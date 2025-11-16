УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12143 відвідувача онлайн
Новини Воєнні злочини російських окупантів
12 614 47

Російський неонацист Мільчаков закликав окупантів розстрілювати українських військовополонених за грошову винагороду

Російський неонацист із ДШРГ "Русич" Олексій Мільчаков, який напередодні опублікував фотографію розстрілу трьох українських воїнів під Покровськом, закликав усіх російських військових страчувати українських військовополонених. За це воєнний злочинець пропонує загарбникам грошову винагороду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше ватажок "Русича" Мільчаков неодноразово виступав із закликами вбивати не лише полонених воїнів ЗСУ, а й усіх українців, включаючи маленьких дітей.

скрин допису

У своєму телеграм-каналі командир взводу 13-ї бригади "Хартія" Юрій Бутусов розповів, що Мільчаков проходить службу у 417-му розвідувальному батальйоні 42-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ у Запорізькій області.

"За словами відомого Z-блогера Андрія Філатова, Мільчаков та його група не беруть участь у бойових діях, а займаються пропагандою та збиранням грошей на свої особисті рахунки. За це Філатов називає групу Мільчакова ДШРГ Русич "леді-боями", і стверджує, що група складається з 9 осіб, які в жодних штурмах чи операціях, пов'язаних із ризиком для життя участі не беруть", - йдеться у дописі.

Читайте також: Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН щодо розстрілу окупантами двох українських військових на Запоріжжі

До розстрілів полонених закликала 155 Бригада морської піхоти ЗС РФ

Також Бутусов нагадав, що раніше до страти українських полонених відкрито закликала 155 Бригада морської піхоти ЗС РФ.

"2 липня весь штаб 155-ї бригади та командування морської піхоти ЗС РФ було знищено ракетним ударом ЗС України поблизу села Кореневе Курської області на своєму командному пункті. Після цього 155-а бригада припинила викладати відео та фото розстрілів полонених", - розповів командир взводу 13-ї бригади "Хартія".

Читайте також: Розстріл росіянами трьох українських військовополонених на Запорізькому напрямку: прокуратура почала розслідування

Автор: 

