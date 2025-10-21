УКР
Різня в Бучі
Вже встановлено 75 російських військових, які вбивали цивільних у Бучі. Була команда знищити українців як небажану націю, - Офіс генпрокурора

Вбивство цивільних у Бучі

Наразі прокурори ідентифікували 75 військовослужбовців збройних сил РФ, які причетні до вбивств цивільних мешканців у Бучі на Київщині навесні 2022 року. Є 85 повідомлень про підозру.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі генпрокурора.

Хто розслідує звірства РФ у Бучі?

Як зазначається, наразі Департаментпротидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у двох кримінальних провадженнях, у яких об’єднано 324 кримінальні провадження за фактами вбивств цивільних осіб у Бучі.

Як розповів генпрокурор Руслан Кравченко, один напрямок роботи - це пошуки свідків та потерпілих і допит їх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вбили 358 цивільних у Бучі, у чоловіка стріляли щонайменше 16 разів за відмову виконати наказ військового РФ, - Офіс генпрокурора

Очевидці боялися давати покази

"Доводилось по декілька разів допитувати тих самих людей, тому що вони боялись і вважали, що росіяни повернуться. Паралельно вилучались і досліджувались записи з камер відеоспостереження, які збереглися. Також проводилась радіорозвідка, щоб встановити всі мобільні телефони, які знаходились у місті під час окупації, абонентів - російських чи українських - для подальшого розслідування і знаходження нових доказів", - пояснив він.

Як зазначають у Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, у кримінальних провадженнях щодо масових вбивств цивільних в Бучі встановлено 75 військовослужбовців збройних сил РФ, здійснено 85 повідомлень про підозру.

На даний час на розгляді в суді перебувають 2 обвинувальні акти щодо 2 військовослужбовців збройних сил РФ, які обвинувачуються у вбивстві цивільних осіб у місті Буча. Обвинувачені особисто беруть участь в судових засіданнях.

Також дивіться: Встановлено особу російського офіцера, який віддав наказ на розстріл мешканця Бучі під час окупації, - Нацполіція. ВIДЕО

Складність процедури розслідування

Вироків у справах, де йдеться про вбивства цивільних у Бучі, ще немає. Як пояснюють в Офісі Генпрокурора, це зумовлено тривалою процедурою in absentia та високим навантаженням судів, що ускладнює оперативний розгляд справ.

"Ми встановили випадки, коли була команда знищувати українців, і довели це доказами...Тому я впевнений і моя впевненість ґрунтується на доказах, що була команда окупувати території та знищити українців як небажану націю. Спочатку була команда, а потім виконання цієї команди", - наголосив Кравченко.

Більш детально про розслідування вбивств росіянами цивільних людей у Бучі читайте у статті Цензор.НЕТ "Розстріляли за відмову виконати наказ: як убивали цивільних у Бучі і кого судять за ці злочини".

армія рф (19143) Київська область (4321) Буча (544) Кравченко Руслан (120) воєнні злочини (1944) Офіс Генпрокурора (3515) Бучанський район (98)
+8
А коли прокуратура почне задавати питання цим фігурантам?
показати весь коментар
21.10.2025 13:51 Відповісти
+3
тепер довга справа що знайти і ліквідувати покидьків. по-тихому. Як Ізраїль.
показати весь коментар
21.10.2025 13:37 Відповісти
+3
було б добре якби особисто дякувала портнову
показати весь коментар
21.10.2025 14:06 Відповісти
Треба максимально поширити , цю інформацію , в Європі і США
показати весь коментар
21.10.2025 13:38 Відповісти
ви думаєте буде результат??їх розвідка працює в рази краще і знають більше,навіть те про що ми не здогадуємося....
показати весь коментар
21.10.2025 13:41 Відповісти
Буде результат !
Треба максимально доносити , цю інформацію , до західної аудиторії - тамтешні політики дуже залежать від виборців , а виборець думає так , як йому розповідають у ЗМІ ... не дарма ж Раша витрати на пропаганду вдвічі збільшє !
показати весь коментар
21.10.2025 13:51 Відповісти
доносити треба,але не через властні структури,тв,соцмережі,преса .....все за шаблоном іпсо рашистів,зараз це єдиний більш нецензорований спосіб
показати весь коментар
21.10.2025 13:55 Відповісти
винні всі хто дотичний до війни,багато тих хто знаходиться далеко навіть від кордону чи лінії розмежування але ракети та бпла хтось збирає а потім запускає.....
показати весь коментар
21.10.2025 13:40 Відповісти
Цікаво, де тепер ця панесса?
показати весь коментар
21.10.2025 13:56 Відповісти
Здається, що в жовтні 2025 року вона перебувала в Брюсселі на навчальному модулі для українських політиків, що проводився на запрошення Європейського парламенту та Національного демократичного інституту.
показати весь коментар
21.10.2025 14:01 Відповісти
Підтримую!
показати весь коментар
21.10.2025 15:02 Відповісти
21.10.2025 13:56 Відповісти
Ця персона рік чи два тому знімала в Бучі плаксиве відео як вона рятувала людей, вивозила, надавала допомогу. Аж одна жінка не витримала і почала на неї кричати. що тої курви там не бачили. А воно і далі знімає собі
показати весь коментар
21.10.2025 15:00 Відповісти
*****... Вискакує прям зі cвоїх стрингів цей Кравченко щоб ввійти в історію як викривачі нового Холокосту українців! Але гірка правда в тім, що росіяни вбивали на тільки українців а й усіх інших мешканців Бучі. Ну може пощадили тих хто назвався росіянином. Але це був просто конкретний військовий злочин, як у тому самому містечку Орадур у Північній Франції вчинений німецькою дивізією СС "Райх".
показати весь коментар
21.10.2025 15:21 Відповісти
 
 