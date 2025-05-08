Пытали гражданских: о подозрении сообщили двум надзирателям крупнейшей темницы в Харьковской области, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители идентифицировали двух участников незаконных вооруженных формирований, которые в составе ВС РФ наблюдали за незаконно удерживаемыми украинцами в захваченном Волчанске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Речь идет о застенках, обустроенных на территории местного агрегатного завода.

Как сообщается, во время оккупации Волчанска российские военные вместе с боевиками так называемых "Л/ДНР" создали место временного содержания гражданских, которые поддерживали украинскую власть. Задержанных пытали, психологически давили и принуждали к тяжелым работам в пользу врага.

Установлено, что за действиями удерживаемых следили двое надзирателей - мужчины 1991 и 1993 годов рождения. Они контролировали заключенных и заставляли их работать для нужд захватчиков.

Следователи инкриминируют фигурантам ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные группой лиц), что предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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