Розстріл росіянами трьох українських військовополонених на Запорізькому напрямку: прокуратура почала розслідування

Прокуратура почала розслідування факту розстрілу ворогом трьох українських військовополонених на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти розстріляли трьох українських військових

У прокуратурі зазначили, що 15 листопада в мережі Інтернет було поширено відеозапис розстрілу військовими армії РФ трьох бійців ЗСУ, взятих в полон.

За даними слідства, подія відбулась 14 листопада 2025 року на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, де тривають активні бойові дії.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - нагадали у відомстві.

Розпочато розслідування

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури 16 листопада 2025 року розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше проєкт DeepState повідомив, що на околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.
  • У зв’язку з цим український омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до МКЧХ та ООН.

Топ коментарі
Коли прокуратора почне розслідування за розміновування чонгару?
Хтось пам'ятає коли в нас не стало військової прокуратури? Ще один маразм сьогодення - судити цивільним судом злочини під час війни? Потрібні скороченні процедури військових прокуратури і ТРИБУНАЛУ!!! Інакше службовців прокуратури скоро не вистачить на кількість справ. А сама цьогочасна прокуратура буде дорівнює декільком арміям за кількістю.
Всі сили прокуратури, політичної частини СБУ задіяні для розслідування дій Червінського, детектива НАБУ Магамедрасулова та його батька та іншіх Патріотів України, а також для прикривання корупційних дій 5-6 мененжерів президента. Так що на розстріл полонениних не має ні сил ні часу.
що там розслiдувати. все i так ясно. Путін грає в шахи одразу і чорними і білими. Де хоче там собi махлює i Зе йому шестерить i виконує накази. Путiн i за себе i за владу України грае. Як Україні виграти з таким розкладом?
От власне, без розмінованого Чонгару навряд чи відбувся б цей розстріл. І не лише цей, а й тисячі інших. І не лише розстріл військових, а й цивільних. І не лише дорослих, а й дітей. І швидше ха все у Скадовську відпочивали б українські громадяни, а мелітопольмбкч черешня була б на українських ринках. І чим далі від розмінування, тим більше міцніє впевненість, щи кацапи вторглися лише тоді, коли воно відбулося. Гидко. Гидко, що ставити під питання легітимність Зєлєнского зараз - це робити ще гірше. Тому потрібно тиснути, не змітуючи.
Де звернення в ООН???
при чому,прокуроські армії і фронти на 70% складаються з таких важких інвалідів,що потрібно ще одну армію,людей,які возять прокурорів у каталках на роботу...
Бота кусок на перекладачі під прапорцем Швейцарії. Двох в полі і ще трьох в приміщенні, і того вже 5.

Бот вже закрутився у акаунтах і новини зливаються, бо треба відпрацювати "бліна на лопаті".
Це просто дика ДІЧЬ іне інакше. Тут своїх гнид треба до відповідальності приводить, а вони тих ********* вош "судять".
Прийде весна будем саджати.
зараз почнуться вечері у українських таборах-пансіонатах для росполонених. меню стандартне: котлета або м"ясна піджарка,якась каша або картопляне пюре,салат,за пропозицією прокуратури і на вимогу полонених,може бути олів"є або оселедець під шубою,півсклянки сметани,сирники або сирні запіканки,масло,чай. о 22-00 обов"язково склянка кефіру. прокурори дуже вимогливі щодо умов утримання росполонених,напирають на обов"язковому дотриманні міжнародних норм,грозять всілякими карами,якщо права якогось Ванькі ,на їх думку,будуть порушені...
