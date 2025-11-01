Объявлены подозрения 5 российским оккупантам, казнившим 17 гражданских в Буче, - ГУР

При содействии ГУР МО Украины следователи Национальной полиции Украины установили имена и объявили подозрение в совершении военных преступлений пяти убийцам из российской оккупационной армии, которые во время оккупации Бучи в 2022 году казнили 17 гражданских жителей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

Имена военных преступников

В рамках взаимодействия с Нацполицией Украины ГУР публикует имена и персональные данные военных преступников — военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии российской оккупационной армии:

лейтенант Ким Юрий Владимирович, 03.07.1997, командир взвода 4-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонно-тактической группы;

рядовой Мешалкин Евгений Евгеньевич, 11.09.2001, стрелок-оператор 2-й БТГР;

старший сержант Павлов Анатолий Валерьевич, 31.07.1990, командир орудия 2-й самоходно-артиллерийской батареи 2-й БТГР;

старший сержант Гасангулиев Шамиль Фархадович, командир отделения ― командир боевой машины 4-й ДШР 2-й БТГР;

старший солдат Кретинин Павел Васильевич, 29.12.1985, заместитель командира взвода ― командир отделения 2-й БТГР.

Обвинение

Указанные лица причастны к:

убийствам,

пыткам,

попыткам скрыть военные преступления путем сожжения тел казненных бучанцев,

угрозам гражданскому населению во время российской оккупации города под Киевом.

ГУР напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Бучанская резня

В марте 2022 года российская армия, находясь на территории, совершала военные преступления, в частности убийства, похищения, пытки и изнасилования гражданских лиц. Вследствие действий военных РФ тогда погибли более 630 человек.