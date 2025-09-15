РУС
Сообщено о подозрении российскому военному, который пытал гражданских во время оккупации Катюжанки на Киевщине

Киевская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении российскому военному в жестоком обращении с гражданскими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, речь идет о сержанте 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Катюжанка Вышгородского района он вместе с другими военными приехал в дом местного жителя. Оккупанты требовали от мужчины признаться в "сотрудничестве" с украинскими военными. Когда он это отрицал - именно этот сержант ударил его, сбил с ног и начал бить руками и прикладом оружия.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению военного преступления.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Киевская область (4346) прокуратура (5070) военные преступления (1508) Вышгородский район (24) Катюжанка (2)
чурка бурятська , вузькоока твар , як і х#йло з таких же монголоїдних тварей
15.09.2025 13:05 Ответить
Сподіваюся ця наволоч вже в якості органічного добрива...
15.09.2025 13:05 Ответить
 
 