Оккупанты убили 358 гражданских в Буче, в мужчину стреляли не менее 16 раз за отказ выполнить приказ военного РФ, - Офис генпрокурора
Всего в Буче Киевской области весной 2022 года российские оккупанты убили 358 человек, которые не имели никакого отношения к войску.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генпрокурора.
Зверства РФ в Буче
В частности, как отмечается, в 41-летнего жителя Бучи стреляли по меньшей мере 16 раз. Его убили только за то, что тот отказался по приказу российского военного спуститься в подвал многоквартирного дома.
"Чтобы задокументировать все эти факты и системно расследовать, была создана интерактивная карта, куда наносились данные о найденных телах. Также систематизировалась информация, полученная от потерпевших и свидетелей", - рассказал генпрокурор Руслан Кравченко.
Массовые захоронения жертв
Также отмечается, что в Буче прокуроры впервые увидели места массовых захоронений гражданских. А таких на территории города было несколько. Больше всего из них, как отмечают в Офисе Генпрокурора, возле церкви Андрея Первозванного и всех святых, где обнаружено 116 тел и останков погибших. Фотографии и видео с мест захоронений, в частности - из-под церкви Святого Андрея, после деоккупации города были опубликованы мировыми СМИ, что вызвало шок и осуждение во всем цивилизованном мире.
Также в статье отмечается, что прокуроры не фиксировали случаев убийств гражданских в Буче за оказание сопротивления. Людей убивали только за то, что они украинцы.
Сколько тел до сих пор не идентифицированы?
Как сообщили в прокуратуре, остаются неидентифицированными 11 тел погибших, работа в этом направлении продолжается.
Более подробно о расследовании убийства россиянами гражданских людей в Буче читайте в статье Цензор.НЕТ"Расстреляли за отказ выполнить приказ: как убивали гражданских в Буче и кого судят за эти преступления".
Проблема рузкіх що вони ЗЛОЧИНИ НЕ ВВАЖАЮТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ - Голодомору депортації чи розстріли вони завжди кажуть - "етого не біло а еслі і біло значіт ето правільно"
Крім фізичного знищення всіх цих істот іншого варіанту нема