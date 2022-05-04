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Новости Война
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В драмтеатре Мариуполя погибли 600 человек, - расследование Associated Press

театр,маріуполь

Расследование Associated Press отмечает, что нападение россиян на драмтеатр в Мариуполе на самом деле было гораздо более смертоносным, чем предполагалось, в результате чего погибли около 600 человек внутри и снаружи здания.

Associated Press реконструировало 3D-модель здания на основе свидетельств очевидцев, двух наборов планов этажей театра, фотографий и видео, сделанных внутри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

Все свидетели сказали, что по крайней мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от дома, и никто не выжил. Они также сказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены, примерно один человек на каждые 3 квадратных метра.

По оценкам многих выживших, во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек, но никто не видел, чтобы спаслось больше 200 людей.

Расследование также опровергает утверждения России о том, что театр служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания. И никто не сомневался, что театр был разрушен в результате удара российской авиации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Желаю каждому русскому городу такую участь", - первые минуты после бомбардировки российскими оккупантами драмтеатра в Мариуполе. ВИДЕО

16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались утратившие дом беженцы. Мариупольский городской совет сообщал, что в драматическом театре в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек.

Автор: 

Мариуполь (5724) театр (231) бомбардировка (453)


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Топ комментарии
+34
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі,покидьки...
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04.05.2022 17:02
+26
А де бомбити дав навідку, за день до бомбування, славний канал 1+1 де показали интервью з людьми з Маріуполя.
Там дівчина сказала що в драмтеатрі ховаеться тисячу людей.
Також на тренеровочні базі на яворівському сфоткафся Подоляк.
С такими кадрами і розвідки не треба
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04.05.2022 17:12
+25
Єрмак як голова ОП відповідає за захоплення рашистами Півдня України і за знищення Маріуполя.
Під знищенням розумію вхід рашистів у місто з бронетехнікою.
Клікуха Діма - Сапер, чи Діма Чонгарський тепер надовго приросте до Єрмака, все одно рашистська мразота.
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04.05.2022 17:10
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Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі,покидьки...
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04.05.2022 17:02 Ответить
Залишили наших хлопців в Маріуполі на смерть... Знали б вони, що Держава до них так поставиться, вийшли б звідти з самого початку.
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04.05.2022 17:08 Ответить
Не тупи.

.там були пропозиції на початках про вихід..
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04.05.2022 17:11 Ответить
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
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04.05.2022 17:11 Ответить
WTF?
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04.05.2022 17:21 Ответить
ти свічку тримав валера
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04.05.2022 17:41 Ответить
Звідки така честь кадирівським воякам-тик токерам? Яким чином вони "намолотили" 200 тис. кацапів убитими?
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04.05.2022 17:57 Ответить
200 тыс намолотили чеченцы, а не кадыровцы! Разница между ними как между зелебобиками и патриотами Украины
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04.05.2022 18:18 Ответить
Єрмак як голова ОП відповідає за захоплення рашистами Півдня України і за знищення Маріуполя.
Під знищенням розумію вхід рашистів у місто з бронетехнікою.
Клікуха Діма - Сапер, чи Діма Чонгарський тепер надовго приросте до Єрмака, все одно рашистська мразота.
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04.05.2022 17:10 Ответить
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04.05.2022 17:13 Ответить
Перепрошую, а яким чином він - Діма?
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04.05.2022 17:13 Ответить
А хто там " за котли " відповідальний !? Чи торгівлю на крові ,разом з мертвячуком !?
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04.05.2022 17:13 Ответить
Маріуполь це котел котлів і в 100000 разів страшніший за Іловайськ.
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04.05.2022 17:15 Ответить
То це мордор та ***** винен ?
В унісон з касабами співаєте
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04.05.2022 17:45 Ответить
где твои картиночки дымытрык...?
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04.05.2022 17:46 Ответить
Я так зрозуміла, що достукатись до Дмитрика дуже складно.
В голові порожнеча, лише тези пропагандонів - плюсів, скабєєвих, шаріїв.
Інакше не може людина, яка роками на політичному сайті, так помилятись у політичних розкладах.
За ці роки вже би і останній телепень розібрався.
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04.05.2022 18:05 Ответить
Ти про сватів? Спитай у зєпотвори
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04.05.2022 17:36 Ответить
твой БоНеВтик відповідальний...
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04.05.2022 17:45 Ответить
ОП- Ермак с компанией нагревают руки на западной помощи, до передовой многое не доходит - разворовывается со складов
Швец задает Ермаку вопросы:
- ЦРУ предоставила Ермаку подробный план российского вторжения - почему тогда минные поля из Крыма были разминированы, в результате чего агрессор захватил весь Юг Украины и Мариуполь;
- получены ли 0,5 млрд дол., где они и почему военные не получают зарплату;
- Ермак, на кого вы работаете?
https://www.youtube.com/watch?v=WxOIVhp64V8
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04.05.2022 17:50 Ответить
Іди *****, тупий москальський довбойоб.
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04.05.2022 18:43 Ответить
А де бомбити дав навідку, за день до бомбування, славний канал 1+1 де показали интервью з людьми з Маріуполя.
Там дівчина сказала що в драмтеатрі ховаеться тисячу людей.
Також на тренеровочні базі на яворівському сфоткафся Подоляк.
С такими кадрами і розвідки не треба
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04.05.2022 17:12 Ответить
Мда, какой нибудь кацапский ********* летчик может собой гордиться.... 600 женщин и детей угробил..
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04.05.2022 17:14 Ответить
І він гордий тим. Можете не сумніватись.
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04.05.2022 17:54 Ответить




Тыква Сергей

Звертаюся до всіх, в чиї міста/села заходять наші ЗСУ як на місце тимчасового перебування.

Не треба дзвонити всім родичам і розказувати про це!

Закрийте свої роти і не розносьте дорогоцінну інформацію, це в першу чергу ваша безпека!

Бо як гахнуть по ним, не дай Боже, то і по вам!
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04.05.2022 17:15 Ответить
Украине нужны авиационные бомбы, чтобы уничтожать русских орков! Они должны заплатить и месть должна быть сокрушительной силы! От этих путинских орков должны остаться одни рожки да ножки! Украине нужна авиация и с самыми мощными авиационными бомбами!
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04.05.2022 17:47 Ответить
Героїзм одних - це халатність і непрофесіоналізм інших.... І ми знаємо фамілії всіх цих "непрофесіоналів", які крім "відосиків" більше нічого не вміють, не знають і не розуміють....
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04.05.2022 17:53 Ответить
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04.05.2022 17:55 Ответить
Це геноцид ,рашиські варвари мають разом з бункерним катом відповісти за злочини проти людяності ,це в них називаєтся "защита русскоязичного населения " розбомбили російськомовний театр в якому переховувались переважни російськомовні громадяни включаючи і діти ,цих нациських виродків не зупонило що на всю иплощу було написано великими літерами "дети" ,ось він варварський "русский мир".
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04.05.2022 18:49 Ответить
Нацистам и фашистам очень далеко до рашистов, коричневая чума захватила 1/6 суши
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05.05.2022 04:46 Ответить
 
 