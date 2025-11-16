Российский неонацист Мильчаков призвал оккупантов расстреливать украинских военнопленных за денежное вознаграждение

Российский неонацист из ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков, который накануне опубликовал фотографию расстрела трех украинских воинов под Покровском, призвал всех российских военных казнить украинских военнопленных. За это военный преступник предлагает захватчикам денежное вознаграждение.

Ранее главарь "Русича" Мильчаков неоднократно выступал с призывами убивать не только пленных воинов ВСУ, но и всех украинцев, включая маленьких детей.

В своем телеграм-канале командир взвода 13-й бригады "Хартия" Юрий Бутусов рассказал, что Мильчаков проходит службу в 417-м разведывательном батальоне 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ в Запорожской области.

"По словам известного Z-блогера Андрея Филатова, Мильчаков и его группа не участвуют в боевых действиях, а занимаются пропагандой и сбором денег на свои личные счета. За это Филатов называет группу Мильчакова ДШРГ "Русич" "леди-боями" и утверждает, что группа состоит из 9 человек, которые ни в каких штурмах или операциях, связанных с риском для жизни, не участвуют", - говорится в сообщении.

К расстрелам пленных призвала 155-я Бригада морской пехоты ВС РФ

Также Бутусов напомнил, что ранее к казни украинских пленных открыто призывала 155-я бригада морской пехоты ВС РФ.

"2 июля весь штаб 155-й бригады и командование морской пехоты ВС РФ было уничтожено ракетным ударом ВС Украины вблизи села Коренево Курской области на своем командном пункте. После этого 155-я бригада прекратила выкладывать видео и фото расстрелов пленных", - рассказал командир взвода 13-й бригады "Хартия".

