2 091 24

Росія відкриває драмтеатр у Маріуполі, де вбила сотні людей, — The Times

Маріупольський драмтеатр після російського авіаудару, 2022 рік

Кремль готує "урочисте відкриття" драматичного театру в Маріуполі, який російська авіація знищила у березні 2022 року. Тоді під завалами загинули сотні мирних мешканців, які ховалися від обстрілів — попри великий напис "ДІТИ" біля входу.

Як пише The Times, відновлення театру російська влада називає "відродженням міста". Перші вистави планують на новорічні свята, передає Цензор.НЕТ.

Читайте: Окупанти вивозять тіла загиблих під завалами драмтеатру в Маріуполі у бік Старого Криму, - Андрющенко

Будівлю відновлювала компанія зі Санкт-Петербурга.

Кремль заперечує факт авіаудару

Українська сторона називає це блюзнірством і спробою приховати воєнний злочин. У Маріупольській міськраді заявили, що окупанти одразу після захоплення міста обгородили місце трагедії, щоб приховати тіла загиблих.

Amnesty International визнала удар по театру воєнним злочином — загинуло до 600 людей. Кремль же досі заперечує свою провину, бездоказово звинувачуючи Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська омбудсменка Львова-Бєлова публічно зізналася, що викрала й "перевиховала" українську дитину з Маріуполя. ВIДЕО

Маріуполь (3272) росія (68814) театр (164) Донецька область (10015) Маріупольський район (67)
Топ коментарі
+9
Танці на кістках- це в стилі кацапні.
показати весь коментар
04.11.2025 11:19 Відповісти
+3
Багато россійських окупантів зберутся в одному місці. Таку нагоду не можна втрачати.
показати весь коментар
04.11.2025 11:26 Відповісти
+3
так і за срср робили, на кістках будували житло і універмаги..
показати весь коментар
04.11.2025 11:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А який сенс бити по пустим гАрАдАм дуже дорогою зброєю? Це тільки кацапи так роблять...
показати весь коментар
04.11.2025 11:24 Відповісти
Вангую кацапня та її лідор ліліпут влаштує в драмтеатрі новий норд-ост...
показати весь коментар
04.11.2025 11:48 Відповісти
Воно то так, але чим вдарити по тому скупленню, асфальтом??? Можливо краще марафоном?
показати весь коментар
04.11.2025 11:32 Відповісти
Вони туди дітей наженуть, задля прикриття.
показати весь коментар
04.11.2025 11:35 Відповісти
Кацапи потвори. Вони вбили від 70 до 100 тисяч маріупольців. На їх руках кров жінок і дітей, яку ці потвори зі своїми рабами ніколи не відмиють. Але кров на руках має бути і в того, хто дав наказ розмінувати Чончар і акваторію Азовського моря, хто відвів наші війська і не захистив Маріуполь. Я про того брехуна, що цибав по фонтанах мирного Маріуполя, який звільнили від кацапської чуми "бариги".
показати весь коментар
04.11.2025 11:31 Відповісти
І парки розваг. Преображенський ПКіО в Одесі на місці Першого християнського кладовища, яке знесли краснопузі. За чутками, виколупуючи решки з могил і знімаючи з них прикраси "для фінансірованія рєволюціі". Досі іноді в парку собаки знаходять людські кістки.
показати весь коментар
04.11.2025 11:37 Відповісти
На козацьких цвинтарях і похованнях, закатованих голодом при радянській владі кацапи будували свинарники, корівники, телятники... А скільки українців загинуло на будівництві різних кацапських каналів, міст?
показати весь коментар
04.11.2025 11:41 Відповісти
У нас у т.зв. "жовтневому_палаці" також була катівня нквд.
показати весь коментар
04.11.2025 11:34 Відповісти
Але завдяки нашій потужній дипломатії світ про це нічого не знає.
показати весь коментар
04.11.2025 11:41 Відповісти
світу на це пофіг
показати весь коментар
04.11.2025 11:47 Відповісти
О...тебе уповноважили говорити від усього світу! а хто уповноважив?
показати весь коментар
04.11.2025 11:52 Відповісти
кацапи ефективніші в цьому плані, на пропаганду закордоном витрачають млн. тому їх дипломатія працює... а у нас тільки телемарафон) який промиває мізки домогосподарок.
показати весь коментар
04.11.2025 11:47 Відповісти
Україна віддала росіі всю інфраструктуру зовнішньополітичної діяльності ссср разом з усім іномовленням. Мабуть Америка примусила...
показати весь коментар
04.11.2025 11:57 Відповісти
так і кравчука вже не засудиш за те, що одноосібно погодився на розброєння ,зокрема тактичну ядерну зброю з території України кацапри просто викрали, бо керівництво наказало відповідним службам "заплющити" на це очі...
показати весь коментар
04.11.2025 12:10 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
04.11.2025 12:18 Відповісти
 
 