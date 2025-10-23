Рашисти вбили п’ятьох цивільних на Донеччині: родина не захотіла давати інформацію про ЗСУ. ВIДЕО

Російські окупанти 20 жовтня 2025 року скоїли черговий воєнний злочин. У селі Званівка Бахмутського району Донеччини загарбники вбили п'ятьох цивільних.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Подружжя з двома синами переховувалося від обстрілів у підвалі приватного будинку. Туди увірвалися російські військові, які вимагали інформацію про українських захисників. Не отримавши відповідей, один із них повернувся і розстріляв беззбройних людей", - зазначили там.

Батько та двоє синів загинули. Також росіяни вбили 62-річну жінку і її 30-річного сина у сусідньому будинку.

Поранена в обличчя жінка змогла дістатися підконтрольної Україні території.

Що передувало?

Гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко раніше розповів, як окупанти закатували родину в Званівці. Наразі жінка проходить лікування.

Який наразі стан потерпілої?

Пізніше він повідомив, що жінці провели операцію, закривши кульову рану, зробивши пластику.

"Куля пройшла менше ніж в одному сантиметрі від смерті", - додав директор лікарні.

