РУС
Пытки во время оккупации
364 2

Пытали украинцев во время оккупации Изюма и Херсона: идентифицированы трое военных РФ, один из них приговорен к пожизненному заключению. ФОТОРЕПОРТАЖ

Идентифицированы двое военных РФ, которые пытали полицейского во время оккупации Изюма на Харьковщине, а также доказана вина еще одного нацгвардейца РФ, который пытал и убил гражданского гражданина в оккупированном Херсоне.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Пытки полицейского во время оккупации Изюма            

Двум военнослужащим 27 отдельной мотострелковой бригады 1 танковой армии Западного военного округа РФ заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и ином нарушении законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Идентифицированы трое военных РФ, которые пытали украинцев

Установлено, что в мае 2022 года во время оккупации Изюма подозреваемые схватили участкового офицера полиции, который находился в гражданской одежде, и силой вывезли его в подвал одного из гаражей. Там они в течение нескольких дней пытали мужчину. Пострадавшему наносили многочисленные удары руками и ногами по всему телу, пытали электрическим током, душили, накидывая на шею шлейку и перекрывая доступ кислорода, били железным прутом и резиновыми дубинками. Оккупанты вставляли ему металлические спицы в нос и уши.

Когда мужчина терял сознание от невыносимой боли, его обливали холодной водой, чтобы он пришел в себя, и продолжали избиение. Пострадавшему сломали руку, которой он пытался прикрывать голову, когда ему нанесли удары по ней.

Идентифицированы трое военных РФ, которые пытали украинцев

В промежутках между избиениями оккупанты требовали предоставить информацию, но получив отказ, продолжали издевательства. Они выводили участкового во двор, ставили на колени и били, прижимая его голову к стене. Все это время пострадавшего удерживали без оказания медицинской помощи, еды и воды.

Позже оккупанты, обещая сохранить жизнь, требовали у участкового отдать им его табельное оружие. В конце концов, под угрозой смерти, пострадавший был вынужден раскрыть место, где спрятал свой служебный пистолет. После этого его отпустили.

Отмечается, что подозреваемые находятся в розыске.

Идентифицированы трое военных РФ, которые пытали украинцев

Пожизненное заключение за пытки и убийство гражданского в Херсоне

Военнослужащий национальной гвардии РФ признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, соединенном с умышленным убийством, и в других нарушениях законов и обычаев войны, совершенных в составе группы лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Приговором суда ему назначено пожизненное лишение свободы.

Доказано, что во время временной оккупации Херсона осужденный обеспечивал функционирование места незаконного содержания гражданских лиц, расположенного в помещении изолятора временного содержания. Оккупационные силы использовали его как застенок.

Осужденный конвоировал незаконно задержанных украинцев на допросы, где их систематически пытали. В июне 2022 года он способствовал умышленному убийству одного из задержанных граждан Украины: охранял двери камеры, чтобы не допустить вмешательства других заключенных или их побега. В это время другие российские военные закатывали потерпевшего до смерти. В отношении двух из них материалы выделены в отдельное производство, а обвинительные акты уже направлены в суд.

пытки (878) Херсон (3114) Изюм (289) Харьковская область (1734) Херсонская область (5306) Изюмский район (150) Херсонский район (638)
Сортировать:
Родичі цих катів Українців, уже з нетерпінням очікують початку свята, а воно уже наближається, але це, зовсім не Різдво ….!!!
Зустріч з ними і отими катами Українців, буде неочікуваною та гарячою!!
показать весь комментарий
17.10.2025 14:30 Ответить
А порушили справу і судили тих, хто відвів наші війська, розмінував Чонгар і інші території, щоб ворог вільно зайшов в ці міста і катував ні в чому не винних українців?
показать весь комментарий
17.10.2025 14:36 Ответить
 
 