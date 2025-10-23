Рашисты убили пятерых гражданских в Донецкой области: семья не захотела давать информацию о ВСУ. ВИДЕО
Российские оккупанты 20 октября 2025 года совершили очередное военное преступление. В селе Звановка Бахмутского района Донецкой области захватчики убили пятерых гражданских.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Супруги с двумя сыновьями скрывались от обстрелов в подвале частного дома. Туда ворвались российские военные, которые требовали информацию об украинских защитниках. Не получив ответов, один из них вернулся и расстрелял безоружных людей", - отметили там.
Отец и двое сыновей погибли. Также россияне убили 62-летнюю женщину и ее 30-летнего сына в соседнем доме.
Раненая в лицо женщина смогла добраться до подконтрольной Украине территории.
Что предшествовало?
Гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко ранее рассказал, как оккупанты замучили семью в Звановке. Сейчас женщина проходит лечение.
Каково сейчас состояние потерпевшей?
Позже он сообщил, что женщине провели операцию, закрыв пулевую рану, сделав пластику.
"Пуля прошла меньше чем в одном сантиметре от смерти", - добавил директор больницы.
