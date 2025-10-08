Зґвалтував жінку на Херсонщині, погрожуючи вбивством: судитимуть військового РФ, - Нацполіція. ФОТО
Українські правоохоронці завершили розслідування щодо російського військовослужбовця, який під час окупації Херсонської області у 2022 році зґвалтував місцеву мешканку.
Про це повідомила Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.
Під час окупації зловмисник, знаючи, що жінка має ключі від сусіднього будинку, погрожуючи зброєю, змусив її піти туди з ним. Під приводом обшуку окупант завів потерпілу до спальні, де погрожував убивством, застосував фізичну силу та зґвалтував.
Слідчі встановили, що злочин скоїв 38-річний військовий 110-го стрілецького полку 1-го армійського корпусу 8-ї армії Південного військового округу РФ. У липні йому повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 ККУ.
Обвинувальний акт уже скеровано до суду. За скоєне військовому загрожує до 15 років позбавлення волі.
