Вже встановлено 75 російських військових, які вбивали цивільних у Бучі. Була команда знищити українців як небажану націю, - Офіс генпрокурора

Наразі прокурори ідентифікували 75 військовослужбовців збройних сил РФ, які причетні до вбивств цивільних мешканців у Бучі на Київщині навесні 2022 року. Є 85 повідомлень про підозру.

Хто розслідує звірства РФ у Бучі?

Як зазначається, наразі Департаментпротидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у двох кримінальних провадженнях, у яких об’єднано 324 кримінальні провадження за фактами вбивств цивільних осіб у Бучі.

Як розповів генпрокурор Руслан Кравченко, один напрямок роботи - це пошуки свідків та потерпілих і допит їх.

Очевидці боялися давати покази

"Доводилось по декілька разів допитувати тих самих людей, тому що вони боялись і вважали, що росіяни повернуться. Паралельно вилучались і досліджувались записи з камер відеоспостереження, які збереглися. Також проводилась радіорозвідка, щоб встановити всі мобільні телефони, які знаходились у місті під час окупації, абонентів - російських чи українських - для подальшого розслідування і знаходження нових доказів", - пояснив він.

Як зазначають у Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, у кримінальних провадженнях щодо масових вбивств цивільних в Бучі встановлено 75 військовослужбовців збройних сил РФ, здійснено 85 повідомлень про підозру.

На даний час на розгляді в суді перебувають 2 обвинувальні акти щодо 2 військовослужбовців збройних сил РФ, які обвинувачуються у вбивстві цивільних осіб у місті Буча. Обвинувачені особисто беруть участь в судових засіданнях.

Складність процедури розслідування

Вироків у справах, де йдеться про вбивства цивільних у Бучі, ще немає. Як пояснюють в Офісі Генпрокурора, це зумовлено тривалою процедурою in absentia та високим навантаженням судів, що ускладнює оперативний розгляд справ.

"Ми встановили випадки, коли була команда знищувати українців, і довели це доказами...Тому я впевнений і моя впевненість ґрунтується на доказах, що була команда окупувати території та знищити українців як небажану націю. Спочатку була команда, а потім виконання цієї команди", - наголосив Кравченко.

