Зґвалтував жінку на Херсонщині, погрожуючи вбивством: судитимуть військового РФ, - Нацполіція. ФОТО

Українські правоохоронці завершили розслідування щодо російського військовослужбовця, який під час окупації Херсонської області у 2022 році зґвалтував місцеву мешканку.

Про це повідомила Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

Під час окупації зловмисник, знаючи, що жінка має ключі від сусіднього будинку, погрожуючи зброєю, змусив її піти туди з ним. Під приводом обшуку окупант завів потерпілу до спальні, де погрожував убивством, застосував фізичну силу та зґвалтував.

Слідчі встановили, що злочин скоїв 38-річний військовий 110-го стрілецького полку 1-го армійського корпусу 8-ї армії Південного військового округу РФ. У липні йому повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 ККУ.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. За скоєне військовому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