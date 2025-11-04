Россия открывает драмтеатр в Мариуполе, где убила сотни людей, - The Times

Кремль готовит "торжественное открытие" драматического театра в Мариуполе, который российская авиация уничтожила в марте 2022 года. Тогда под завалами погибли сотни мирных жителей, которые прятались от обстрелов - несмотря на большую надпись "ДЕТИ" у входа.

Как пишет The Times, восстановление театра российские власти называют "возрождением города". Первые спектакли планируют на новогодние праздники, передает Цензор.НЕТ.

Здание восстанавливала компания из Санкт-Петербурга.

Кремль отрицает факт авиаудара

Украинская сторона называет это кощунством и попыткой скрыть военное преступление. В Мариупольском горсовете заявили, что оккупанты сразу после захвата города огородили место трагедии, чтобы скрыть тела погибших.

Amnesty International признала удар по театру военным преступлением — погибло до 600 человек. Кремль же до сих пор отрицает свою вину, безосновательно обвиняя Украину.

