Вже встановлено 75 російських військових, які вбивали цивільних у Бучі. Була команда знищити українців як небажану націю, - Офіс генпрокурора
Наразі прокурори ідентифікували 75 військовослужбовців збройних сил РФ, які причетні до вбивств цивільних мешканців у Бучі на Київщині навесні 2022 року. Є 85 повідомлень про підозру.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі генпрокурора.
Хто розслідує звірства РФ у Бучі?
Як зазначається, наразі Департаментпротидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у двох кримінальних провадженнях, у яких об’єднано 324 кримінальні провадження за фактами вбивств цивільних осіб у Бучі.
Як розповів генпрокурор Руслан Кравченко, один напрямок роботи - це пошуки свідків та потерпілих і допит їх.
Очевидці боялися давати покази
"Доводилось по декілька разів допитувати тих самих людей, тому що вони боялись і вважали, що росіяни повернуться. Паралельно вилучались і досліджувались записи з камер відеоспостереження, які збереглися. Також проводилась радіорозвідка, щоб встановити всі мобільні телефони, які знаходились у місті під час окупації, абонентів - російських чи українських - для подальшого розслідування і знаходження нових доказів", - пояснив він.
Як зазначають у Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, у кримінальних провадженнях щодо масових вбивств цивільних в Бучі встановлено 75 військовослужбовців збройних сил РФ, здійснено 85 повідомлень про підозру.
На даний час на розгляді в суді перебувають 2 обвинувальні акти щодо 2 військовослужбовців збройних сил РФ, які обвинувачуються у вбивстві цивільних осіб у місті Буча. Обвинувачені особисто беруть участь в судових засіданнях.
Складність процедури розслідування
Вироків у справах, де йдеться про вбивства цивільних у Бучі, ще немає. Як пояснюють в Офісі Генпрокурора, це зумовлено тривалою процедурою in absentia та високим навантаженням судів, що ускладнює оперативний розгляд справ.
"Ми встановили випадки, коли була команда знищувати українців, і довели це доказами...Тому я впевнений і моя впевненість ґрунтується на доказах, що була команда окупувати території та знищити українців як небажану націю. Спочатку була команда, а потім виконання цієї команди", - наголосив Кравченко.
Більш детально про розслідування вбивств росіянами цивільних людей у Бучі читайте у статті Цензор.НЕТ "Розстріляли за відмову виконати наказ: як убивали цивільних у Бучі і кого судять за ці злочини".
Треба максимально доносити , цю інформацію , до західної аудиторії - тамтешні політики дуже залежать від виборців , а виборець думає так , як йому розповідають у ЗМІ ... не дарма ж Раша витрати на пропаганду вдвічі збільшє !