Атакували держави-партнери України: Європол провів масштабну операцію проти проросійських хакерів, - ЗМІ
15 липня правоохоронці з 12 країн провели міжнародну операцію "Іствуд" проти угруповання NoName057(16), яке стоїть за DDoS-атаками на інфраструктуру країн, що підтримують Україну.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BleepingComputer, пише Цензор.НЕТ.
Як зазначається, хакери координували атаки через телеграм і використовували програму "DDoSia", яку встановлювали добровольці. Угруповання діяло з 2022 року, атакуючи сайти урядів, банків, транспортних служб та ЗМІ. Особливо масовані атаки зафіксовані під час самітів НАТО, виборів та міжнародних виступів українського керівництва.
У межах спецоперації понад 100 серверів було виведено з ладу або конфісковано. Відбулися обшуки в кількох країнах, заарештовано двох осіб - у Франції та Іспанії. Ще сім європейських ордерів на арешт видано, більшість - на підозрюваних, які ймовірно перебувають у Росії. Також 1100 користувачів телеграму отримали офіційні попередження.
Попри успіх операції, експерти застерігають, що ключові фігуранти залишаються недосяжними, а діяльність NoName057(16) може бути відновлена.
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