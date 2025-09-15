УКР
Повідомлено про підозру російському військовому, який катував цивільних під час окупації Катюжанки на Київщині

Київська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру російському військовому у жорстокому поводженні з цивільними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, йдеться про сержанта 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Катюжанка Вишгородського району він разом з іншими військовими приїхав до будинку місцевого мешканця. Окупанти вимагали від чоловіка зізнатися у "співпраці" з українськими військовими. Коли він це заперечив – саме цей сержант вдарив його, збив з ніг і почав бити руками та прикладом зброї.

окупант злочинець

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення воєнного злочину.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Київська область (4249) прокуратура (3746) воєнні злочини (1934) Вишгородський район (26) Катюжанка (1)
чурка бурятська , вузькоока твар , як і х#йло з таких же монголоїдних тварей
показати весь коментар
15.09.2025 13:05 Відповісти
Сподіваюся ця наволоч вже в якості органічного добрива...
показати весь коментар
15.09.2025 13:05 Відповісти
 
 