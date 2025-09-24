Рашисти вбили цивільних та викрали дитину під час штурму на Донеччині, - 3-й АК. ВIДЕО
Російські окупанти на Донеччині розстріляли цивільних та захопили неповнолітню дівчинку.
Про це повідомили у Третьому армійському корпусі, передає Цензор.НЕТ.
Так, у районі населеного пункту Шандриголове російські військові розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку.
"Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку. З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму н.п. командир рф з позивним "Балі" віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і "убивать всех без розбора".
Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них", - йдеться в повідомленні.
У 3-му АК наголосили, що всі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника.
Головно для них, це гроші з посади і крипта за кордоном!!! Приблуди95!!
Це звичайно не відміняє факту, шо кацапи - мерзенні тварюки.
****** - Воєнний злочинець!! Смерть московітам!!
З високою ймовірністю, це військові.
Ось аргументи на користь цієї версії:
Характер руху: Ці люди рухаються швидко, перебігаючи відкриту ділянку місцевості. Їхні рухи скоординовані та виглядають як тактичне переміщення, що характерно для військових у зоні бойових дій.
Одяг: Хоча деталі розрізнити важко, їхній одяг виглядає однотипним і темним, що більше схоже на військову форму або тактичний одяг, ніж на звичайний цивільний одяг.
https://x.com/small10space/status/1968643242527711252
тут двояко! цих ждунів скільки разів пробували вивезти? навіть ціною ризику для життя волонтерів. дитину звісно жалко, але але але....