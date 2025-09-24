УКР
Рашисти вбили цивільних та викрали дитину під час штурму на Донеччині, - 3-й АК. ВIДЕО

Російські окупанти на Донеччині розстріляли цивільних та захопили неповнолітню дівчинку.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі, передає Цензор.НЕТ.

Так, у районі населеного пункту Шандриголове російські військові розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку.

"Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку. З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму н.п. командир рф з позивним "Балі" віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і "убивать всех без розбора".

Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них", - йдеться в повідомленні.

У 3-му АК наголосили, що всі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника.

Донецька область (9660) воєнні злочини (1936) Краматорський район (725) Шандриголове (7) Третій армійський корпус (25)
+23
кацапня гірше фашистів ,вони такого не робили
показати весь коментар
24.09.2025 12:19 Відповісти
+19
кінчені болотні істоти
показати весь коментар
24.09.2025 12:17 Відповісти
+12
на паРаші нема чого рятувати - випалити все в попіл .. це вже навіть не чисте зло . а якась огидна мутація зла
показати весь коментар
24.09.2025 12:24 Відповісти
Звичайно, гірше. Фашисти, вірніше німецькі нацисти відмовилися від союзу з кацапами, атакувавши їх у червні 1941-го, коли побачили масштаб звірств, які ці кацапи чинили, хоча з 1933-го налагоджували співпрацю, в тому числі і військову і навіть ділили Європу.
показати весь коментар
24.09.2025 12:33 Відповісти
В каральних операціях брали участь росіяни РОНА, німців там не було. Німцям гидко було цим займатись. Навіть Власов не хотів брати до себе їхні залишки.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F у Варшаві піднімається антинацистське повстання, за збігом обставин того ж дня очільник РОНА Броніслав Камінський отримує підвищення до генерал-майора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%A1 Ваффен-СС. Німецьке командування відправляє дивізію СС «РОНА» на придушення повстання. Дивізія брала участь у придушенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F повстання в районі Охота і проявила надзвичайну жорстокість.https://uk.wikipedia.org/wiki/29-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90%C2%BB_(1-%D1%88%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0)#cite_note-3 [3]https://uk.wikipedia.org/wiki/29-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90%C2%BB_(1-%D1%88%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0)#cite_note-4 [4] Саме РОНА Камінського, разом із добірними частинами СС, по звірячому придушили повстання і знищили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Варшаву у серпні 1944 р. Довгі роки радянська і польська комуністична пропаганда, а нині польська екстремістсько-шовіністична преса, свідомо перекручують факти і приписують ці злочини https://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB дивізії «Галичина». За вказівкою командувача каральних антипартизанських силhttps://uk.wikipedia.org/wiki/29-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90%C2%BB_(1-%D1%88%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0)#cite_note-5 [5] обергруппенфюрера СС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%96%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%85 Еріха фон дем Баха, Камінського було розстріляно через непослух і звірства вояків РОНА.https://uk.wikipedia.org/wiki/29-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90%C2%BB_(1-%D1%88%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0)#cite_note-6 [6]
показати весь коментар
24.09.2025 13:15 Відповісти
Тут важливо, чому дорослі з дитиною не евакуйовані? Наскільки відомо, у небезпечрих прифронтових поселеннях відбувається примусова евакуація дітей. Відомо також, що деякі діти правдами і неправдами повертаються у небезпечні райони за волею родичів, в тому числі і батьків. І таких поліція і волонтери вивозять повторно з ризиком і для власного життя. Чого чекали батьки цієї дитини? Кацапів? Дочекалися? Це відео, як би не було гірко і важко потрібно показувати всвм, хто відмовляється евакуюватися. Ждуни повинні усвідомлювати, що кацапи - не люди і спрогнохувати, що у них у голові - не можливо.
показати весь коментар
24.09.2025 12:29 Відповісти
Це питання, до верещук шмигаля стефанчуків і зеленського!!!!
Головно для них, це гроші з посади і крипта за кордоном!!! Приблуди95!!
показати весь коментар
24.09.2025 12:35 Відповісти
Когда это не нужно - у власти нет проблем с применением силы против гражданских, даже когда это совершенно незаконно. Но когда силу нужно применить чтобы во первых спасти тех к кому применяется сила, а во вторых даже возможность военным делать свою работу - государству дела нет. Когда еще безопасно можно вывезти гражданских - это не делается, а когда к ним в дома приходит уже непосредственно война - начинается эвакуация, в ходе которой получают ранения и погибают и эвакуируемые и те кто их пытается вывезти. В том же Купянске никакие ДРГ не могли бы ходить в гражданском свободно если бы наши военные знали что гражданских никаких там нет и быть не может, и все кто не находится на линии фронта в форме ЗСУ - законная военная цель. У нас по стране мало бусиков и людей которые могли бы обеспечить не очень добровольную в них погрузку для эвакуации? По моему бусиков тысячи, и специалистов десятки тысяч есть.
показати весь коментар
24.09.2025 13:06 Відповісти
лють.ненавіджу. ніякого бога нема.
показати весь коментар
24.09.2025 12:29 Відповісти
А за кого панове голосувало у першому турі 2019го?
показати весь коментар
24.09.2025 13:32 Відповісти
я не е громадяніном Украіни,тобто єтнічній німець з Казахстану,
показати весь коментар
24.09.2025 13:37 Відповісти
Вітаю з прозрінням
показати весь коментар
24.09.2025 13:53 Відповісти
Млять, ну от **** там вони з дитиною сиділи? Чекали шо кацапи їм талони на підсилене харчування підвезуть?
Це звичайно не відміняє факту, шо кацапи - мерзенні тварюки.
показати весь коментар
24.09.2025 12:31 Відповісти
Мішєбратіяв і атінРот чекали від ******, … дочекалися!!
показати весь коментар
24.09.2025 12:33 Відповісти
Трамп з ДержДепом та Радбезом ООН, саме таких московитів-убивць жаліє і скиглить про затягування санкцій для московії!!
****** - Воєнний злочинець!! Смерть московітам!!
показати весь коментар
24.09.2025 12:32 Відповісти
***** и его банда будут казнены в любом случае.
показати весь коментар
24.09.2025 12:33 Відповісти
Так а чей дрон то бьет по женщине, если ее ведут двое оккупантов?
показати весь коментар
24.09.2025 12:36 Відповісти
Де ти там дрона роздивився ❌ уєсосіна брехлива кацапська?!
показати весь коментар
24.09.2025 12:43 Відповісти
Что происходит на 58-й секунде видео по вашему?
показати весь коментар
24.09.2025 12:47 Відповісти
По твоєму другу рашисту вʼ@бали! Похмились *****!
показати весь коментар
24.09.2025 12:51 Відповісти
Так это эта же женщина получает удар дроном. Отлично видно и одежду, и палку которую она несет в руках.
показати весь коментар
24.09.2025 12:56 Відповісти
В самом же видео на 23 секунде жертва отмечена как "цивільна особа"
показати весь коментар
24.09.2025 12:54 Відповісти
На 23с рашисти дійсно ведуть жінку - удару дрона немає. На 58с вибігає обісраний рашист і отримує по заслузі. Не розраховуй на те що тут такі тупорилі дебіли як і ти і не намагайся домалювати «діспєтчера Карлоса» і «газові балони»!
показати весь коментар
24.09.2025 12:57 Відповісти
Это все та же женщина. Особенно хорошо видно палку, которую она несет.
показати весь коментар
24.09.2025 12:58 Відповісти
Палка буде в тебе в сраці. Не відволікайся і скажи навіщо твої підари розстріляли сімʼю і викрали дитину?!
показати весь коментар
24.09.2025 13:00 Відповісти
Ось що видав ШІ проаналізувавши цей момент:

