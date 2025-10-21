Катування і ґвалтування цивільної на ТОТ: повідомлено про підозру двом представникам окупаційної адміністрації та офіцеру РФ. ФОТО
Двом пособникам окупантів та російському офіцеру повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомлено про підозру двом старшим оперуповноваженим незаконного правоохоронного органу так званої "державної служби безпеки Запорізької області" у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, а саме у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що є порушенням законів та звичаїв війни. Водночас у травні цього року повідомлено про підозру російському військовому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України", - йдеться в повідомленні.
Затримання й катування цивільної жінки
Як зазначається, наприкінці листопада 2022 року представники окупаційної влади та російських спецслужб затримали потерпілу за місцем проживання у Веселівській громаді Мелітопольського району. Її доставили до приміщення так званого "відділення поліції", створеного окупантами на базі місцевого відділу поліції, де вона незаконно утримувалася.
Наступного дня до камери прибули підозрювані – представники окупаційної влади. Вони допитували жінку, вимагаючи зізнатися у співпраці зі Збройними Силами України.
Під час допитів підозрювані, усвідомлюючи, що перед ними цивільна особа, застосовували фізичне та психологічне насильство.
Один і них упродовж 15 хвилин бив потерпілу долонями по вухах, спричинивши фізичний біль та моральні страждання. Інший – погрожував катуваннями і зґвалтуванням, заявляючи, що доставить її до колонії, де ув’язнені жінки її ґвалтуватимуть. Такі дії повторювалися неодноразово впродовж кількох допитів.
Повідомляється, що згодом, наприкінці листопада 2022 року, представники окупаційних структур повторно затримали жінку та доставили її до так званого "фільтраційного пункту", де передали військовослужбовцям збройних сил РФ.
Офіцер РФ систематично ґвалтував цивільну жінку
Серед них перебував командир підрозділу 4-ї гвардійської військової бази 58-ї гвардійської армії Південного військового округу РФ. Він незаконно утримував потерпілу у приватному будинку, який зайняв під час окупації, та впродовж трьох діб систематично її ґвалтував.
Оголошення про підозри
Двом колаборантам та російському офіцеру повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України. Наразі досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії.
