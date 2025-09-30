Пытки, издевательства и унижения гражданских: сообщено о подозрении десяти оккупантам. ВИДЕО+ФОТО

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении десяти представителям вооруженных формирований РФ и "ДНР", а также сотрудникам ФСБ в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным следствия:

в августе 2022 года трое подозреваемых - сотрудники ФСБ и псевдополицейский - во временно оккупированном Бериславе пытали местных жителей. В захваченном изоляторе они больше месяца держали мужчину в унизительных условиях, применяя пытки, в частности удары электротоком;

в марте 2022 года трое участников незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР" пытали гражданского, обвиняя его в поддержке Украины. Пострадавший подвергся избиению, пыткам раскаленным металлом, его лишали пищи и воды, содержали в антисанитарных условиях;

еще четверо - сотрудники спецслужбы и военнослужащие ВС РФ - во временно оккупированных Херсоне, Белозерке и Скадовске проводили незаконные допросы местных жителей. Их били, пытали до потери сознания, принуждали к сотрудничеству, держали в непригодных для жизни помещениях без надлежащих санитарных условий.

"Преступления против мирного населения являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Прокуратура вместе с правоохранительными органами продолжает безотлагательно фиксировать каждый эпизод и устанавливать всех причастных. Ни один из военных преступников не избежит ответственности", - отметили в Офисе Генпрокрора.

