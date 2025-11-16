Російський неонацист Мільчаков закликав окупантів розстрілювати українських військовополонених за грошову винагороду

Російський неонацист із ДШРГ "Русич" Олексій Мільчаков, який напередодні опублікував фотографію розстрілу трьох українських воїнів під Покровськом, закликав усіх російських військових страчувати українських військовополонених. За це воєнний злочинець пропонує загарбникам грошову винагороду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше ватажок "Русича" Мільчаков неодноразово виступав із закликами вбивати не лише полонених воїнів ЗСУ, а й усіх українців, включаючи маленьких дітей.

У своєму телеграм-каналі командир взводу 13-ї бригади "Хартія" Юрій Бутусов розповів, що Мільчаков проходить службу у 417-му розвідувальному батальйоні 42-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ у Запорізькій області.

"За словами відомого Z-блогера Андрія Філатова, Мільчаков та його група не беруть участь у бойових діях, а займаються пропагандою та збиранням грошей на свої особисті рахунки. За це Філатов називає групу Мільчакова ДШРГ Русич "леді-боями", і стверджує, що група складається з 9 осіб, які в жодних штурмах чи операціях, пов'язаних із ризиком для життя участі не беруть", - йдеться у дописі.

До розстрілів полонених закликала 155 Бригада морської піхоти ЗС РФ

Також Бутусов нагадав, що раніше до страти українських полонених відкрито закликала 155 Бригада морської піхоти ЗС РФ.

"2 липня весь штаб 155-ї бригади та командування морської піхоти ЗС РФ було знищено ракетним ударом ЗС України поблизу села Кореневе Курської області на своєму командному пункті. Після цього 155-а бригада припинила викладати відео та фото розстрілів полонених", - розповів командир взводу 13-ї бригади "Хартія".