З високою ймовірністю, це військові.

Ось аргументи на користь цієї версії:

Характер руху: Ці люди рухаються швидко, перебігаючи відкриту ділянку місцевості. Їхні рухи скоординовані та виглядають як тактичне переміщення, що характерно для військових у зоні бойових дій.

Одяг: Хоча деталі розрізнити важко, їхній одяг виглядає однотипним і темним, що більше схоже на військову форму або тактичний одяг, ніж на звичайний цивільний одяг.
показати весь коментар
24.09.2025 13:29 Відповісти
Есть видео с другого ракурса. Это та самая женщина
https://x.com/small10space/status/1968643242527711252
показати весь коментар
24.09.2025 13:34 Відповісти
На 58 секунді в «жертви» порваного гандона чомусь вже не сині а камуфляжні штани і мішок на плечах, і не дуже то й рашисти контролюють «жертву». Просто уймись гнида рашистська!
показати весь коментар
24.09.2025 13:05 Відповісти
Вот видео с другого ракурса, это удар по той самой гражданской, что в видео обозначается как "цивільна особа"
https://x.com/small10space/status/1968643242527711252
показати весь коментар
24.09.2025 13:35 Відповісти
Якщо уважно послухаєш перехват переговорів рашистів, тоді й зрозумієш чий то був дрон, а на відео за тим посиланням є і коментар відповідний.
показати весь коментар
24.09.2025 13:48 Відповісти
Кацап , жри говно , не отвлекайся ...
показати весь коментар
24.09.2025 12:44 Відповісти
Бідна дівчинка. Навіть думати не хочеться, що буде. Напалм і сіль - з ними (всіма) тільки так.
показати весь коментар
24.09.2025 12:38 Відповісти
Смердючі рашисти ганебно прикриваються жінками й дітьми як заповідало плєшиве Ху@ло. Підар верещить в рацію так наче та дитина то остання надія на власний порятунок .
показати весь коментар
24.09.2025 12:39 Відповісти
А прикиньте якщо вони ждунів покращили )))
показати весь коментар
24.09.2025 12:45 Відповісти
А ********** казав Трампу шо відновив теріторії на площі 300 з чимось кв.км. А тут і дома цілі і ЗСУ немає.
показати весь коментар
24.09.2025 12:46 Відповісти
Зробити субтитри англійською і дати послухати Трампу. Власне опублікувати, а хто захоче, той послухає
показати весь коментар
24.09.2025 12:46 Відповісти
нууу....
тут двояко! цих ждунів скільки разів пробували вивезти? навіть ціною ризику для життя волонтерів. дитину звісно жалко, але але але....
показати весь коментар
24.09.2025 12:47 Відповісти
немає гіршого створіння на світі як кацап
показати весь коментар
24.09.2025 13:04 Відповісти
 
 