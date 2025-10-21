Уже установлены 75 российских военных, которые убивали гражданских в Буче. Была команда уничтожить украинцев как нежелательную нацию, - Офис генпрокурора
Сейчас прокуроры идентифицировали 75 военнослужащих вооруженных сил РФ, которые причастны к убийствам гражданских жителей в Буче Киевской области весной 2022 года. Есть 85 сообщений о подозрении.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генпрокурора.
Кто расследует зверства РФ в Буче?
Как отмечается, в настоящее время Департамент противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в двух уголовных производствах, в которых объединены 324 уголовных производства по фактам убийств гражданских лиц в Буче.
Как рассказал генпрокурор Руслан Кравченко, одно направление работы - это поиски свидетелей и потерпевших и допрос их.
Очевидцы боялись давать показания
"Приходилось по несколько раз допрашивать тех же людей, потому что они боялись и думали, что россияне вернутся. Параллельно изымались и исследовались записи с камер видеонаблюдения, которые сохранились. Также проводилась радиоразведка, чтобы установить все мобильные телефоны, которые находились в городе во время оккупации, абонентов - российских или украинских - для дальнейшего расследования и нахождения новых доказательств", - пояснил он.
Как отмечают в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, в уголовных производствах по массовым убийствам гражданских в Буче установлено 75 военнослужащих вооруженных сил РФ, осуществлено 85 сообщений о подозрении.
В настоящее время на рассмотрении в суде находятся 2 обвинительных акта в отношении 2 военнослужащих вооруженных сил РФ, которые обвиняются в убийстве гражданских лиц в городе Буча. Обвиняемые лично участвуют в судебных заседаниях.
Сложность процедуры расследования
Приговоров по делам, где речь идет об убийствах гражданских в Буче, еще нет. Как объясняют в Офисе Генпрокурора, это обусловлено длительной процедурой in absentia и высокой нагрузкой судов, что затрудняет оперативное рассмотрение дел.
"Мы установили случаи, когда была команда уничтожать украинцев, и доказали это доказательствами...Поэтому я уверен и моя уверенность основывается на доказательствах, что была команда оккупировать территории и уничтожить украинцев как нежелательную нацию. Сначала была команда, а затем выполнение этой команды", - подчеркнул Кравченко.
Более подробно о расследовании убийств россиянами гражданских людей в Буче читайте в статье Цензор.НЕТ "Расстреляли за отказ выполнить приказ: как убивали гражданских в Буче и кого судят за эти преступления".
