Вперше в Україні довічний вирок отримав рашист, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ, - СБУ
Уперше в Україні довічний термін ув’язнення отримав російський військовий Дмитро Курашов зі штурмового загону "Шторм-V", який розстріляв українського військовополоненого на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє пресцентр СБУ та пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Більше про загарбника
Це перший вирок в історії України, коли окупант отримав такий строк саме за розстріл воїна Сил оборони.
Як встановило розслідування, засуджений – 27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов. Раніше він відбував покарання в російській тюрмі за крадіжки, а в листопаді 2023 року підписав контракт з міноборони РФ в обмін на амністію.
У лавах ворожої армії його призначили стрільцем штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ.
Воєнний злочин окупанта
За матеріалами справи, 6 січня 2024 року Курашов разом з іншими окупантами атакував українських оборонців у районі селища Приютне.
Під час штурму рашист розстріляв впритул воїна ЗСУ, який під час боєзіткнення здався в полон, коли витратив на відбиття ворожого наступу весь боєкомплект.
Встановлено, що Курашов здійснив по українцю прицільні постріли з автомата Калашникова. Унаслідок поранень військовий ЗСУ загинув на місці.
Вирок суду
У цей же день воїни Сил оборони вибили окупантів із зайнятих позицій, взяли у полон Курашова та чотирьох його товаришів по службі як єдиних уцілілих.
На підставі доказів, зібраних військовою контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, суд визнав рашиста винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таке можуть забезпечити тільки "сусіди" по тюрмі, а не адміністрація.