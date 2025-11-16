РУС
Российский неонацист Мильчаков призвал оккупантов расстреливать украинских военнопленных за денежное вознаграждение

Российский неонацист из ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков, который накануне опубликовал фотографию расстрела трех украинских воинов под Покровском, призвал всех российских военных казнить украинских военнопленных. За это военный преступник предлагает захватчикам денежное вознаграждение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее главарь "Русича" Мильчаков неоднократно выступал с призывами убивать не только пленных воинов ВСУ, но и всех украинцев, включая маленьких детей.

скрин сообщения

В своем телеграм-канале командир взвода 13-й бригады "Хартия" Юрий Бутусов рассказал, что Мильчаков проходит службу в 417-м разведывательном батальоне 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ в Запорожской области.

"По словам известного Z-блогера Андрея Филатова, Мильчаков и его группа не участвуют в боевых действиях, а занимаются пропагандой и сбором денег на свои личные счета. За это Филатов называет группу Мильчакова ДШРГ "Русич" "леди-боями" и утверждает, что группа состоит из 9 человек, которые ни в каких штурмах или операциях, связанных с риском для жизни, не участвуют", - говорится в сообщении.

Читайте также: Лубинец обратился в МККК и ООН по поводу расстрела оккупантами двух украинских военных в Запорожье

К расстрелам пленных призвала 155-я Бригада морской пехоты ВС РФ

Также Бутусов напомнил, что ранее к казни украинских пленных открыто призывала 155-я бригада морской пехоты ВС РФ.

"2 июля весь штаб 155-й бригады и командование морской пехоты ВС РФ было уничтожено ракетным ударом ВС Украины вблизи села Коренево Курской области на своем командном пункте. После этого 155-я бригада прекратила выкладывать видео и фото расстрелов пленных", - рассказал командир взвода 13-й бригады "Хартия".

Читайте также: Расстрел россиянами трех украинских военнопленных на Запорожском направлении: прокуратура начала расследование

Автор: 

Топ комментарии
+20
Давайте оголосимо збір крипти за відео з відрізанням голови цього дегенерата.
16.11.2025 20:35 Ответить
+20
Ця сволота не має жити, а подохнути повинен в пекельнтх муках, повільно та довго!
16.11.2025 20:36 Ответить
+14
А наші воїни,кацапам женевську конвенцію зачитують.
16.11.2025 20:36 Ответить
Як же страшенно ця падаль буде подихати!
16.11.2025 20:33 Ответить
Чому досі цю схиблену тварину не пристрелили?
16.11.2025 20:39 Ответить
Ещё 7 ноября 2024 года в новостях писали что Мильчакова убили. Это был четверг вроде.
16.11.2025 20:34 Ответить
Давайте оголосимо збір крипти за відео з відрізанням голови цього дегенерата.
16.11.2025 20:35 Ответить
А наші воїни,кацапам женевську конвенцію зачитують.
16.11.2025 20:36 Ответить
Не мели дурниць... Поки не підняв руки - їм ніхто нічого не "зачитує"... Просто стараються, щоб вони "не встигали руки піднять...". На відміну від цих "упирів", нашим хлопцям не потрібна "реклама"... Вони просто мовчки роблять оту "брудну" роботу... А ота "показуха", яку роблять кацапи - служить додатковим доказом, при винесенні вироку "крємлёвским"... Адже це робиться, за їх схвалення...
Хлопців жаль... Але це - ВІЙНА... А вона жалю не має...
16.11.2025 21:20 Ответить
Ця сволота не має жити, а подохнути повинен в пекельнтх муках, повільно та довго!
16.11.2025 20:36 Ответить
живуче падло , його давно кабздон чекає .
16.11.2025 20:38 Ответить
чи не на часі це падло зажмурити ? абсолютно законна ціль для ГУР та СБУ. Бо цьому москальському виродку Чорт в пеклі вже давно прогули ставить
16.11.2025 20:41 Ответить
Як на мене, цей гандон вже **********!!! Малюк, Буданов, ау ууууу…
16.11.2025 20:45 Ответить
Не на часі, вони планують операції довге фламінго, довгі Нептуни.
16.11.2025 20:53 Ответить
Теж непогано, чим більше орків мертвих- тім краще і повітря чистіше…
16.11.2025 20:57 Ответить
Якщо буде збір на пристрелити цю падаль, я скинуся.
16.11.2025 20:48 Ответить
Многие бы скинулись...
Но нашим известным блогерам некогда этим заниматся, они политикой заняты...
Я думаю что собрали бы столько, что этого орка, в Украину живого привезли.
16.11.2025 20:55 Ответить
Кожен кацап це мільчаков, з такими ж бажаннями, цього просто включили в пропагандистську машину
16.11.2025 20:51 Ответить
Казали ж, наче це біосміття здохло?!
16.11.2025 20:52 Ответить
Воно ще живе? Де буданга, малюки ,гур? Ліквідуюйте вже цього неповноцінного.
16.11.2025 20:52 Ответить
Воно вже мертве-тільки по своїй вродженій тупості ще цього не зрозуміло...
16.11.2025 20:53 Ответить
А дійсно: чому ця ПАДАЛЬ своЛОЧНА ЩЕ ЖИВЕ?! ЗАБАРАНЬТЕ ЯКОМОГА ШВИДШЕ, воно "не має права жити" ВИРОДОК
16.11.2025 20:54 Ответить
А ти подивися, ЩО він собою Є? Він - "плакат" "идеального борца с украинским неонацизмом"... Ну, прямо "Идеальный портрет немецкого солдата" часів Третього рейху... На ньому "варять гроші". На ньому "заробляють авторитет". Його іменем вербують сотні тися ідіотів, які "купуються" на ідею відродження "единой и неделимой"... Тому його бережуть і охороняють.. Це "Хорст Вессель" ХХІ століття...
16.11.2025 21:32 Ответить
для тех кто задает вопрос почему он еще живой вы хоть статью прочитайте

За словами відомого Z-блогера Андрія Філатова, Мільчаков та його група не беруть участь у бойових діях, а займаються пропагандою та збиранням грошей на свої особисті рахунки. За це Філатов називає групу Мільчакова ДШРГ Русич "леді-боями", і стверджує, що група складається з 9 осіб, які в жодних штурмах чи операціях, пов'язаних із ризиком для життя участі не беруть"
16.11.2025 20:57 Ответить
Пане , всі говорять за "нещасний "випадок . Наприклад -відрізав шматок ковбаси , і перерізав випадково собі горлянку , або випадково сам себе застрелив в голову аж три рази . Нє ,ну буває ж таке .
16.11.2025 21:13 Ответить
Кто такой Морена или что это такое вообще?
16.11.2025 21:09 Ответить
Мара -злий дух , богиня потойбіччя .
16.11.2025 21:16 Ответить
язицницька богиня холоду, зими і хвороб.
16.11.2025 21:17 Ответить
 
 