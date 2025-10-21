Оккупанты убили 358 гражданских в Буче, в мужчину стреляли не менее 16 раз за отказ выполнить приказ военного РФ, - Офис генпрокурора

Всего в Буче Киевской области весной 2022 года российские оккупанты убили 358 человек, которые не имели никакого отношения к войску.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генпрокурора.

Зверства РФ в Буче

В частности, как отмечается, в 41-летнего жителя Бучи стреляли по меньшей мере 16 раз. Его убили только за то, что тот отказался по приказу российского военного спуститься в подвал многоквартирного дома.

"Чтобы задокументировать все эти факты и системно расследовать, была создана интерактивная карта, куда наносились данные о найденных телах. Также систематизировалась информация, полученная от потерпевших и свидетелей", - рассказал генпрокурор Руслан Кравченко.

Массовые захоронения жертв

Также отмечается, что в Буче прокуроры впервые увидели места массовых захоронений гражданских. А таких на территории города было несколько. Больше всего из них, как отмечают в Офисе Генпрокурора, возле церкви Андрея Первозванного и всех святых, где обнаружено 116 тел и останков погибших. Фотографии и видео с мест захоронений, в частности - из-под церкви Святого Андрея, после деоккупации города были опубликованы мировыми СМИ, что вызвало шок и осуждение во всем цивилизованном мире.

Также в статье отмечается, что прокуроры не фиксировали случаев убийств гражданских в Буче за оказание сопротивления. Людей убивали только за то, что они украинцы.

Сколько тел до сих пор не идентифицированы?

Как сообщили в прокуратуре, остаются неидентифицированными 11 тел погибших, работа в этом направлении продолжается.