армія рф (21135) розстріл (311) полонені (2423)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
Давайте оголосимо збір крипти за відео з відрізанням голови цього дегенерата.
показати весь коментар
16.11.2025 20:35 Відповісти
+39
Ця сволота не має жити, а подохнути повинен в пекельнтх муках, повільно та довго!
показати весь коментар
16.11.2025 20:36 Відповісти
+30
Чому досі цю схиблену тварину не пристрелили?
показати весь коментар
16.11.2025 20:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як же страшенно ця падаль буде подихати!
показати весь коментар
16.11.2025 20:33 Відповісти
Чому досі цю схиблену тварину не пристрелили?
показати весь коментар
16.11.2025 20:39 Відповісти
Тому що ти сидиш на обісцяному дивані
показати весь коментар
16.11.2025 23:07 Відповісти
це жирна ціль, тому воно ховається. воно знає, що не жилець, тому і сидіить десь в тилу, куди важко дістатись.
показати весь коментар
19.11.2025 17:29 Відповісти
Ещё 7 ноября 2024 года в новостях писали что Мильчакова убили. Это был четверг вроде.
показати весь коментар
16.11.2025 20:34 Відповісти
Давайте оголосимо збір крипти за відео з відрізанням голови цього дегенерата.
показати весь коментар
16.11.2025 20:35 Відповісти
З язика зняв,шановний Євгеній!👍
показати весь коментар
16.11.2025 23:50 Відповісти
А наші воїни,кацапам женевську конвенцію зачитують.
показати весь коментар
16.11.2025 20:36 Відповісти
Не мели дурниць... Поки не підняв руки - їм ніхто нічого не "зачитує"... Просто стараються, щоб вони "не встигали руки піднять...". На відміну від цих "упирів", нашим хлопцям не потрібна "реклама"... Вони просто мовчки роблять оту "брудну" роботу... А ота "показуха", яку роблять кацапи - служить додатковим доказом, при винесенні вироку "крємлёвским"... Адже це робиться, за їх схвалення...
Хлопців жаль... Але це - ВІЙНА... А вона жалю не має...
показати весь коментар
16.11.2025 21:20 Відповісти
додам... Вчора "чаркували" з товармшем. Згадали його сина. У березні 2022 року зібрав групу і пішов у тил кацапам. Місця ж знайомі... Знищили комплекс С-300. Поверталмся - набрели на розташування кацапів... Вирізали взвод. Казав - як курей різали, сонними. З другого рейду хлопця мертвим принесли... І батько гордиться сином...
показати весь коментар
17.11.2025 14:12 Відповісти
Ця сволота не має жити, а подохнути повинен в пекельнтх муках, повільно та довго!
показати весь коментар
16.11.2025 20:36 Відповісти
живуче падло , його давно кабздон чекає .
показати весь коментар
16.11.2025 20:38 Відповісти
Так воно ж не на фронті. В тилу сидить. Самокат йому.
показати весь коментар
17.11.2025 07:10 Відповісти
чи не на часі це падло зажмурити ? абсолютно законна ціль для ГУР та СБУ. Бо цьому москальському виродку Чорт в пеклі вже давно прогули ставить
показати весь коментар
16.11.2025 20:41 Відповісти
Як на мене, цей гандон вже **********!!! Малюк, Буданов, ау ууууу…
показати весь коментар
16.11.2025 20:45 Відповісти
Не на часі, вони планують операції довге фламінго, довгі Нептуни.
показати весь коментар
16.11.2025 20:53 Відповісти
Теж непогано, чим більше орків мертвих- тім краще і повітря чистіше…
показати весь коментар
16.11.2025 20:57 Відповісти
Якщо буде збір на пристрелити цю падаль, я скинуся.
показати весь коментар
16.11.2025 20:48 Відповісти
Многие бы скинулись...
Но нашим известным блогерам некогда этим заниматся, они политикой заняты...
Я думаю что собрали бы столько, что этого орка, в Украину живого привезли.
показати весь коментар
16.11.2025 20:55 Відповісти
він часто бувае вдома в пітері.....- дальше при бажанні справа "технічна"...
показати весь коментар
16.11.2025 22:02 Відповісти
З мене сорок..!
показати весь коментар
17.11.2025 00:07 Відповісти
Кожен кацап це мільчаков, з такими ж бажаннями, цього просто включили в пропагандистську машину
показати весь коментар
16.11.2025 20:51 Відповісти
Казали ж, наче це біосміття здохло?!
показати весь коментар
16.11.2025 20:52 Відповісти
Воно ще живе? Де буданга, малюки ,гур? Ліквідуюйте вже цього неповноцінного.
показати весь коментар
16.11.2025 20:52 Відповісти
Воно вже мертве-тільки по своїй вродженій тупості ще цього не зрозуміло...
показати весь коментар
16.11.2025 20:53 Відповісти
А дійсно: чому ця ПАДАЛЬ своЛОЧНА ЩЕ ЖИВЕ?! ЗАБАРАНЬТЕ ЯКОМОГА ШВИДШЕ, воно "не має права жити" ВИРОДОК
показати весь коментар
16.11.2025 20:54 Відповісти
А ти подивися, ЩО він собою Є? Він - "плакат" "идеального борца с украинским неонацизмом"... Ну, прямо "Идеальный портрет немецкого солдата" часів Третього рейху... На ньому "варять гроші". На ньому "заробляють авторитет". Його іменем вербують сотні тися ідіотів, які "купуються" на ідею відродження "единой и неделимой"... Тому його бережуть і охороняють.. Це "Хорст Вессель" ХХІ століття...
показати весь коментар
16.11.2025 21:32 Відповісти
для тех кто задает вопрос почему он еще живой вы хоть статью прочитайте

