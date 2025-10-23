УКР
Рашисти вбили п’ятьох цивільних на Донеччині: родина не захотіла давати інформацію про ЗСУ. ВIДЕО

Російські окупанти 20 жовтня 2025 року скоїли черговий воєнний злочин. У селі Званівка Бахмутського району Донеччини загарбники вбили п'ятьох цивільних.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Подружжя з двома синами переховувалося від обстрілів у підвалі приватного будинку. Туди увірвалися російські військові, які вимагали інформацію про українських захисників. Не отримавши відповідей, один із них повернувся і розстріляв беззбройних людей", - зазначили там.

Батько та двоє синів загинули. Також росіяни вбили 62-річну жінку і її 30-річного сина у сусідньому будинку.

Поранена в обличчя жінка змогла дістатися підконтрольної Україні території.

Читайте також: Вже встановлено 75 російських військових, які вбивали цивільних у Бучі. Була команда знищити українців як небажану націю, - Офіс генпрокурора

Що передувало?

Гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко раніше розповів, як окупанти закатували родину в Званівці. Наразі жінка проходить лікування.

Який наразі стан потерпілої?

Пізніше він повідомив, що жінці провели операцію, закривши кульову рану, зробивши пластику.

"Куля пройшла менше ніж в одному сантиметрі від смерті", - додав директор лікарні.

Читайте: Катування і ґвалтування цивільної на ТОТ: повідомлено про підозру двом представникам окупаційної адміністрації та офіцеру РФ. ФОТО

Донецька область (9895) воєнні злочини (1950) Бахмутський район (657) Званівка (2)
А як це?
У Званівці ще немає кацапів.
23.10.2025 13:56 Відповісти
дрг
23.10.2025 14:09 Відповісти
В них інструкція ще з часів совка..знищувати свідків
23.10.2025 14:38 Відповісти
лінія фронту зараз дуже розмита..., бідні люди.... бідна жінка...
23.10.2025 14:21 Відповісти
можете допомогти? вона поруч зі мною в лікарні.
23.10.2025 15:28 Відповісти
Розкажіть це трампону під хештегом "путін хоче миру" і "росія не терорист". А потім дайте порівняння з ХАМАСом. Бажано, щоб це було у вигляді мультику з Сімпсонами - бистріше дійде, ІМХО.
23.10.2025 14:23 Відповісти
а дип стейт ничего не знает о том что в звневке когда либо были ******.
23.10.2025 15:19 Відповісти
Чотири мужика здорові по підвалам ханиряться 4-й рік, це як? Воювати за свою землю не пробували? Чи все рівно хто прийде - кацапи так нехай кацапи, а ми в підвалі поки що пересидимо? Але не вийшло, бо кацап не за землею прийшов, а за людьми.
23.10.2025 15:31 Відповісти
 
 