Атаковали государства-партнеры Украины: Европол провел масштабную операцию против пророссийских хакеров, - СМИ

15 июля правоохранители из 12 стран провели международную операцию "Иствуд" против группировки NoName057(16), которая стоит за DDoS-атаками на инфраструктуру стран, поддерживающих Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BleepingComputer, пишет Цензор.НЕТ.

Как отмечается, хакеры координировали атаки через телеграмм и использовали программу "DDoSia", которую устанавливали добровольцы. Группировка действовала с 2022 года, атакуя сайты правительств, банков, транспортных служб и СМИ. Особенно массированные атаки зафиксированы во время саммитов НАТО, выборов и международных выступлений украинского руководства.

В рамках спецоперации более 100 серверов были выведены из строя или конфискованы. Прошли обыски в нескольких странах, арестованы два человека - во Франции и Испании. Еще семь европейских ордеров на арест выдано, большинство - на подозреваемых, которые предположительно находятся в России. Также 1100 пользователей телеграмма получили официальные предупреждения.

Несмотря на успех операции, эксперты предостерегают, что ключевые фигуранты остаются недосягаемыми, а деятельность NoName057(16) может быть возобновлена.

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