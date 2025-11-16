РУС
1 756 17

Расстрел россиянами трех украинских военнопленных на Запорожском направлении: прокуратура начала расследование

Прокуратура начала расследование расстрела россиянами трех военнопленных ВСУ

Прокуратура начала расследование факта расстрела врагом трех украинских военнопленных на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты расстреляли трех украинских военных

В прокуратуре отметили, что 15 ноября в сети Интернет была распространена видеозапись расстрела военными армии РФ трех бойцов ВСУ, взятых в плен.

По данным следствия, событие произошло 14 ноября 2025 года на Гуляйпольском направлении Запорожской области, где продолжаются активные боевые действия.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - напомнили в ведомстве.

Смотрите также: Россияне расстреляли двух украинских военных на окраине Затишья в Запорожье, - DeepState. ВИДЕО

Начато расследование

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры 16 ноября 2025 года начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее проект DeepState сообщил, что на окраине Затишья на Запорожье российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.
  • В связи с этим украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма в МККК и ООН.

Читайте также: Лубинец обратился в МККК и ООН по поводу расстрела оккупантами двух украинских военных в Запорожье

Автор: 

военнопленные (1219) прокуратура (5091) расследование (3091) расстрел (528) Запорожская область (3787) Пологовский район (235) Гуляйпольское (4)
Топ комментарии
+11
Коли прокуратора почне розслідування за розміновування чонгару?
16.11.2025 16:58 Ответить
+4
Хтось пам'ятає коли в нас не стало військової прокуратури? Ще один маразм сьогодення - судити цивільним судом злочини під час війни? Потрібні скороченні процедури військових прокуратури і ТРИБУНАЛУ!!! Інакше службовців прокуратури скоро не вистачить на кількість справ. А сама цьогочасна прокуратура буде дорівнює декільком арміям за кількістю.
16.11.2025 17:10 Ответить
+2
Всі сили прокуратури, політичної частини СБУ задіяні для розслідування дій Червінського, детектива НАБУ Магамедрасулова та його батька та іншіх Патріотів України, а також для прикривання корупційних дій 5-6 мененжерів президента. Так що на розстріл полонениних не має ні сил ні часу.
16.11.2025 17:22 Ответить
16.11.2025 16:58 Ответить
16.11.2025 17:00 Ответить
що там розслiдувати. все i так ясно. Путін грає в шахи одразу і чорними і білими. Де хоче там собi махлює i Зе йому шестерить i виконує накази. Путiн i за себе i за владу України грае. Як Україні виграти з таким розкладом?
16.11.2025 17:35 Ответить
От власне, без розмінованого Чонгару навряд чи відбувся б цей розстріл. І не лише цей, а й тисячі інших. І не лише розстріл військових, а й цивільних. І не лише дорослих, а й дітей. І швидше ха все у Скадовську відпочивали б українські громадяни, а мелітопольмбкч черешня була б на українських ринках. І чим далі від розмінування, тим більше міцніє впевненість, щи кацапи вторглися лише тоді, коли воно відбулося. Гидко. Гидко, що ставити під питання легітимність Зєлєнского зараз - це робити ще гірше. Тому потрібно тиснути, не змітуючи.
16.11.2025 17:41 Ответить
Де звернення в ООН???
16.11.2025 17:07 Ответить
16.11.2025 17:09 Ответить
Хтось пам'ятає коли в нас не стало військової прокуратури? Ще один маразм сьогодення - судити цивільним судом злочини під час війни? Потрібні скороченні процедури військових прокуратури і ТРИБУНАЛУ!!! Інакше службовців прокуратури скоро не вистачить на кількість справ. А сама цьогочасна прокуратура буде дорівнює декільком арміям за кількістю.
16.11.2025 17:10 Ответить
Ти тільки букви розумієш, чи слова чи слова також? Про зміст не питатиму.
16.11.2025 17:20 Ответить
То було двох,а тепер трьох((нічим від москалів в брехні не відрізняються((
16.11.2025 17:18 Ответить
Це просто дика ДІЧЬ іне інакше. Тут своїх гнид треба до відповідальності приводить, а вони тих ********* вош "судять".
16.11.2025 17:18 Ответить
Всі сили прокуратури, політичної частини СБУ задіяні для розслідування дій Червінського, детектива НАБУ Магамедрасулова та його батька та іншіх Патріотів України, а також для прикривання корупційних дій 5-6 мененжерів президента. Так що на розстріл полонениних не має ні сил ні часу.
16.11.2025 17:22 Ответить
Прийде весна будем саджати.
16.11.2025 17:26 Ответить
Зелена мразота ще від початку війни розстріляла значно більше українців, хоч і не прямо ...
16.11.2025 17:28 Ответить
3 свинки валяются и уже не хрюкают. А рядом - наш герой, который уничтожил эту нечисть.

16.11.2025 18:23 Ответить
 
 