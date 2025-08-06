ЗМІ опублікували кадри розстрілу цивільного та мародерства росіян в Бучі. ВIДЕО

"Радіо Свобода" оприлюднила кадри вбивства 70-річного бучанця Володимира Рубайла, вчинений російськими військовими на вулиці Яблунській 4 березня 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На відео видно, що російські військові першим пострілом ранять Володимира Рубайла, а тоді, коли цивільний чоловік ледь тримався на ногах, прицільно дострілили його пострілом у голову.

Невдовзі поруч із тілом Володимира Рубайла, що весь цей час лежало на землі, російські військові почали масово грабувати продуктовий супермаркет. Вони розбили скло й зайшли всередину. Награбоване складали в кошики та пакети й вантажили на бронетехніку. Щоб забрати більше, дехто набивав візки й котив їх вулицею до щойно захоплених будинків бучанців.

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Раніше видання писало, що до вбивства Володимира Рубайла можуть бути причетні російські десантники із 234-го десантно-штурмового полку із Пскова, а саме група на чолі з сержантом Володимиром Борзуновим. Як встановило "Радіо Свобода", саме його відділення перебувало на позиції, звідки, за даними українських експертів-балістів, й вистрілили у цивільного бучанця.