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Окупанти вивозять тіла загиблих під завалами драмтеатру в Маріуполі у бік Старого Криму, - Андрющенко

театр,маріуполь,драматичний

У Маріуполі з-під завалів Драматичного театру продовжують діставати тіла людей, за останні два дні зафіксовано кілька рейсів вантажівок із загиблими.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують розбори завалів Драматичного театру. Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили кілька разів вантажівками в бік Старого Криму", - написав він.

За словами Андрющенка, територію розчистки загарбники охороняють і не дають доступу місцевим.

"Операція з приховування наслідків військових злочинів триває", - зазначив Андрющенко.

Також читайте: У драмтеатрі Маріуполя загинули 600 людей, - розслідування Associated Press

Автор: 

Маріуполь (3220) театр (158)


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уроды...
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19.05.2022 15:19 Відповісти
Підлі гидоти.
Дехто ніколи не взнає, де їхні рідні, що з ними.
США може зі своїх супутників якось відслідкувати цей кримінальний вчинок?
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19.05.2022 15:25 Відповісти
Чи має право на існуваня в ********* світі ця імперія зла ? думаю ні.
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19.05.2022 15:48 Відповісти
 
 