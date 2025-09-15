Повідомлено про підозру російському військовому, який катував цивільних під час окупації Катюжанки на Київщині
Київська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру російському військовому у жорстокому поводженні з цивільними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Як зазначається, йдеться про сержанта 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.
За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Катюжанка Вишгородського району він разом з іншими військовими приїхав до будинку місцевого мешканця. Окупанти вимагали від чоловіка зізнатися у "співпраці" з українськими військовими. Коли він це заперечив – саме цей сержант вдарив його, збив з ніг і почав бити руками та прикладом зброї.
Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення воєнного злочину.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.
