Окупанти вивозять тіла загиблих під завалами драмтеатру в Маріуполі у бік Старого Криму, - Андрющенко
У Маріуполі з-під завалів Драматичного театру продовжують діставати тіла людей, за останні два дні зафіксовано кілька рейсів вантажівок із загиблими.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти продовжують розбори завалів Драматичного театру. Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили кілька разів вантажівками в бік Старого Криму", - написав він.
За словами Андрющенка, територію розчистки загарбники охороняють і не дають доступу місцевим.
"Операція з приховування наслідків військових злочинів триває", - зазначив Андрющенко.
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Дехто ніколи не взнає, де їхні рідні, що з ними.
США може зі своїх супутників якось відслідкувати цей кримінальний вчинок?