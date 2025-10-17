Пытали украинцев во время оккупации Изюма и Херсона: идентифицированы трое военных РФ, один из них приговорен к пожизненному заключению. ФОТОРЕПОРТАЖ

Идентифицированы двое военных РФ, которые пытали полицейского во время оккупации Изюма на Харьковщине, а также доказана вина еще одного нацгвардейца РФ, который пытал и убил гражданского гражданина в оккупированном Херсоне.

Пытки полицейского во время оккупации Изюма,,0

Двум военнослужащим 27 отдельной мотострелковой бригады 1 танковой армии Западного военного округа РФ заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и ином нарушении законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Установлено, что в мае 2022 года во время оккупации Изюма подозреваемые схватили участкового офицера полиции, который находился в гражданской одежде, и силой вывезли его в подвал одного из гаражей. Там они в течение нескольких дней пытали мужчину. Пострадавшему наносили многочисленные удары руками и ногами по всему телу, пытали электрическим током, душили, накидывая на шею шлейку и перекрывая доступ кислорода, били железным прутом и резиновыми дубинками. Оккупанты вставляли ему металлические спицы в нос и уши.

Когда мужчина терял сознание от невыносимой боли, его обливали холодной водой, чтобы он пришел в себя, и продолжали избиение. Пострадавшему сломали руку, которой он пытался прикрывать голову, когда ему нанесли удары по ней.

В промежутках между избиениями оккупанты требовали предоставить информацию, но получив отказ, продолжали издевательства. Они выводили участкового во двор, ставили на колени и били, прижимая его голову к стене. Все это время пострадавшего удерживали без оказания медицинской помощи, еды и воды.

Позже оккупанты, обещая сохранить жизнь, требовали у участкового отдать им его табельное оружие. В конце концов, под угрозой смерти, пострадавший был вынужден раскрыть место, где спрятал свой служебный пистолет. После этого его отпустили.

Отмечается, что подозреваемые находятся в розыске.

Пожизненное заключение за пытки и убийство гражданского в Херсоне

Военнослужащий национальной гвардии РФ признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, соединенном с умышленным убийством, и в других нарушениях законов и обычаев войны, совершенных в составе группы лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Приговором суда ему назначено пожизненное лишение свободы.

Доказано, что во время временной оккупации Херсона осужденный обеспечивал функционирование места незаконного содержания гражданских лиц, расположенного в помещении изолятора временного содержания. Оккупационные силы использовали его как застенок.

Осужденный конвоировал незаконно задержанных украинцев на допросы, где их систематически пытали. В июне 2022 года он способствовал умышленному убийству одного из задержанных граждан Украины: охранял двери камеры, чтобы не допустить вмешательства других заключенных или их побега. В это время другие российские военные закатывали потерпевшего до смерти. В отношении двух из них материалы выделены в отдельное производство, а обвинительные акты уже направлены в суд.











