Изнасиловал женщину на Херсонщине, угрожая убийством: будут судить военного РФ, - Нацполиция. ФОТО

Украинские правоохранители завершили расследование в отношении российского военнослужащего, который во время оккупации Херсонской области в 2022 году изнасиловал местную жительницу.

передает Цензор.НЕТ.

Во время оккупации злоумышленник, зная, что женщина имеет ключи от соседнего дома, угрожая оружием, заставил ее пойти туда с ним. Под предлогом обыска оккупант завел потерпевшую в спальню, где угрожал убийством, применил физическую силу и изнасиловал.

Следователи установили, что преступление совершил 38-летний военный 110-го стрелкового полка 1-го армейского корпуса 8-й армии Южного военного округа РФ. В июле ему сообщили о подозрении в совершении военного преступления по ч. 1 ст. 438 УКУ.

Обвинительный акт уже направлен в суд. За содеянное военному грозит до 15 лет лишения свободы.

