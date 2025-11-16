Розстріл росіянами трьох українських військовополонених на Запорізькому напрямку: прокуратура почала розслідування

Прокуратура почала розслідування факту розстрілу ворогом трьох українських військовополонених на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти розстріляли трьох українських військових

У прокуратурі зазначили, що 15 листопада в мережі Інтернет було поширено відеозапис розстрілу військовими армії РФ трьох бійців ЗСУ, взятих в полон.

За даними слідства, подія відбулась 14 листопада 2025 року на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, де тривають активні бойові дії.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - нагадали у відомстві.

Розпочато розслідування

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури 16 листопада 2025 року розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Що передувало

Нагадаємо, раніше проєкт DeepState повідомив, що на околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.

У зв’язку з цим український омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до МКЧХ та ООН.

