Окупанти вбили 358 цивільних у Бучі, у чоловіка стріляли щонайменше 16 разів за відмову виконати наказ військового РФ, - Офіс генпрокурора

Вбивство цивільних у Бучі

Загалом в Бучі на Київщині навесні 2022 року російські окупанти вбили 358 людей, які не мали жодного стосунку до війська.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі генпрокурора.

Звірства РФ у Бучі

Зокрема, як зазначається, у 41-річного мешканця Бучі стріляли щонайменше 16 разів. Його вбили лише за те, що той відмовився за наказом російського військового спуститись у підвал багатоквартирного будинку.

"Щоб задокументувати усі ці факти і системно розслідувати, було створено інтерактивну карту, куди наносились дані про знайдені тіла. Також систематизувалась інформація, отримана від потерпілих і свідків", - розповів генпрокурор Руслан Кравченко.

Також дивіться: ЗМІ опублікували кадри розстрілу цивільного та мародерства росіян в Бучі. ВIДЕО

Масові поховання жертв

Також зазначається, що в Бучі прокурори вперше побачили місця масових поховань цивільних. А таких на території міста було декілька. Найбільше з них, як зазначають в Офісі Генпрокурора, біля церкви Андрія Первозваного і всіх святих, де виявлено 116 тіл та решток загиблих. Фотографії та відео з місць поховань, зокрема з-під церкви Святого Андрія, після деокупації міста були опубліковані світовими ЗМІ, що викликало шок та засудження в усьому цивілізованому світі.

Також у статті зазначається, що прокурори не фіксували випадків вбивств цивільних у Бучі за чинення опору. Людей вбивали лише за те, що вони українці.

Читайте: Повідомлено про підозру двом військовим РФ, причетним до вбивства та катування мирних мешканців Бучі, - Кравченко

Скільки тіл досі не ідентифіковані?

Як повідомили в прокуратурі, залишаються неідентифікованими 11 тіл загиблих, робота у цьому напрямку триває.

Більш детально про розслідування вбивст росіянами цивільних людей у Бучі читайте у статті Цензор.НЕТ "Розстріляли за відмову виконати наказ: як убивали цивільних у Бучі і кого судять за ці злочини".

Хтось думає що можливий "мир"? Як? Рузкіе що одного дня осознають свої злочини?

Проблема рузкіх що вони ЗЛОЧИНИ НЕ ВВАЖАЮТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ - Голодомору депортації чи розстріли вони завжди кажуть - "етого не біло а еслі і біло значіт ето правільно"

Крім фізичного знищення всіх цих істот іншого варіанту нема
21.10.2025 13:19 Відповісти
Чекаємо на Matt Moll, який розкаже, що 358 з приблизно 37 тисяч - це прийнятні втрати.
21.10.2025 13:26 Відповісти
ось це і є першопричина конфлікту з точки зору вузьких..., це ми, ми самі, те що ми українці, те що ми ідентифікуємо себе як інший народ, а не як інших вузьких, які просто вирішили говорити зіпсованою російською мовою..., вони вважають, що треба винищити нас до останнього і першопричина конфлікту буде усунута...
21.10.2025 14:12 Відповісти
 
 