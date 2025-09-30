Катування, тортури та приниження цивільних: повідомлено про підозру десятьом окупантам. ВІДЕО+ФОТО

Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру десятьом представникам збройних формувань РФ та "ДНР", а також співробітникам ФСБ у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними слідства:

у серпні 2022 року троє підозрюваних – співробітники ФСБ та псевдополіцейський – у тимчасово окупованому Бериславі катували місцевих жителів. У захопленому ізоляторі вони більше місяця тримали чоловіка у принизливих умовах, застосовуючи тортури, зокрема удари електрострумом;

у березні 2022 року троє учасників незаконного збройного формування так званої "ДНР" катували цивільного, звинувачуючи його у підтримці України. Потерпілий зазнав побиття, тортур розпеченим металом, його позбавляли їжі та води, утримували в антисанітарних умовах;

ще четверо – співробітники спецслужби та військовослужбовці зс РФ – у тимчасово окупованих Херсоні, Білозерці та Скадовську проводили незаконні допити місцевих жителів. Їх били, катували до втрати свідомості, примушували до співпраці, тримали у непридатних для життя приміщеннях без належних санітарних умов.

"Злочини проти мирного населення є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Прокуратура разом з правоохоронними органами продовжує невідкладно фіксувати кожен епізод та встановлювати всіх причетних. Жоден з воєнних злочинців не уникне відповідальності", - наголосили в Офісі Генпрокрора..

