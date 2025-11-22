РУС
Новости Расстрел украинских военнопленных
8 448 58

Российские оккупанты расстреляли 5 украинских военнопленных. ВИДЕО

Войска РФ расстреляли 5 украинских военнопленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект DeepState.

"Пока время и место событий не установлены", - говорится в сообщении.

"Стоит посмотреть со звуком, чтобы услышать, каких под*расов будет амнистировано.

Москали - это гной, который миру уже давно не может ничего дать, кроме собственных природных запасов. Москали - это такой же гной, как террористы в Судане, которые казнят женщин, детей и стариков. Москали должны стать синонимом слова биоотходы", - добавили в DeepState.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский военный приказал расстрелять безоружного гражданского в Купянске - перехват разговора оккупантов. АУДИО

Что предшествовало

  • Напомним, ранее проект DeepState сообщил, что на окраине Затишья в Запорожской области российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.
  • В связи с этим украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма в МККК и ООН.
  • По данному факту прокуратура начала расследование.

Читайте также: Российский неонацист Мильчаков призвал оккупантов расстреливать украинских военнопленных за денежное вознаграждение

Автор: 

военнопленные (1223) расстрел (531) DeepState (357)
Топ комментарии
+20
Це культурний обмін, чи торгівля? Що скаже таваріщ венс?
22.11.2025 12:54 Ответить
+15
Зеля підтримує це , раз збирається підписати з цими нелюдями капітуляцію.
Скоротити армію, згідно капітуляції, щоб рашисти ще більше вбивали українців але вже безкарно.
Бо рашисти в любому випадку порушать любу угоду і знову нападуть на вже беззахисну Україну.
Сдохни могильщик України зеля разом зі своїм пуйлом.
22.11.2025 12:56 Ответить
+10
Не знаю що сказати. Після ВСЬОГО навязувати країні російську мову і церкву це ЯКЕСЬ ЗБОЧЕННЯ.

Але трамп венс і путін І Є ЗБОЧЕНЦІ
22.11.2025 13:02 Ответить
Збирайте ООН
подавайте ЗНОВУ ДО ГААЗІ
22.11.2025 12:53 Ответить
один із 28 пунктів Договорняка трампа - повна та всеосяжна амністія

пункт включений за пропозицією "української" сторони замість повного та всеосяжного аудиту західної допомого

цих кацапських катів наших військовополонених простять

.
22.11.2025 14:34 Ответить
Якщо капітуляція на таких ганебних умовах неминуча то треба зачищати тил від відвертих ФСБ-шникив. А семе від керівників московської "церкви".
Якщо спецслужби України це не зроблять то дуже швидко зачистять їх і не тільки їх.
Невже це важко так зрозуміти?
А головне після такого принизливого примусу жертви, повинно бути абсолютно пох на вереск різноманітних правозахисних організацій бо їх думка вже нінащо не вплине.
22.11.2025 12:54 Ответить
та,невже? відкрию вам велику таємницю,друже,- т.з. спецслужби України....першими перейдуть на бік окупантів і винищуватимуть українців ще лютіше ніж кацапські спецслужби. хоча,вам там в Італії про таке може й невідомо...
22.11.2025 13:00 Ответить
в Італії? ти чи дальтоник чи дебіл, бо як можна французький прапор сплутати з італійським?
22.11.2025 13:06 Ответить
та мені якось покласти на прапорці під якими сидять знедолені біженці з України. а щодо дебіла....ось піди зараз ,подивися в дзеркало і ти там побачиш дебіла та імбецила в одній морді ліца..гуляй,аматор прапорів!
22.11.2025 13:11 Ответить
Частина перейде на бік ворога. Це неминучий процес. Але в окупантів є величезні списки на ліквідацію тих хто справді відстоював інтереси України та не словом а ділом робив все те, завдяки чому Україна досі тримається.
22.11.2025 13:14 Ответить
згоден.і знищуватимуть фігурантів цих списків колишні мужні укрчекісти з СБУ,поліцаї,прокурори тощо...
22.11.2025 13:16 Ответить
От саме тому діяти треба вже зараз.
22.11.2025 13:19 Ответить
Впевнений? Є інформація відносно конкретних працівників? Що зробив щоб їх не було в спецслужбах?
22.11.2025 13:54 Ответить
церква то десяте питання, ZEмародери ,розкрадачі і брехуни кидають Україну в прірву, ZE - покидьок це національна катастрофа, чекати недовго
22.11.2025 14:18 Ответить
Це на перший погляд здається що десяте...
ZEмародери як не прикро але поки що являються гарантами державності... І достати їх зараз або потім буде майже нереально.
22.11.2025 14:57 Ответить
Це культурний обмін, чи торгівля? Що скаже таваріщ венс?
22.11.2025 12:54 Ответить
Він скаже - це треба припинити і всіх амністувати.
22.11.2025 13:17 Ответить
Зеля підтримує це , раз збирається підписати з цими нелюдями капітуляцію.
Скоротити армію, згідно капітуляції, щоб рашисти ще більше вбивали українців але вже безкарно.
Бо рашисти в любому випадку порушать любу угоду і знову нападуть на вже беззахисну Україну.
Сдохни могильщик України зеля разом зі своїм пуйлом.
22.11.2025 12:56 Ответить
він не здохне,вони всі чкурнуть з України в Ізраїль та Америкію,з награбованим баблом,а мудрий укрнарід знову піде на тушонку...
22.11.2025 13:01 Ответить
Ху..ло напало, Трамп підтримує ху...ла і пляше під його дудку, а здохнути повинен Зеля. Ну, здохне, і що далі? Ху...ло і Трамп висунуть новий "мирний план"?

