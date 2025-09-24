Рашисты убили гражданских и похитили ребенка во время штурма на Донетчине, - 3-й АК. ВИДЕО

Российские оккупанты в Донецкой области расстреляли гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе, передает Цензор.НЕТ.

Так, в районе населенного пункта Шандриголово российские военные расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку.

"Враг использует ее для прикрытия своих групп и дальнейшего продвижения на Лиманском направлении. Из радиоперехватов стало известно: еще до начала штурма н.п. командир рф с позывным "Бали" отдал приказ на уничтожение гражданского населения, инструкции действовать быстро и "убивать всех без разбора".



Подразделение врага вошло в жилой дом и расстреляло мирных жителей, родителей ребенка. Россияне похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы сделать невозможным ведение огня по ним", - говорится в сообщении.

В 3-м АК отметили, что все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника.

