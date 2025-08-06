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Новости Видео Резня в Буче
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СМИ опубликовали кадры расстрела гражданского и мародерства россиян в Буче.. ВИДЕО

"Радио Свобода" обнародовала кадры убийства 70-летнего бучанца Владимира Рубайло, совершенное российскими военными на улице Яблунской 4 марта 2022 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

На видео видно, что российские военные первым выстрелом ранят Владимира Рубайло, а когда гражданский мужчина едва держался на ногах, прицельно добили его выстрелом в голову.

Вскоре рядом с телом Владимира Рубайло, которое все это время лежало на земле, российские военные начали массово грабить продуктовый супермаркет. Они разбили стекло и зашли внутрь. Награбленное складывали в корзины и пакеты и грузили на бронетехнику. Чтобы забрать больше, некоторые набивали тележки и катили их по улице к только что захваченным домам бучанцев.

Читайте: Расстреливали и издевались над гражданскими во время оккупации Бучи: идентифицированы двое военных РФ

Ранее издание писало, что к убийству Владимира Рубайло могут быть причастны российские десантники из 234-го десантно-штурмового полка из Пскова, а именно группа во главе с сержантом Владимиром Борзуновым. Как установило "Радио Свобода", именно его отделение находилось на позиции, откуда, по данным украинских экспертов-баллистов, и выстрелили в гражданского бучанца.

Автор: 

Киевская область (4286) мародерство (463) расстрел (511) россия (96812) Бучанский район (75) Буча (15) война в Украине (5542)


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Топ комментарии
+22
Покажить це Нарендрі, фіцо, орбану, вучичу та іншим скотам.
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06.08.2025 19:07 Ответить
+22
Да і Зеленському не завадить нагадувати ціну шашличків.
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06.08.2025 19:14 Ответить
+19
"Братский народ" за роботою. Нацисти під час Другої Світової такого не робили.
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06.08.2025 19:12 Ответить
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Так дивись ,дивись уважно.
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06.08.2025 19:42 Ответить
Особливо для тебе треба дивитись уважно,та неодноразово.
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06.08.2025 19:44 Ответить
І що ті ухилянти зроблять тим кацапам? сирок відправить в черговий котел?
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06.08.2025 19:50 Ответить
Покажить це Нарендрі, фіцо, орбану, вучичу та іншим скотам.
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06.08.2025 19:07 Ответить
Да і Зеленському не завадить нагадувати ціну шашличків.
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06.08.2025 19:14 Ответить
Навіщо? Вони все це знають. Може ще гітлеру показати?
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06.08.2025 19:33 Ответить
ВСЮ рашистську падаль будемо "чистить" на їх раші. Смерть за смерть
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06.08.2025 19:12 Ответить
"Братский народ" за роботою. Нацисти під час Другої Світової такого не робили.
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06.08.2025 19:12 Ответить
мало, дуже мало.
де тіла дівчат повішені у вишгородському районі? де згвалтовані діти? розрубані жінки? воїни змордовані без голів та геніталій?
оце все треба показувати нон-стоп. щоб зрозуміли хто наш ворог, що війна не закінчиться скоро. досить жаліти психіку "наріда". мають бачити, має лють кипіти постійно
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06.08.2025 19:14 Ответить
- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":
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06.08.2025 19:15 Ответить
Смердюча сарана...
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06.08.2025 19:16 Ответить
Ви ще винні нам за Бучу й Слобожанщину квітучу.
За херсонські кавуни не роздав ще всім біди.
https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 з пісні про помсту дроновода
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06.08.2025 19:20 Ответить
Трамп дуже переживає за життя цих кацапських м'ясників.
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06.08.2025 19:24 Ответить
А вывод очень прост, СКОЛЬКО РАЗ УВИДИШЬ РОСЕЯНЦА, СТОЛЬКО РАЗ МОЧИ ЗАСРАНЦА!
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06.08.2025 19:29 Ответить
А ***** це бачило? @ !!!
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06.08.2025 19:31 Ответить
ПідАри свинособачі! Вже немає слів...
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06.08.2025 20:36 Ответить
Уявляю реакцію на це їхніх пропагандонів та паханів: "Ето всьо фєйкі, направлєнниє на діскредітацию расійскіх ваєннаслужащіх. Всьо ета снімалась на кінастудіі давженка ілі дєлалось на спєцабарудаваніі с іспользованієм іскуствєнава інтєлєкта. В фабрікаціі етхї дєшових паддєлак прінімалі участіє прафєсіанальниє актьори і платная масовка із бєзработних. Всьо ат начала і да канца лож і інсінуаціі".
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06.08.2025 21:12 Ответить
 
 