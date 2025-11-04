Росія відкриває драмтеатр у Маріуполі, де вбила сотні людей, — The Times
Кремль готує "урочисте відкриття" драматичного театру в Маріуполі, який російська авіація знищила у березні 2022 року. Тоді під завалами загинули сотні мирних мешканців, які ховалися від обстрілів — попри великий напис "ДІТИ" біля входу.
Як пише The Times, відновлення театру російська влада називає "відродженням міста". Перші вистави планують на новорічні свята, передає Цензор.НЕТ.
Будівлю відновлювала компанія зі Санкт-Петербурга.
Кремль заперечує факт авіаудару
Українська сторона називає це блюзнірством і спробою приховати воєнний злочин. У Маріупольській міськраді заявили, що окупанти одразу після захоплення міста обгородили місце трагедії, щоб приховати тіла загиблих.
Amnesty International визнала удар по театру воєнним злочином — загинуло до 600 людей. Кремль же досі заперечує свою провину, бездоказово звинувачуючи Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев