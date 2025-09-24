Рашисты убили гражданских и похитили ребенка во время штурма на Донетчине, - 3-й АК. ВИДЕО
Российские оккупанты в Донецкой области расстреляли гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку.
Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе, передает Цензор.НЕТ.
Так, в районе населенного пункта Шандриголово российские военные расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку.
"Враг использует ее для прикрытия своих групп и дальнейшего продвижения на Лиманском направлении. Из радиоперехватов стало известно: еще до начала штурма н.п. командир рф с позывным "Бали" отдал приказ на уничтожение гражданского населения, инструкции действовать быстро и "убивать всех без разбора".
Подразделение врага вошло в жилой дом и расстреляло мирных жителей, родителей ребенка. Россияне похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы сделать невозможным ведение огня по ним", - говорится в сообщении.
В 3-м АК отметили, что все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника.
Головно для них, це гроші з посади і крипта за кордоном!!! Приблуди95!!
Це звичайно не відміняє факту, шо кацапи - мерзенні тварюки.
****** - Воєнний злочинець!! Смерть московітам!!
тут двояко! цих ждунів скільки разів пробували вивезти? навіть ціною ризику для життя волонтерів. дитину звісно жалко, але але але....