За словами відомого Z-блогера Андрія Філатова, Мільчаков та його група не беруть участь у бойових діях, а займаються пропагандою та збиранням грошей на свої особисті рахунки. За це Філатов називає групу Мільчакова ДШРГ Русич "леді-боями", і стверджує, що група складається з 9 осіб, які в жодних штурмах чи операціях, пов'язаних із ризиком для життя участі не беруть"
показати весь коментар
16.11.2025 20:57 Відповісти
Пане , всі говорять за "нещасний "випадок . Наприклад -відрізав шматок ковбаси , і перерізав випадково собі горлянку , або випадково сам себе застрелив в голову аж три рази . Нє ,ну буває ж таке .
показати весь коментар
16.11.2025 21:13 Відповісти
Або в ліфт зайшов, буває і таке
показати весь коментар
16.11.2025 23:38 Відповісти
Кто такой Морена или что это такое вообще?
показати весь коментар
16.11.2025 21:09 Відповісти
Мара -злий дух , богиня потойбіччя .
показати весь коментар
16.11.2025 21:16 Відповісти
язицницька богиня холоду, зими і хвороб.
показати весь коментар
16.11.2025 21:17 Відповісти
Уже ж пару раз были сообщения о смерти этого Мильчакова. Когда ж ты, падло, наконец-то сдохнешь ?
показати весь коментар
16.11.2025 21:40 Відповісти
Старая метода шифроваться это . Этот скот изощрённый. Не стоило так пиарить его. Тут тихо спецслужбы работают. Не шумите, быстрее кокнут.
показати весь коментар
17.11.2025 03:09 Відповісти
Воно ще не здохло?
показати весь коментар
16.11.2025 21:42 Відповісти
Посадити цього сцяного триндуна на пляшку з коктейлем молотова і підпалити було б вельми скріпно.
показати весь коментар
16.11.2025 21:42 Відповісти
Буданов працюй!
показати весь коментар
16.11.2025 21:48 Відповісти
а раньше писали что этого ****** убили в бою....жаль что это оказалось фейком
показати весь коментар
16.11.2025 21:51 Відповісти
Ця мразота повинна була здохнути ще 20 років тому, коли дитинкою відрізала цуценятам голови на камеру, а пітерські мєнти тільки плечима знизували: "Воно неповнолітнє. Що з ним поробиш?!" 🤬
Там і мамашка така ж точно! Генетичні збоченці, радість психіатрів!..
показати весь коментар
16.11.2025 22:00 Відповісти
А що наш Лідер та його дипломатичний корпус демонструє ці докази кровожерливості путєна і його віська по всьому світу, в оон, паре, пасе, жи 7, жі 20, на всіх площадках де можна виступити перед західною елітою та журналістами???????????
Та ні. Це завжди не на часі😡😡😡😡😡😡😡
показати весь коментар
16.11.2025 23:13 Відповісти
Звичайно, всі ці факти з біографії цього садиста і психопата можна було б розповсюдити ц всьому світі, європейці дуже чутливі у питаннях жорсткого оводження з тваринами
показати весь коментар
16.11.2025 23:41 Відповісти
Мені цікаво скільки депусратів дегенератів, міністрів опубоікували у всіх своїх соцмережах подібні факти?!!

Впевнена, що НІХТО, це ж не фотки своїх пик постити і сосен
показати весь коментар
16.11.2025 23:15 Відповісти
Питання по ліквідації до спецслужб.
показати весь коментар
17.11.2025 06:24 Відповісти
много пленных?
показати весь коментар
17.11.2025 07:21 Відповісти
Просто нашим хлопцям треба неухильно слідувати головним принципам будь-якої війни: 'не хочеш бути вбитим - вбий першим' та 'залишаєшся живим - поки стріляєш'. Полон же нікому не додає честі та не дає жодних гарантій залишитися живим.
показати весь коментар
17.11.2025 07:52 Відповісти
 
 