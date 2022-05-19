Окупанти вивозять тіла загиблих під завалами драмтеатру в Маріуполі у бік Старого Криму, - Андрющенко

У Маріуполі з-під завалів Драматичного театру продовжують діставати тіла людей, за останні два дні зафіксовано кілька рейсів вантажівок із загиблими.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують розбори завалів Драматичного театру. Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили кілька разів вантажівками в бік Старого Криму", - написав він.

За словами Андрющенка, територію розчистки загарбники охороняють і не дають доступу місцевим.

"Операція з приховування наслідків військових злочинів триває", - зазначив Андрющенко.

Також читайте: У драмтеатрі Маріуполя загинули 600 людей, - розслідування Associated Press