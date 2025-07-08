Повідомлено про підозру 22 співробітникам "Калінінської виправної колонії" на Донеччині, які катували українців, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі Національної поліції повідомили про підозру ще 22 співробітникам "Калінінської виправної колонії" в Донецькій області, які перейшли на бік ворога та катували українців.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, працівники цієї установи ще у 2014 році перейшли на бік ворога і сприяли окупаційній адміністрації РФ у перетворенні місця несвободи на катівню, де утримували та катували військовополонених та цивільних заручників. Під приводом "охорони порядку" вони систематично застосовували жорстокі тортури, побиття, психологічне насильство, приниження честі та гідності громадян України.

Повідомляється, що полонених незаконно утримували у колонії, примушували виконувати принизливі накази, співати гімн рф та так звані "патріотичні" пісні окупантів. За будь-яку "непокору" чи вигадане порушення режиму утримання в’язнів били руками, ногами, гумовими палицями або металевими предметами. Тортури нерідко супроводжувалися тяжкими тілесними ушкодженнями та тривалими стражданнями.

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Так, 22 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.



У Нацполіції розповіли, що серед підозрюваних - начальники оперативних підрозділів, чергові помічники начальника установи, начальники військових нарядів, молодші інспектори відділу безпеки та інші посадові особи, які виконували злочинні накази окупаційної влади та координували побиття, катування і примус до виконання примусових робіт.



Також зазначається, що на цей час у межах провадження вже повідомлено про підозру 37 фігурантам. Матеріали щодо шести керівників колонії вже скеровано до суду. Робота з ідентифікації інших учасників цього злочинного угруповання триває, наразі слідчі поліції встановили більше вісімдесяти співробітників Калінінської виправної колонії.

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Зібрані матеріали можуть бути передані як докази у Міжнародний кримінальний суд для притягнення винних до відповідальності за міжнародним правом.



Досудове розслідування триває.