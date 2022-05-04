У драмтеатрі Маріуполя загинули 600 людей, - розслідування Associated Press

Розслідування Associated Press зазначає, що напад росіян на драмтеатр у Маріуполі насправді був набагато смертоноснішим, ніж передбачалося, внаслідок чого загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі.

Associated Press реконструювало 3D-модель будівлі на основі свідчень очевидців, двох наборів планів поверхів театру, фотографій та відео, зроблених усередині, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Усі свідки сказали, що принаймні 100 людей перебували на польовій кухні неподалік будинку, і ніхто не вижив. Вони також сказали, що кімнати та коридори всередині будівлі були переповнені, приблизно одна людина на кожні 3 квадратні метри.

За оцінками багатьох людей, що вижили, під час авіаудару всередині знаходилося близько 1000 людей, але ніхто не бачив, щоб врятувалося понад 200 людей.

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Розслідування також спростовує твердження Росії про те, що театр служив українською військовою базою. Ніхто зі свідків не бачив українських військових, які діяли всередині будівлі. І ніхто не сумнівався, що театр був зруйнований внаслідок удару російської авіації.

16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку. Маріупольська міська рада повідомляла, що в драматичному театрі внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.