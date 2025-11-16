Российский неонацист Мильчаков призвал оккупантов расстреливать украинских военнопленных за денежное вознаграждение
Российский неонацист из ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков, который накануне опубликовал фотографию расстрела трех украинских воинов под Покровском, призвал всех российских военных казнить украинских военнопленных. За это военный преступник предлагает захватчикам денежное вознаграждение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее главарь "Русича" Мильчаков неоднократно выступал с призывами убивать не только пленных воинов ВСУ, но и всех украинцев, включая маленьких детей.
В своем телеграм-канале командир взвода 13-й бригады "Хартия" Юрий Бутусов рассказал, что Мильчаков проходит службу в 417-м разведывательном батальоне 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ в Запорожской области.
"По словам известного Z-блогера Андрея Филатова, Мильчаков и его группа не участвуют в боевых действиях, а занимаются пропагандой и сбором денег на свои личные счета. За это Филатов называет группу Мильчакова ДШРГ "Русич" "леди-боями" и утверждает, что группа состоит из 9 человек, которые ни в каких штурмах или операциях, связанных с риском для жизни, не участвуют", - говорится в сообщении.
К расстрелам пленных призвала 155-я Бригада морской пехоты ВС РФ
Также Бутусов напомнил, что ранее к казни украинских пленных открыто призывала 155-я бригада морской пехоты ВС РФ.
"2 июля весь штаб 155-й бригады и командование морской пехоты ВС РФ было уничтожено ракетным ударом ВС Украины вблизи села Коренево Курской области на своем командном пункте. После этого 155-я бригада прекратила выкладывать видео и фото расстрелов пленных", - рассказал командир взвода 13-й бригады "Хартия".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хлопців жаль... Але це - ВІЙНА... А вона жалю не має...
Но нашим известным блогерам некогда этим заниматся, они политикой заняты...
Я думаю что собрали бы столько, что этого орка, в Украину живого привезли.
За словами відомого Z-блогера Андрія Філатова, Мільчаков та його група не беруть участь у бойових діях, а займаються пропагандою та збиранням грошей на свої особисті рахунки. За це Філатов називає групу Мільчакова ДШРГ Русич "леді-боями", і стверджує, що група складається з 9 осіб, які в жодних штурмах чи операціях, пов'язаних із ризиком для життя участі не беруть"