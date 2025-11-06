Вперше в Україні довічний вирок отримав рашист, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ, - СБУ

В Україні вперше засудили росіянина за розстріл військового ЗСУ

Уперше в Україні довічний термін ув’язнення отримав російський військовий Дмитро Курашов зі штурмового загону "Шторм-V", який розстріляв українського військовополоненого на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ та пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Більше про загарбника

Це перший вирок в історії України, коли окупант отримав такий строк саме за розстріл воїна Сил оборони.

Як встановило розслідування, засуджений – 27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов. Раніше він відбував покарання в російській тюрмі за крадіжки, а в листопаді 2023 року підписав контракт з міноборони РФ в обмін на амністію.

У лавах ворожої армії його призначили стрільцем штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ.

Воєнний злочин окупанта

За матеріалами справи, 6 січня 2024 року Курашов разом з іншими окупантами атакував українських оборонців у районі селища Приютне.

Під час штурму рашист розстріляв впритул воїна ЗСУ, який під час боєзіткнення здався в полон, коли витратив на відбиття ворожого наступу весь боєкомплект.

Встановлено, що Курашов здійснив по українцю прицільні постріли з автомата Калашникова. Унаслідок поранень військовий ЗСУ загинув на місці.

Вирок суду

У цей же день воїни Сил оборони вибили окупантів із зайнятих позицій, взяли у полон Курашова та чотирьох його товаришів по службі як єдиних уцілілих.

На підставі доказів, зібраних військовою контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, суд визнав рашиста винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Топ коментарі
На 10000 грн щомісяця він буде харчуватися краще за більшість пенсіонерів.
06.11.2025 17:12 Відповісти
Тепер цю тварюку будуть довічно годувати за мої гроші?
06.11.2025 17:12 Відповісти
А, як багато часу кацап може істи частини самого себе? На довічне вистачить?
06.11.2025 17:05 Відповісти
А, як багато часу кацап може істи частини самого себе? На довічне вистачить?
06.11.2025 17:05 Відповісти
На 10000 грн щомісяця він буде харчуватися краще за більшість пенсіонерів.
06.11.2025 17:12 Відповісти
Я про особливу дієту в стилі фільму "Пила" та "Ганібал Лектор".

Таке можуть забезпечити тільки "сусіди" по тюрмі, а не адміністрація.
06.11.2025 17:29 Відповісти
На ютубе есть видео с кухни Винницкой тюрьмы где сидят пожизненные. Не знаю, сколько там на них отводят денег, но кормят этих ****** жидким супом с тухлой рыбы в основном, так что если вы пенсионер, можете этому ******** не завидовать.
06.11.2025 18:50 Відповісти
Повірте, це брехня. У Вінницькій тюрьмі їм навіть зуби протезують, а харчуванню можуть позаздрити пенсіонери.. Я Вінничанин
06.11.2025 19:16 Відповісти
Виходячи з вашої обізнаності ви не тільки уродзони вінничанин, а й самі пожиттєве там відтоптали.
06.11.2025 20:15 Відповісти
Виходячи з вашої тупості ви є постійним пацієнтом дурки який іикрав ноуи у санітарів. Приємного довічного лікування. Шизоїд
06.11.2025 20:18 Відповісти
Обміняють потім і це мабуть буде весь його вирок. Потім знову піде на фронт і буде далі розстрілювати полонених.
06.11.2025 17:07 Відповісти
Тепер цю тварюку будуть довічно годувати за мої гроші?
06.11.2025 17:12 Відповісти
Ну так, женевська конвенція вона така...
06.11.2025 17:28 Відповісти
А ти багацько податків платиш?
06.11.2025 17:42 Відповісти
Грицю,падло,всі українці платять податки..
06.11.2025 18:33 Відповісти
А ти не падло? Вліз і обзиваєшся вилупок.
06.11.2025 18:35 Відповісти
Візьми любий чек і подивись ПДВ...Дебіл..
06.11.2025 18:39 Відповісти
Сам дебіл. Я не це мав на увазі, а податки з заробітньої плати, воєнний збір, податок від доходу та т.і.
06.11.2025 18:42 Відповісти
Але є супермаркети які хитрожопі підприємці, до речі такі як ти, розбили на численні ФОПи і сидять на єдиному податку, а вчеках за покупки немає ніякого ПДВ дебіл.
06.11.2025 18:45 Відповісти
Ти,тупе,тобі туди
06.11.2025 18:53 Відповісти
Коли нЄКуй сказати то примітивні чмошники так і відповідають.
06.11.2025 19:03 Відповісти
Тупеньке,тобі туди
06.11.2025 19:09 Відповісти
Этого ******** обменяют на солдат Азова, которым кацапские выродки понавешивали пожизненные сроки на пустом месте.
06.11.2025 18:51 Відповісти
Відправити працювати у забій на ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» - гірничо-збагачувальний комбінат у місті Жовті Води (Дніпропетровська область України), єдине на території України підприємство з видобутку та переробки уранової руди.
06.11.2025 17:33 Відповісти
Отакой, теперь пожитево утримуй цю падлу за наш рахунок. Терміново треба закон шо дозволить їх вішати. Публічно.
06.11.2025 17:42 Відповісти
Хто буде вішати,може ти?
06.11.2025 18:55 Відповісти
Чому ні? Я не гидую.
06.11.2025 19:44 Відповісти
Ти заблукав-це Україна,а не Трансільванія часів Дракули..
06.11.2025 20:16 Відповісти
Саме так, тому я і написав читко шо терміново треба закон шо дозволить їх вішати. Публічно. А ти мабуть друге речення не прочитав. А чому? Силов не вистачило?
06.11.2025 20:54 Відповісти
Я не такий кровожерливий...Я хочу ,щоб вони всі здохли в себе на болотах,від мала до старого пердуна..До останього...
06.11.2025 21:04 Відповісти
І не поспиричаешся за це з тобою. Да і не заперечую. Витрачати на гниду 10 000 на місяць шкода.
06.11.2025 21:26 Відповісти
Хтось мені скаже, чому я маю своїми податками голосувати все життя цю падаль?!
06.11.2025 18:06 Відповісти
І як завжди його згодом обміняють ?
06.11.2025 18:12 Відповісти
Лучше бы повесили вдоль Хрещатика на деревьях
06.11.2025 18:13 Відповісти
Ще один дебіл...
06.11.2025 18:41 Відповісти
За базаром следи, колянчик. А то залетит что-то нехорошое туда куда не надо
06.11.2025 22:48 Відповісти
07.11.2025 00:58 Відповісти
Це суди однієї і тієї ж країни чи різних - бо я щось розгубився! Одного окупанта на довічне іншого виправдав - "Український суд виправдав росгвардійця Мурзінцева, якого обвинувачували в мародерстві під час окупації Київщини Джерело: https://censor.net/ua/n3583647
06.11.2025 18:36 Відповісти
Е! Пацани на зоні опустіть тварюку.
06.11.2025 21:45 Відповісти
 
 