В драмтеатре Мариуполя погибли 600 человек, - расследование Associated Press
Расследование Associated Press отмечает, что нападение россиян на драмтеатр в Мариуполе на самом деле было гораздо более смертоносным, чем предполагалось, в результате чего погибли около 600 человек внутри и снаружи здания.
Associated Press реконструировало 3D-модель здания на основе свидетельств очевидцев, двух наборов планов этажей театра, фотографий и видео, сделанных внутри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
Все свидетели сказали, что по крайней мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от дома, и никто не выжил. Они также сказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены, примерно один человек на каждые 3 квадратных метра.
По оценкам многих выживших, во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек, но никто не видел, чтобы спаслось больше 200 людей.
Расследование также опровергает утверждения России о том, что театр служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания. И никто не сомневался, что театр был разрушен в результате удара российской авиации.
16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались утратившие дом беженцы. Мариупольский городской совет сообщал, что в драматическом театре в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек.
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.там були пропозиції на початках про вихід..
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
Під знищенням розумію вхід рашистів у місто з бронетехнікою.
Клікуха Діма - Сапер, чи Діма Чонгарський тепер надовго приросте до Єрмака, все одно рашистська мразота.
В унісон з касабами співаєте
В голові порожнеча, лише тези пропагандонів - плюсів, скабєєвих, шаріїв.
Інакше не може людина, яка роками на політичному сайті, так помилятись у політичних розкладах.
За ці роки вже би і останній телепень розібрався.
Швец задает Ермаку вопросы:
- ЦРУ предоставила Ермаку подробный план российского вторжения - почему тогда минные поля из Крыма были разминированы, в результате чего агрессор захватил весь Юг Украины и Мариуполь;
- получены ли 0,5 млрд дол., где они и почему военные не получают зарплату;
- Ермак, на кого вы работаете?
https://www.youtube.com/watch?v=WxOIVhp64V8
Там дівчина сказала що в драмтеатрі ховаеться тисячу людей.
Також на тренеровочні базі на яворівському сфоткафся Подоляк.
С такими кадрами і розвідки не треба
Тыква Сергей
Звертаюся до всіх, в чиї міста/села заходять наші ЗСУ як на місце тимчасового перебування.
Не треба дзвонити всім родичам і розказувати про це!
Закрийте свої роти і не розносьте дорогоцінну інформацію, це в першу чергу ваша безпека!
Бо як гахнуть по ним, не дай Боже, то і по вам!