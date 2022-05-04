У драмтеатрі Маріуполя загинули 600 людей, - розслідування Associated Press
Розслідування Associated Press зазначає, що напад росіян на драмтеатр у Маріуполі насправді був набагато смертоноснішим, ніж передбачалося, внаслідок чого загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі.
Associated Press реконструювало 3D-модель будівлі на основі свідчень очевидців, двох наборів планів поверхів театру, фотографій та відео, зроблених усередині, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Усі свідки сказали, що принаймні 100 людей перебували на польовій кухні неподалік будинку, і ніхто не вижив. Вони також сказали, що кімнати та коридори всередині будівлі були переповнені, приблизно одна людина на кожні 3 квадратні метри.
За оцінками багатьох людей, що вижили, під час авіаудару всередині знаходилося близько 1000 людей, але ніхто не бачив, щоб врятувалося понад 200 людей.
Розслідування також спростовує твердження Росії про те, що театр служив українською військовою базою. Ніхто зі свідків не бачив українських військових, які діяли всередині будівлі. І ніхто не сумнівався, що театр був зруйнований внаслідок удару російської авіації.
16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку. Маріупольська міська рада повідомляла, що в драматичному театрі внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.
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.там були пропозиції на початках про вихід..
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
Під знищенням розумію вхід рашистів у місто з бронетехнікою.
Клікуха Діма - Сапер, чи Діма Чонгарський тепер надовго приросте до Єрмака, все одно рашистська мразота.
В унісон з касабами співаєте
В голові порожнеча, лише тези пропагандонів - плюсів, скабєєвих, шаріїв.
Інакше не може людина, яка роками на політичному сайті, так помилятись у політичних розкладах.
За ці роки вже би і останній телепень розібрався.
Швец задает Ермаку вопросы:
- ЦРУ предоставила Ермаку подробный план российского вторжения - почему тогда минные поля из Крыма были разминированы, в результате чего агрессор захватил весь Юг Украины и Мариуполь;
- получены ли 0,5 млрд дол., где они и почему военные не получают зарплату;
- Ермак, на кого вы работаете?
https://www.youtube.com/watch?v=WxOIVhp64V8
Там дівчина сказала що в драмтеатрі ховаеться тисячу людей.
Також на тренеровочні базі на яворівському сфоткафся Подоляк.
С такими кадрами і розвідки не треба
Тыква Сергей
Звертаюся до всіх, в чиї міста/села заходять наші ЗСУ як на місце тимчасового перебування.
Не треба дзвонити всім родичам і розказувати про це!
Закрийте свої роти і не розносьте дорогоцінну інформацію, це в першу чергу ваша безпека!
Бо як гахнуть по ним, не дай Боже, то і по вам!