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Новини Війна
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У драмтеатрі Маріуполя загинули 600 людей, - розслідування Associated Press

театр,маріуполь

Розслідування Associated Press зазначає, що напад росіян на драмтеатр у Маріуполі насправді був набагато смертоноснішим, ніж передбачалося, внаслідок чого загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі.

Associated Press реконструювало 3D-модель будівлі на основі свідчень очевидців, двох наборів планів поверхів театру, фотографій та відео, зроблених усередині, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Усі свідки сказали, що принаймні 100 людей перебували на польовій кухні неподалік будинку, і ніхто не вижив. Вони також сказали, що кімнати та коридори всередині будівлі були переповнені, приблизно одна людина на кожні 3 квадратні метри.

За оцінками багатьох людей, що вижили, під час авіаудару всередині знаходилося близько 1000 людей, але ніхто не бачив, щоб врятувалося понад 200 людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Желаю каждому русскому городу такую участь", - перші хвилини після бомбардування російськими окупантами драмтеатру у Маріуполі. ВIДЕО

Розслідування також спростовує твердження Росії про те, що театр служив українською військовою базою. Ніхто зі свідків не бачив українських військових, які діяли всередині будівлі. І ніхто не сумнівався, що театр був зруйнований внаслідок удару російської авіації.

16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку. Маріупольська міська рада повідомляла, що в драматичному театрі внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.

Автор: 

Маріуполь (3243) театр (160) бомбардування (339)


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Топ коментарі
+34
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі,покидьки...
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04.05.2022 17:02
+26
А де бомбити дав навідку, за день до бомбування, славний канал 1+1 де показали интервью з людьми з Маріуполя.
Там дівчина сказала що в драмтеатрі ховаеться тисячу людей.
Також на тренеровочні базі на яворівському сфоткафся Подоляк.
С такими кадрами і розвідки не треба
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04.05.2022 17:12
+25
Єрмак як голова ОП відповідає за захоплення рашистами Півдня України і за знищення Маріуполя.
Під знищенням розумію вхід рашистів у місто з бронетехнікою.
Клікуха Діма - Сапер, чи Діма Чонгарський тепер надовго приросте до Єрмака, все одно рашистська мразота.
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04.05.2022 17:10
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Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі,покидьки...
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04.05.2022 17:02 Відповісти
Залишили наших хлопців в Маріуполі на смерть... Знали б вони, що Держава до них так поставиться, вийшли б звідти з самого початку.
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04.05.2022 17:08 Відповісти
Не тупи.

.там були пропозиції на початках про вихід..
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04.05.2022 17:11 Відповісти
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
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04.05.2022 17:11 Відповісти
WTF?
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04.05.2022 17:21 Відповісти
ти свічку тримав валера
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04.05.2022 17:41 Відповісти
Звідки така честь кадирівським воякам-тик токерам? Яким чином вони "намолотили" 200 тис. кацапів убитими?
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04.05.2022 17:57 Відповісти
200 тыс намолотили чеченцы, а не кадыровцы! Разница между ними как между зелебобиками и патриотами Украины
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04.05.2022 18:18 Відповісти
Єрмак як голова ОП відповідає за захоплення рашистами Півдня України і за знищення Маріуполя.
Під знищенням розумію вхід рашистів у місто з бронетехнікою.
Клікуха Діма - Сапер, чи Діма Чонгарський тепер надовго приросте до Єрмака, все одно рашистська мразота.
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04.05.2022 17:10 Відповісти
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04.05.2022 17:13 Відповісти
Перепрошую, а яким чином він - Діма?
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04.05.2022 17:13 Відповісти
А хто там " за котли " відповідальний !? Чи торгівлю на крові ,разом з мертвячуком !?
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04.05.2022 17:13 Відповісти
Маріуполь це котел котлів і в 100000 разів страшніший за Іловайськ.
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04.05.2022 17:15 Відповісти
То це мордор та ***** винен ?
В унісон з касабами співаєте
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04.05.2022 17:45 Відповісти
где твои картиночки дымытрык...?
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04.05.2022 17:46 Відповісти
Я так зрозуміла, що достукатись до Дмитрика дуже складно.
В голові порожнеча, лише тези пропагандонів - плюсів, скабєєвих, шаріїв.
Інакше не може людина, яка роками на політичному сайті, так помилятись у політичних розкладах.
За ці роки вже би і останній телепень розібрався.
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04.05.2022 18:05 Відповісти
Ти про сватів? Спитай у зєпотвори
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04.05.2022 17:36 Відповісти
твой БоНеВтик відповідальний...
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04.05.2022 17:45 Відповісти
ОП- Ермак с компанией нагревают руки на западной помощи, до передовой многое не доходит - разворовывается со складов
Швец задает Ермаку вопросы:
- ЦРУ предоставила Ермаку подробный план российского вторжения - почему тогда минные поля из Крыма были разминированы, в результате чего агрессор захватил весь Юг Украины и Мариуполь;
- получены ли 0,5 млрд дол., где они и почему военные не получают зарплату;
- Ермак, на кого вы работаете?
https://www.youtube.com/watch?v=WxOIVhp64V8
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04.05.2022 17:50 Відповісти
Іди *****, тупий москальський довбойоб.
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04.05.2022 18:43 Відповісти
А де бомбити дав навідку, за день до бомбування, славний канал 1+1 де показали интервью з людьми з Маріуполя.
Там дівчина сказала що в драмтеатрі ховаеться тисячу людей.
Також на тренеровочні базі на яворівському сфоткафся Подоляк.
С такими кадрами і розвідки не треба
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04.05.2022 17:12 Відповісти
Мда, какой нибудь кацапский ********* летчик может собой гордиться.... 600 женщин и детей угробил..
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04.05.2022 17:14 Відповісти
І він гордий тим. Можете не сумніватись.
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04.05.2022 17:54 Відповісти




Тыква Сергей

Звертаюся до всіх, в чиї міста/села заходять наші ЗСУ як на місце тимчасового перебування.

Не треба дзвонити всім родичам і розказувати про це!

Закрийте свої роти і не розносьте дорогоцінну інформацію, це в першу чергу ваша безпека!

Бо як гахнуть по ним, не дай Боже, то і по вам!
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04.05.2022 17:15 Відповісти
Украине нужны авиационные бомбы, чтобы уничтожать русских орков! Они должны заплатить и месть должна быть сокрушительной силы! От этих путинских орков должны остаться одни рожки да ножки! Украине нужна авиация и с самыми мощными авиационными бомбами!
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04.05.2022 17:47 Відповісти
Героїзм одних - це халатність і непрофесіоналізм інших.... І ми знаємо фамілії всіх цих "непрофесіоналів", які крім "відосиків" більше нічого не вміють, не знають і не розуміють....
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04.05.2022 17:53 Відповісти
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04.05.2022 17:55 Відповісти
Це геноцид ,рашиські варвари мають разом з бункерним катом відповісти за злочини проти людяності ,це в них називаєтся "защита русскоязичного населения " розбомбили російськомовний театр в якому переховувались переважни російськомовні громадяни включаючи і діти ,цих нациських виродків не зупонило що на всю иплощу було написано великими літерами "дети" ,ось він варварський "русский мир".
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04.05.2022 18:49 Відповісти
Нацистам и фашистам очень далеко до рашистов, коричневая чума захватила 1/6 суши
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05.05.2022 04:46 Відповісти
 
 