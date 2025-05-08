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Новини Фото Катування у колонії
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Катували цивільних: повідомлено про підозру двом наглядачам найбільшої катівні на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці ідентифікували двох учасників незаконних збройних формувань, які у складі ЗС РФ наглядали за незаконно утримуваними українцями у захопленому Вовчанську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

У Вовчанську виявили наглядачів катівні окупантів

Йдеться про катівню, облаштовану на території місцевого агрегатного заводу.

Як повідомляється, під час окупації Вовчанська російські військові разом з бойовиками так званих "Л/ДНР" створили місце тимчасового утримання цивільних, які підтримували українську владу. Затриманих катували, психологічно тиснули та змушували до важких робіт на користь ворога.

Установлено, що за діями утримуваних стежили двоє наглядачів - чоловіки 1991 і 1993 років народження. Вони контролювали в’язнів і змушували їх працювати на потреби загарбників.

Слідчі інкримінують фігурантам ч. 1 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені групою осіб), що передбачає до 12 років позбавлення волі.

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Нацполіція (15207) катування (604) Харківська область (904) війна в Україні (4207)


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рождьонниє в ссср....
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08.05.2025 11:25 Відповісти
На гілляку під...рів! 🤬
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08.05.2025 11:30 Відповісти
надіюсь це про ТЦК.
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08.05.2025 12:41 Відповісти
 
 