 посетителей онлайн
Новости Видео Военные преступления россиян
3 294 4

Рашисты убили пятерых гражданских в Донецкой области: семья не захотела давать информацию о ВСУ. ВИДЕО

Российские оккупанты 20 октября 2025 года совершили очередное военное преступление. В селе Звановка Бахмутского района Донецкой области захватчики убили пятерых гражданских.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Супруги с двумя сыновьями скрывались от обстрелов в подвале частного дома. Туда ворвались российские военные, которые требовали информацию об украинских защитниках. Не получив ответов, один из них вернулся и расстрелял безоружных людей", - отметили там.

Отец и двое сыновей погибли. Также россияне убили 62-летнюю женщину и ее 30-летнего сына в соседнем доме.

Раненая в лицо женщина смогла добраться до подконтрольной Украине территории.

Читайте также: Уже установлено 75 российских военных, которые убивали гражданских в Буче. Была команда уничтожить украинцев как нежелательную нацию, - Офис генпрокурора

Что предшествовало?

Гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко ранее рассказал, как оккупанты замучили семью в Звановке. Сейчас женщина проходит лечение.

Каково сейчас состояние потерпевшей?

Позже он сообщил, что женщине провели операцию, закрыв пулевую рану, сделав пластику.

"Пуля прошла меньше чем в одном сантиметре от смерти", - добавил директор больницы.

Читайте: Пытки и изнасилование гражданской на ВОТ: сообщено о подозрении двум представителям оккупационной администрации и офицеру РФ. ФОТО

Автор: 

Донецкая область (11064) военные преступления (1523) Бахмутский район (650) Звановка (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як це?
У Званівці ще немає кацапів.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:56 Ответить
дрг
показать весь комментарий
23.10.2025 14:09 Ответить
лінія фронту зараз дуже розмита..., бідні люди.... бідна жінка...
показать весь комментарий
23.10.2025 14:21 Ответить
Розкажіть це трампону під хештегом "путін хоче миру" і "росія не терорист". А потім дайте порівняння з ХАМАСом. Бажано, щоб це було у вигляді мультику з Сімпсонами - бистріше дійде, ІМХО.
показать весь комментарий
23.10.2025 14:23 Ответить
 
 