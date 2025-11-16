Расстрел россиянами трех украинских военнопленных на Запорожском направлении: прокуратура начала расследование

Прокуратура начала расследование факта расстрела врагом трех украинских военнопленных на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты расстреляли трех украинских военных

В прокуратуре отметили, что 15 ноября в сети Интернет была распространена видеозапись расстрела военными армии РФ трех бойцов ВСУ, взятых в плен.

По данным следствия, событие произошло 14 ноября 2025 года на Гуляйпольском направлении Запорожской области, где продолжаются активные боевые действия.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - напомнили в ведомстве.

Начато расследование

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры 16 ноября 2025 года начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Что предшествовало

Напомним, ранее проект DeepState сообщил, что на окраине Затишья на Запорожье российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.

В связи с этим украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма в МККК и ООН.

