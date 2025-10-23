Рашисты убили пятерых гражданских в Донецкой области: семья не захотела давать информацию о ВСУ. ВИДЕО

Российские оккупанты 20 октября 2025 года совершили очередное военное преступление. В селе Звановка Бахмутского района Донецкой области захватчики убили пятерых гражданских.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Супруги с двумя сыновьями скрывались от обстрелов в подвале частного дома. Туда ворвались российские военные, которые требовали информацию об украинских защитниках. Не получив ответов, один из них вернулся и расстрелял безоружных людей", - отметили там.

Отец и двое сыновей погибли. Также россияне убили 62-летнюю женщину и ее 30-летнего сына в соседнем доме.

Раненая в лицо женщина смогла добраться до подконтрольной Украине территории.

Читайте также: Уже установлено 75 российских военных, которые убивали гражданских в Буче. Была команда уничтожить украинцев как нежелательную нацию, - Офис генпрокурора

Что предшествовало?

Гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко ранее рассказал, как оккупанты замучили семью в Звановке. Сейчас женщина проходит лечение.

Каково сейчас состояние потерпевшей?

Позже он сообщил, что женщине провели операцию, закрыв пулевую рану, сделав пластику.

"Пуля прошла меньше чем в одном сантиметре от смерти", - добавил директор больницы.

Читайте: Пытки и изнасилование гражданской на ВОТ: сообщено о подозрении двум представителям оккупационной администрации и офицеру РФ. ФОТО