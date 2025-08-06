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Новини Відео Різня в Бучі
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ЗМІ опублікували кадри розстрілу цивільного та мародерства росіян в Бучі. ВIДЕО

"Радіо Свобода" оприлюднила кадри вбивства 70-річного бучанця Володимира Рубайла, вчинений російськими військовими на вулиці Яблунській 4 березня 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На відео видно, що російські військові першим пострілом ранять Володимира Рубайла, а тоді, коли цивільний чоловік ледь тримався на ногах, прицільно дострілили його пострілом у голову.

Невдовзі поруч із тілом Володимира Рубайла, що весь цей час лежало на землі, російські військові почали масово грабувати продуктовий супермаркет. Вони розбили скло й зайшли всередину. Награбоване складали в кошики та пакети й вантажили на бронетехніку. Щоб забрати більше, дехто набивав візки й котив їх вулицею до щойно захоплених будинків бучанців.

Читайте: Розстрілювали та знущалися з цивільних під час окупації Бучі: ідентифіковано двох військових РФ

Раніше видання писало, що до вбивства Володимира Рубайла можуть бути причетні російські десантники із 234-го десантно-штурмового полку із Пскова, а саме група на чолі з сержантом Володимиром Борзуновим. Як встановило "Радіо Свобода", саме його відділення перебувало на позиції, звідки, за даними українських експертів-балістів, й вистрілили у цивільного бучанця.

Автор: 

Київська область (4184) мародерство (341) розстріл (275) росія (67072) Бучанський район (81) Буча (14) війна в Україні (5579)


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Топ коментарі
+17
Да і Зеленському не завадить нагадувати ціну шашличків.
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06.08.2025 19:14 Відповісти
+16
Покажить це Нарендрі, фіцо, орбану, вучичу та іншим скотам.
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06.08.2025 19:07 Відповісти
+14
"Братский народ" за роботою. Нацисти під час Другої Світової такого не робили.
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06.08.2025 19:12 Відповісти
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Так дивись ,дивись уважно.
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06.08.2025 19:42 Відповісти
Особливо для тебе треба дивитись уважно,та неодноразово.
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06.08.2025 19:44 Відповісти
І що ті ухилянти зроблять тим кацапам? сирок відправить в черговий котел?
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06.08.2025 19:50 Відповісти
Покажить це Нарендрі, фіцо, орбану, вучичу та іншим скотам.
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06.08.2025 19:07 Відповісти
Да і Зеленському не завадить нагадувати ціну шашличків.
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06.08.2025 19:14 Відповісти
Навіщо? Вони все це знають. Може ще гітлеру показати?
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06.08.2025 19:33 Відповісти
ВСЮ рашистську падаль будемо "чистить" на їх раші. Смерть за смерть
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06.08.2025 19:12 Відповісти
"Братский народ" за роботою. Нацисти під час Другої Світової такого не робили.
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06.08.2025 19:12 Відповісти
мало, дуже мало.
де тіла дівчат повішені у вишгородському районі? де згвалтовані діти? розрубані жінки? воїни змордовані без голів та геніталій?
оце все треба показувати нон-стоп. щоб зрозуміли хто наш ворог, що війна не закінчиться скоро. досить жаліти психіку "наріда". мають бачити, має лють кипіти постійно
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06.08.2025 19:14 Відповісти
- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":
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06.08.2025 19:15 Відповісти
Смердюча сарана...
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06.08.2025 19:16 Відповісти
Ви ще винні нам за Бучу й Слобожанщину квітучу.
За херсонські кавуни не роздав ще всім біди.
https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 з пісні про помсту дроновода
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06.08.2025 19:20 Відповісти
Трамп дуже переживає за життя цих кацапських м'ясників.
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06.08.2025 19:24 Відповісти
А вывод очень прост, СКОЛЬКО РАЗ УВИДИШЬ РОСЕЯНЦА, СТОЛЬКО РАЗ МОЧИ ЗАСРАНЦА!
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06.08.2025 19:29 Відповісти
А ***** це бачило? @ !!!
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06.08.2025 19:31 Відповісти
 
 