Сообщено о подозрении 22 сотрудникам "Калининской исправительной колонии" в Донецкой области, которые пытали украинцев, - Нацполиция. ФОТО

Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении еще 22 сотрудникам "Калининской исправительной колонии" в Донецкой области, которые перешли на сторону врага и пытали украинцев.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, работники этого учреждения еще в 2014 году перешли на сторону врага и способствовали оккупационной администрации РФ в превращении места несвободы в застенок, где удерживали и пытали военнопленных и гражданских заложников. Под предлогом "охраны порядка" они систематически применяли жестокие пытки, избиения, психологическое насилие, унижение чести и достоинства граждан Украины.

Сообщается, что пленных незаконно удерживали в колонии, заставляли выполнять унизительные приказы, петь гимн рф и так называемые "патриотические" песни оккупантов. За любое "неповиновение" или вымышленное нарушение режима содержания заключенных били руками, ногами, резиновыми палками или металлическими предметами. Пытки нередко сопровождались тяжелыми телесными повреждениями и длительными страданиями.

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Так, 22 фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 438 (Военные преступления) Уголовного кодекса Украины.



В Нацполиции рассказали, что среди подозреваемых - начальники оперативных подразделений, дежурные помощники начальника учреждения, начальники военных нарядов, младшие инспекторы отдела безопасности и другие должностные лица, которые выполняли преступные приказы оккупационных властей и координировали избиения, пытки и принуждение к выполнению принудительных работ.



Также отмечается, что в настоящее время в рамках производства уже сообщено о подозрении 37 фигурантам. Материалы в отношении шести руководителей колонии уже направлены в суд. Работа по идентификации других участников этой преступной группировки продолжается, сейчас следователи полиции установили более восьмидесяти сотрудников Калининской исправительной колонии.

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Собранные материалы могут быть переданы в качестве доказательств в Международный уголовный суд для привлечения виновных к ответственности по международному праву.



Досудебное расследование продолжается.