Зґвалтував жінку на Херсонщині, погрожуючи вбивством: судитимуть військового РФ, - Нацполіція. ФОТО

Українські правоохоронці завершили розслідування щодо російського військовослужбовця, який під час окупації Херсонської області у 2022 році зґвалтував місцеву мешканку.

Про це повідомила Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

Під час окупації зловмисник, знаючи, що жінка має ключі від сусіднього будинку, погрожуючи зброєю, змусив її піти туди з ним. Під приводом обшуку окупант завів потерпілу до спальні, де погрожував убивством, застосував фізичну силу та зґвалтував.

Слідчі встановили, що злочин скоїв 38-річний військовий 110-го стрілецького полку 1-го армійського корпусу 8-ї армії Південного військового округу РФ. У липні йому повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 ККУ.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. За скоєне військовому загрожує до 15 років позбавлення волі. 

армія рф (18982) зґвалтування (400) Нацполіція (15544) Херсонська область (6281)
А він знає,що його судитимуть?
08.10.2025 16:14 Відповісти
А його піймали чи, як завжди "заочно"?
Якщо заочно, то ...
Це як в анекдоті,
- Ой, я вас умоляю! Передайте їм, що когда мене немає, вони даже можуть мене побити. -
08.10.2025 16:17 Відповісти
ну вочевидь що заочно
08.10.2025 16:28 Відповісти
Це тільки вона буде знати !
08.10.2025 16:21 Відповісти
ці волохаті мавпи
ще й геріатричні збоченці.
08.10.2025 16:53 Відповісти
А що ви хтiли, головне, що ми не пустили весла по борту. Навiть у такий кштал, на козлостанi , ряди когутикiв поповнились. ЗЫ... Довiдка: у всих буцигарнях всесвiду, навiть у краiнi тайожних епеней, дiе закон дальнього столу та ложки з дiркою, що до пiвникiв.
08.10.2025 18:17 Відповісти
Як завжди - заочно ...?
08.10.2025 18:23 Відповісти
 
 