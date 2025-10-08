РУС
Изнасиловал женщину на Херсонщине, угрожая убийством: будут судить военного РФ, - Нацполиция. ФОТО

Украинские правоохранители завершили расследование в отношении российского военнослужащего, который во время оккупации Херсонской области в 2022 году изнасиловал местную жительницу.

Об этом сообщила Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

изнасиловал женщину в Херсонской области

Во время оккупации злоумышленник, зная, что женщина имеет ключи от соседнего дома, угрожая оружием, заставил ее пойти туда с ним. Под предлогом обыска оккупант завел потерпевшую в спальню, где угрожал убийством, применил физическую силу и изнасиловал.

Следователи установили, что преступление совершил 38-летний военный 110-го стрелкового полка 1-го армейского корпуса 8-й армии Южного военного округа РФ. В июле ему сообщили о подозрении в совершении военного преступления по ч. 1 ст. 438 УКУ.

Обвинительный акт уже направлен в суд. За содеянное военному грозит до 15 лет лишения свободы.

армия РФ (20825) изнасилование (932) Нацполиция (16814) Херсонская область (5283)
А він знає,що його судитимуть?
08.10.2025 16:14 Ответить
А його піймали чи, як завжди "заочно"?
Якщо заочно, то ...
Це як в анекдоті,
- Ой, я вас умоляю! Передайте їм, що когда мене немає, вони даже можуть мене побити. -
08.10.2025 16:17 Ответить
ну вочевидь що заочно
08.10.2025 16:28 Ответить
Це тільки вона буде знати !
08.10.2025 16:21 Ответить
ці волохаті мавпи
ще й геріатричні збоченці.
08.10.2025 16:53 Ответить
 
 