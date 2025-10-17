Катували українців під час окупації Ізюма та Херсона: ідентифіковано трьох військових РФ, одного з них засуджено до довічного ув’язнення. ФОТОрепортаж

Ідентифіковано двох військових РФ, які катували поліцейського під час окупації Ізюма на Харківщині, а також доведено вину ще одного нацгвардійця РФ, який катував і вбив цивільного громадянина в окупованому Херсоні.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Катування поліцейського під час окупації Ізюма

Двом військовослужбовцям 27 окремої мотострілецької бригади 1 танкової армії західного воєнного округу РФ заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та іншого порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Встановлено, що у травні 2022 року під час окупації Ізюма підозрювані схопили дільничного офіцера поліції, який перебував у цивільному одязі, і силоміць вивезли його до підвалу одного з гаражів. Там вони протягом кількох днів катували чоловіка. Потерпілому завдавали численних ударів руками і ногами по всьому тілу, катували електричним струмом, душили, накидаючи на шию шлейку і перекриваючи доступ кисню, били залізним прутом і гумовими кийками. Окупанти вставляли йому металеві спиці у ніс та вуха.

Коли чоловік втрачав свідомість від нестерпного болю, його обливали холодною водою, щоб він опритомнів, і продовжували побиття. Постраждалому зламали руку, якою він намагався прикривати голову, коли йому завдали удари по ній.

У проміжках між побиттями окупанти вимагали надати інформацію, але отримавши відмову, продовжували знущання. Вони виводили дільничного на двір, ставили на коліна і били, притискаючи його голову до стіни. Увесь цей час потерпілого утримували без надання медичної допомоги, їжі та води.

Пізніше окупанти, обіцяючи зберегти життя, вимагали у дільничного віддати їм його табельну зброю. Зрештою, під загрозою смерті, постраждалий був змушений розкрити місце, де сховав свій службовий пістолет. Після цього його відпустили.

Зазначається, що підозрювані перебувають у розшуку.

Довічне ув’язнення за катування і вбивство цивільного у Херсоні

Військовослужбовця національної гвардії РФ визнано винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним убивством, та в інших порушеннях законів і звичаїв війни, вчинених у складі групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК України).

Вироком суду йому призначено довічне позбавлення волі.

Доведено, що під час тимчасової окупації Херсона засуджений забезпечував функціонування місця незаконного утримання цивільних осіб, розташованого у приміщенні ізолятора тимчасового тримання. Окупаційні сили використовували його як катівню.

Засуджений конвоював незаконно затриманих українців на допити, де їх систематично катували. У червні 2022 року він сприяв умисному вбивству одного із затриманих громадян України: охороняв двері камери, щоб не допустити втручання інших ув’язнених чи їхньої втечі. У цей час інші російські військові закатовували потерпілого до смерті. Щодо двох з них матеріали виділено в окреме провадження, а обвинувальні акти вже направлено до суду.











