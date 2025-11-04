РУС
Россия открывает драмтеатр в Мариуполе, где убила сотни людей, - The Times

Мариупольский драмтеатр после российского авиаудара, 2022 год

Кремль готовит "торжественное открытие" драматического театра в Мариуполе, который российская авиация уничтожила в марте 2022 года. Тогда под завалами погибли сотни мирных жителей, которые прятались от обстрелов - несмотря на большую надпись "ДЕТИ" у входа.

Как пишет The Times, восстановление театра российские власти называют "возрождением города". Первые спектакли планируют на новогодние праздники, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Оккупанты вывозят тела погибших под завалами драмтеатра в Мариуполе в сторону Старого Крыма, - Андрющенко

Здание восстанавливала компания из Санкт-Петербурга.

Кремль отрицает факт авиаудара

Украинская сторона называет это кощунством и попыткой скрыть военное преступление. В Мариупольском горсовете заявили, что оккупанты сразу после захвата города огородили место трагедии, чтобы скрыть тела погибших.

Amnesty International признала удар по театру военным преступлением — погибло до 600 человек. Кремль же до сих пор отрицает свою вину, безосновательно обвиняя Украину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская омбудсменка Львова-Белова публично призналась, что похитила и "перевоспитала" украинского ребенка из Мариуполя. ВИДЕО

Автор: 

+9
Танці на кістках- це в стилі кацапні.
04.11.2025 11:19 Ответить
+3
Багато россійських окупантів зберутся в одному місці. Таку нагоду не можна втрачати.
04.11.2025 11:26 Ответить
+3
так і за срср робили, на кістках будували житло і універмаги..
04.11.2025 11:31 Ответить
А який сенс бити по пустим гАрАдАм дуже дорогою зброєю? Це тільки кацапи так роблять...
04.11.2025 11:24 Ответить
Вангую кацапня та її лідор ліліпут влаштує в драмтеатрі новий норд-ост...
04.11.2025 11:48 Ответить
04.11.2025 11:19 Ответить
04.11.2025 11:26 Ответить
Воно то так, але чим вдарити по тому скупленню, асфальтом??? Можливо краще марафоном?
04.11.2025 11:32 Ответить
Вони туди дітей наженуть, задля прикриття.
04.11.2025 11:35 Ответить
Кацапи потвори. Вони вбили від 70 до 100 тисяч маріупольців. На їх руках кров жінок і дітей, яку ці потвори зі своїми рабами ніколи не відмиють. Але кров на руках має бути і в того, хто дав наказ розмінувати Чончар і акваторію Азовського моря, хто відвів наші війська і не захистив Маріуполь. Я про того брехуна, що цибав по фонтанах мирного Маріуполя, який звільнили від кацапської чуми "бариги".
04.11.2025 11:31 Ответить
04.11.2025 11:31 Ответить
І парки розваг. Преображенський ПКіО в Одесі на місці Першого християнського кладовища, яке знесли краснопузі. За чутками, виколупуючи решки з могил і знімаючи з них прикраси "для фінансірованія рєволюціі". Досі іноді в парку собаки знаходять людські кістки.
04.11.2025 11:37 Ответить
На козацьких цвинтарях і похованнях, закатованих голодом при радянській владі кацапи будували свинарники, корівники, телятники... А скільки українців загинуло на будівництві різних кацапських каналів, міст?
04.11.2025 11:41 Ответить
У нас у т.зв. "жовтневому_палаці" також була катівня нквд.
04.11.2025 11:34 Ответить
Але завдяки нашій потужній дипломатії світ про це нічого не знає.
04.11.2025 11:41 Ответить
світу на це пофіг
04.11.2025 11:47 Ответить
О...тебе уповноважили говорити від усього світу! а хто уповноважив?
04.11.2025 11:52 Ответить
кацапи ефективніші в цьому плані, на пропаганду закордоном витрачають млн. тому їх дипломатія працює... а у нас тільки телемарафон) який промиває мізки домогосподарок.
04.11.2025 11:47 Ответить
Україна віддала росіі всю інфраструктуру зовнішньополітичної діяльності ссср разом з усім іномовленням. Мабуть Америка примусила...
04.11.2025 11:57 Ответить
 
 