Уже установлены 75 российских военных, которые убивали гражданских в Буче. Была команда уничтожить украинцев как нежелательную нацию, - Офис генпрокурора

Сейчас прокуроры идентифицировали 75 военнослужащих вооруженных сил РФ, которые причастны к убийствам гражданских жителей в Буче Киевской области весной 2022 года. Есть 85 сообщений о подозрении.

Кто расследует зверства РФ в Буче?

Как отмечается, в настоящее время Департамент противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в двух уголовных производствах, в которых объединены 324 уголовных производства по фактам убийств гражданских лиц в Буче.

Как рассказал генпрокурор Руслан Кравченко, одно направление работы - это поиски свидетелей и потерпевших и допрос их.

Очевидцы боялись давать показания

"Приходилось по несколько раз допрашивать тех же людей, потому что они боялись и думали, что россияне вернутся. Параллельно изымались и исследовались записи с камер видеонаблюдения, которые сохранились. Также проводилась радиоразведка, чтобы установить все мобильные телефоны, которые находились в городе во время оккупации, абонентов - российских или украинских - для дальнейшего расследования и нахождения новых доказательств", - пояснил он.

Как отмечают в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, в уголовных производствах по массовым убийствам гражданских в Буче установлено 75 военнослужащих вооруженных сил РФ, осуществлено 85 сообщений о подозрении.

В настоящее время на рассмотрении в суде находятся 2 обвинительных акта в отношении 2 военнослужащих вооруженных сил РФ, которые обвиняются в убийстве гражданских лиц в городе Буча. Обвиняемые лично участвуют в судебных заседаниях.

Сложность процедуры расследования

Приговоров по делам, где речь идет об убийствах гражданских в Буче, еще нет. Как объясняют в Офисе Генпрокурора, это обусловлено длительной процедурой in absentia и высокой нагрузкой судов, что затрудняет оперативное рассмотрение дел.

"Мы установили случаи, когда была команда уничтожать украинцев, и доказали это доказательствами...Поэтому я уверен и моя уверенность основывается на доказательствах, что была команда оккупировать территории и уничтожить украинцев как нежелательную нацию. Сначала была команда, а затем выполнение этой команды", - подчеркнул Кравченко.

