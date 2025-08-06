СМИ опубликовали кадры расстрела гражданского и мародерства россиян в Буче.. ВИДЕО
"Радио Свобода" обнародовала кадры убийства 70-летнего бучанца Владимира Рубайло, совершенное российскими военными на улице Яблунской 4 марта 2022 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
На видео видно, что российские военные первым выстрелом ранят Владимира Рубайло, а когда гражданский мужчина едва держался на ногах, прицельно добили его выстрелом в голову.
Вскоре рядом с телом Владимира Рубайло, которое все это время лежало на земле, российские военные начали массово грабить продуктовый супермаркет. Они разбили стекло и зашли внутрь. Награбленное складывали в корзины и пакеты и грузили на бронетехнику. Чтобы забрать больше, некоторые набивали тележки и катили их по улице к только что захваченным домам бучанцев.
Ранее издание писало, что к убийству Владимира Рубайло могут быть причастны российские десантники из 234-го десантно-штурмового полка из Пскова, а именно группа во главе с сержантом Владимиром Борзуновым. Как установило "Радио Свобода", именно его отделение находилось на позиции, откуда, по данным украинских экспертов-баллистов, и выстрелили в гражданского бучанца.
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де тіла дівчат повішені у вишгородському районі? де згвалтовані діти? розрубані жінки? воїни змордовані без голів та геніталій?
оце все треба показувати нон-стоп. щоб зрозуміли хто наш ворог, що війна не закінчиться скоро. досить жаліти психіку "наріда". мають бачити, має лють кипіти постійно
За херсонські кавуни не роздав ще всім біди.
https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 з пісні про помсту дроновода