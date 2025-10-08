Изнасиловал женщину на Херсонщине, угрожая убийством: будут судить военного РФ, - Нацполиция. ФОТО
Украинские правоохранители завершили расследование в отношении российского военнослужащего, который во время оккупации Херсонской области в 2022 году изнасиловал местную жительницу.
Об этом сообщила Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
Во время оккупации злоумышленник, зная, что женщина имеет ключи от соседнего дома, угрожая оружием, заставил ее пойти туда с ним. Под предлогом обыска оккупант завел потерпевшую в спальню, где угрожал убийством, применил физическую силу и изнасиловал.
Следователи установили, что преступление совершил 38-летний военный 110-го стрелкового полка 1-го армейского корпуса 8-й армии Южного военного округа РФ. В июле ему сообщили о подозрении в совершении военного преступления по ч. 1 ст. 438 УКУ.
Обвинительный акт уже направлен в суд. За содеянное военному грозит до 15 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо заочно, то ...
Це як в анекдоті,
- Ой, я вас умоляю! Передайте їм, що когда мене немає, вони даже можуть мене побити. -
ще й геріатричні збоченці.