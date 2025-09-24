РУС
Новости Военные преступления россиян
3 444 28

Рашисты убили гражданских и похитили ребенка во время штурма на Донетчине, - 3-й АК. ВИДЕО

Российские оккупанты в Донецкой области расстреляли гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе, передает Цензор.НЕТ.

Так, в районе населенного пункта Шандриголово российские военные расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку.

"Враг использует ее для прикрытия своих групп и дальнейшего продвижения на Лиманском направлении. Из радиоперехватов стало известно: еще до начала штурма н.п. командир рф с позывным "Бали" отдал приказ на уничтожение гражданского населения, инструкции действовать быстро и "убивать всех без разбора".

Подразделение врага вошло в жилой дом и расстреляло мирных жителей, родителей ребенка. Россияне похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы сделать невозможным ведение огня по ним", - говорится в сообщении.

В 3-м АК отметили, что все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника.

Сообщено о подозрении российскому военному, который пытал гражданских во время оккупации Катюжанки на Киевщине

Автор: 

Донецкая область (10836) военные преступления (1510) Краматорский район (717) Шандриголово (6) Третий армейский корпус (24)
Топ комментарии
+13
кацапня гірше фашистів ,вони такого не робили
показать весь комментарий
24.09.2025 12:19 Ответить
+10
кінчені болотні істоти
показать весь комментарий
24.09.2025 12:17 Ответить
+5
на паРаші нема чого рятувати - випалити все в попіл .. це вже навіть не чисте зло . а якась огидна мутація зла
показать весь комментарий
24.09.2025 12:24 Ответить
кінчені болотні істоти
показать весь комментарий
24.09.2025 12:17 Ответить
кацапня гірше фашистів ,вони такого не робили
показать весь комментарий
24.09.2025 12:19 Ответить
Звичайно, гірше. Фашисти, вірніше німецькі нацисти відмовилися від союзу з кацапами, атакувавши їх у червні 1941-го, коли побачили масштаб звірств, які ці кацапи чинили, хоча з 1933-го налагоджували співпрацю, в тому числі і військову і навіть ділили Європу.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:33 Ответить
на паРаші нема чого рятувати - випалити все в попіл .. це вже навіть не чисте зло . а якась огидна мутація зла
показать весь комментарий
24.09.2025 12:24 Ответить
Тут важливо, чому дорослі з дитиною не евакуйовані? Наскільки відомо, у небезпечрих прифронтових поселеннях відбувається примусова евакуація дітей. Відомо також, що деякі діти правдами і неправдами повертаються у небезпечні райони за волею родичів, в тому числі і батьків. І таких поліція і волонтери вивозять повторно з ризиком і для власного життя. Чого чекали батьки цієї дитини? Кацапів? Дочекалися? Це відео, як би не було гірко і важко потрібно показувати всвм, хто відмовляється евакуюватися. Ждуни повинні усвідомлювати, що кацапи - не люди і спрогнохувати, що у них у голові - не можливо.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:29 Ответить
Це питання, до верещук шмигаля стефанчуків і зеленського!!!!
Головно для них, це гроші з посади і крипта за кордоном!!! Приблуди95!!
показать весь комментарий
24.09.2025 12:35 Ответить
лють.ненавіджу. ніякого бога нема.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:29 Ответить
Млять, ну от **** там вони з дитиною сиділи? Чекали шо кацапи їм талони на підсилене харчування підвезуть?
Це звичайно не відміняє факту, шо кацапи - мерзенні тварюки.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:31 Ответить
Мішєбратіяв і атінРот чекали від ******, … дочекалися!!
показать весь комментарий
24.09.2025 12:33 Ответить
Трамп з ДержДепом та Радбезом ООН, саме таких московитів-убивць жаліє і скиглить про затягування санкцій для московії!!
****** - Воєнний злочинець!! Смерть московітам!!
показать весь комментарий
24.09.2025 12:32 Ответить
***** и его банда будут казнены в любом случае.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:33 Ответить
Так а чей дрон то бьет по женщине, если ее ведут двое оккупантов?
показать весь комментарий
24.09.2025 12:36 Ответить
Де ти там дрона роздивився ❌ уєсосіна брехлива кацапська?!
показать весь комментарий
24.09.2025 12:43 Ответить
Что происходит на 58-й секунде видео по вашему?
показать весь комментарий
24.09.2025 12:47 Ответить
По твоєму другу рашисту вʼ@бали! Похмились *****!
показать весь комментарий
24.09.2025 12:51 Ответить
Так это эта же женщина получает удар дроном. Отлично видно и одежду, и палку которую она несет в руках.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:56 Ответить
В самом же видео на 23 секунде жертва отмечена как "цивільна особа"
показать весь комментарий
24.09.2025 12:54 Ответить
На 23с рашисти дійсно ведуть жінку - удару дрона немає. На 58с вибігає обісраний рашист і отримує по заслузі. Не розраховуй на те що тут такі тупорилі дебіли як і ти і не намагайся домалювати «діспєтчера Карлоса» і «газові балони»!
показать весь комментарий
24.09.2025 12:57 Ответить
Это все та же женщина. Особенно хорошо видно палку, которую она несет.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:58 Ответить
Кацап , жри говно , не отвлекайся ...
показать весь комментарий
24.09.2025 12:44 Ответить
Бідна дівчинка. Навіть думати не хочеться, що буде. Напалм і сіль - з ними (всіма) тільки так.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:38 Ответить
Смердючі рашисти ганебно прикриваються жінками й дітьми як заповідало плєшиве Ху@ло. Підар верещить в рацію так наче та дитина то остання надія на власний порятунок .
показать весь комментарий
24.09.2025 12:39 Ответить
А прикиньте якщо вони ждунів покращили )))
показать весь комментарий
24.09.2025 12:45 Ответить
А ********** казав Трампу шо відновив теріторії на площі 300 з чимось кв.км. А тут і дома цілі і ЗСУ немає.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:46 Ответить
Зробити субтитри англійською і дати послухати Трампу. Власне опублікувати, а хто захоче, той послухає
показать весь комментарий
24.09.2025 12:46 Ответить
нууу....
тут двояко! цих ждунів скільки разів пробували вивезти? навіть ціною ризику для життя волонтерів. дитину звісно жалко, але але але....
показать весь комментарий
24.09.2025 12:47 Ответить
 
 