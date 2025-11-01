УКР
Європол допоміг Україні ідентифікувати понад 650 найманців російських ПВК, підозрюваних у воєнних злочинах

Європол допоміг Україні ідентифіковати 654 найманців рф

Європол допомагає органам влади України та Молдови у встановленні російських найманців, які причетні до вчинення воєнних злочинів.

Про це йдеться у повідомленні Європолу, інформує Цензор.НЕТ.

Ідентифіковані 654 найманці російських ПВК

Зазначається, що під час розслідування були ідентифіковані 654 члени російських приватних військових компаній "Вагнер" і "Редут", які брали участь у бойових діях проти України.

Серед них – громадяни України, Молдови, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Азербайджану, Вірменії та Боснії і Герцеговини.

За даними Європолу, ці особи підозрюються у скоєнні воєнних злочинів, зокрема актів сексуального насильства, страти військовополонених та вбивств мирних жителів.

"День дій"

Відділ Європолу підтримав проведення так званого Дня дій 29 жовтня. У результаті операції було проведено:

  • 70 обшуків на території Молдови та України;
  • вилучено вогнепальну та холодну зброю, боєприпаси, обмундирування, електронне обладнанн;
  • також проведено збір відеоматеріалів і фотодоказів, що свідчать про участь громадян цих двох країн у бойових діях на території України та Демократичної Республіки Конго у складі російських ПВК.

Під час розслідування українські правоохоронці через захищені канали Європолу передали іншим країнам дані про 280 іноземців, підозрюваних в участі у боях на боці Росії.

Європол (41) найманці рф (2086) ПВК Вагнер (1548) воєнні злочини (1954)
Так бистренько їх в літачок та на Мінськ - ********** знов їх здасть х...лу, а зателефонує лукашенко.
показати весь коментар
01.11.2025 03:05 Відповісти
 
 