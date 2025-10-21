Пытки и изнасилование гражданской на ВОТ: сообщено о подозрении двум представителям оккупационной администрации и офицеру РФ. ФОТО

Двум пособникам оккупантов и российскому офицеру сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщено о подозрении двум старшим оперуполномоченным незаконного правоохранительного органа так называемой "государственной службы безопасности Запорожской области" в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что является нарушением законов и обычаев войны. В то же время в мае этого года сообщено о подозрении российскому военному в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Задержание и пытки гражданской женщины

Как отмечается, в конце ноября 2022 года представители оккупационной власти и российских спецслужб задержали потерпевшую по месту жительства в Веселовской громаде Мелитопольского района. Ее доставили в помещение так называемого "отделения полиции", созданного оккупантами на базе местного отдела полиции, где она незаконно содержалась.

На следующий день в камеру прибыли подозреваемые - представители оккупационных властей. Они допрашивали женщину, требуя признаться в сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский военный приказал расстрелять безоружного гражданского в Купянске - перехват разговора оккупантов. АУДИО

Во время допросов подозреваемые, осознавая, что перед ними гражданское лицо, применяли физическое и психологическое насилие.

Один из них в течение 15 минут бил потерпевшую ладонями по ушам, причинив физическую боль и моральные страдания. Другой - угрожал пытками и изнасилованием, заявляя, что доставит ее в колонию, где заключенные женщины будут ее насиловать. Такие действия повторялись неоднократно в течение нескольких допросов.

Сообщается, что впоследствии, в конце ноября 2022 года, представители оккупационных структур повторно задержали женщину и доставили ее в так называемый "фильтрационный пункт", где передали военнослужащим вооруженных сил РФ.

Также смотрите: Изнасиловал женщину на Херсонщине, угрожая убийством: будут судить военного РФ, - Нацполиция. ФОТО

Офицер РФ систематически насиловал гражданскую женщину

Среди них находился командир подразделения 4-й гвардейской военной базы 58-й гвардейской армии Южного военного округа РФ. Он незаконно удерживал потерпевшую в частном доме, который занял во время оккупации, и в течение трех суток систематически ее насиловал.

Объявление о подозрениях

Двум коллаборационистам и российскому офицеру сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением.

Также смотрите: Пытали украинцев во время оккупации Изюма и Херсона: идентифицированы трое военных РФ, один из них приговорен к пожизненному заключению. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.