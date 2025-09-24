Рашисти вбили цивільних та викрали дитину під час штурму на Донеччині, - 3-й АК. ВIДЕО

Російські окупанти на Донеччині розстріляли цивільних та захопили неповнолітню дівчинку.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі, передає Цензор.НЕТ.

Так, у районі населеного пункту Шандриголове російські військові розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку.

"Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку. З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму н.п. командир рф з позивним "Балі" віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і "убивать всех без розбора".



Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них", - йдеться в повідомленні.

У 3-му АК наголосили, що всі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника.

Дивіться: ЗСУ скинули вибухівку з дрона на окупантів і ліквідували їх у лісових хащах. ВIДЕО