Росія відкриває драмтеатр у Маріуполі, де вбила сотні людей, — The Times

Кремль готує "урочисте відкриття" драматичного театру в Маріуполі, який російська авіація знищила у березні 2022 року. Тоді під завалами загинули сотні мирних мешканців, які ховалися від обстрілів — попри великий напис "ДІТИ" біля входу.

Як пише The Times, відновлення театру російська влада називає "відродженням міста". Перші вистави планують на новорічні свята, передає Цензор.НЕТ.

Читайте: Окупанти вивозять тіла загиблих під завалами драмтеатру в Маріуполі у бік Старого Криму, - Андрющенко

Будівлю відновлювала компанія зі Санкт-Петербурга.

Кремль заперечує факт авіаудару

Українська сторона називає це блюзнірством і спробою приховати воєнний злочин. У Маріупольській міськраді заявили, що окупанти одразу після захоплення міста обгородили місце трагедії, щоб приховати тіла загиблих.

Amnesty International визнала удар по театру воєнним злочином — загинуло до 600 людей. Кремль же досі заперечує свою провину, бездоказово звинувачуючи Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська омбудсменка Львова-Бєлова публічно зізналася, що викрала й "перевиховала" українську дитину з Маріуполя. ВIДЕО