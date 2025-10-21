Окупанти вбили 358 цивільних у Бучі, у чоловіка стріляли щонайменше 16 разів за відмову виконати наказ військового РФ, - Офіс генпрокурора

Загалом в Бучі на Київщині навесні 2022 року російські окупанти вбили 358 людей, які не мали жодного стосунку до війська.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі генпрокурора.

Звірства РФ у Бучі

Зокрема, як зазначається, у 41-річного мешканця Бучі стріляли щонайменше 16 разів. Його вбили лише за те, що той відмовився за наказом російського військового спуститись у підвал багатоквартирного будинку.

"Щоб задокументувати усі ці факти і системно розслідувати, було створено інтерактивну карту, куди наносились дані про знайдені тіла. Також систематизувалась інформація, отримана від потерпілих і свідків", - розповів генпрокурор Руслан Кравченко.

Масові поховання жертв

Також зазначається, що в Бучі прокурори вперше побачили місця масових поховань цивільних. А таких на території міста було декілька. Найбільше з них, як зазначають в Офісі Генпрокурора, біля церкви Андрія Первозваного і всіх святих, де виявлено 116 тіл та решток загиблих. Фотографії та відео з місць поховань, зокрема з-під церкви Святого Андрія, після деокупації міста були опубліковані світовими ЗМІ, що викликало шок та засудження в усьому цивілізованому світі.

Також у статті зазначається, що прокурори не фіксували випадків вбивств цивільних у Бучі за чинення опору. Людей вбивали лише за те, що вони українці.

Скільки тіл досі не ідентифіковані?

Як повідомили в прокуратурі, залишаються неідентифікованими 11 тіл загиблих, робота у цьому напрямку триває.