А до речі, хто Вам сказав, що Зеля збираться підписувати "мирний план Трампа" в запропонованному вигляді?
22.11.2025 13:13 Ответить
чому буйло навіть НЕ думало нападати на Україну, коли президентом був Порох ?

тому що знав - одержить по зубах ще на підльоті.
Порох мир в очах хутіна НЕ шукав !

.
22.11.2025 14:38 Ответить
Зе не підпише капітуляцію!
22.11.2025 14:41 Ответить
ні!! а як же женевські угоди? ми хороші,нас не зрозують! питання в іншому,на що розраховували ті хто там лежав розпластавшись? вони викинули зброю і разом змовилися здатися....
22.11.2025 13:03 Ответить
знаєш,дружище....краще з розумним згубити ніж з тобою знайти.мовчи вже краще...
22.11.2025 13:13 Ответить
чого ти прилип,як гівно до підошви? тобі ні з ким обговорити твої диванні фантазії на тему ДРГ? при чому тут ДРГ з ватниками,чудо ти диванне? на відео бойова обстановка на лінії зіткнення,солдати стройових частин,а ти сидячи на дивані в тилу живеш у світі ДРГ. бу-гагагага! вийди на вулицю,трошки освіжися.лунатик! чи ТЦК страшно?
22.11.2025 13:21 Ответить
Все вірно менше треба брать і відгодовувать цей непотріб воно в своєму задрищенську не їло того що зараз їдять а постіль бачило хіба що нову у магазині та по телевізору навіть у москві де кацапи там смітники їжу готувать не вміють а ресторани і кафе скоро позакривають бо там працювали мігранти кацапм соромно визнати що рукожопі а працювать не вміють і не хочуть
22.11.2025 13:17 Ответить
22.11.2025 13:20 Ответить
Не знаю що сказати. Після ВСЬОГО навязувати країні російську мову і церкву це ЯКЕСЬ ЗБОЧЕННЯ.

Але трамп венс і путін І Є ЗБОЧЕНЦІ
22.11.2025 13:02 Ответить
а русскоязичниє адєссіти,які обісравшись від чергового удару па Адєссє....виходять на пікети в захист пам"ятників Пушкіну і Каті-німфоманці,тоді хто?
22.11.2025 13:05 Ответить
Вони не Адєсса, вони скрепная ОдЕЕЕсса.
Ще за часів сцавка у їхні голови цю дурь вбивали.
22.11.2025 13:55 Ответить
В полон здаватись не можна
22.11.2025 13:06 Ответить
Вертайся і покажи як треба
22.11.2025 13:10 Ответить
Ера обмінів, 1000 чі наших закатованих й вбитих Героїв на 1000 живих відкормлених кідарів.
22.11.2025 13:10 Ответить
Так виглядає війна не з диванів. І так буде десятиліттями.
22.11.2025 13:11 Ответить
Продовжуйте і далі брати в полон це все кацапське біосміття, розповідаючи що "ми не такі і треба на когось міняти полонених". Кормити їх. Поїти... Краще треба доводити людям що здаватися кацапам в полон-не варіант.
22.11.2025 13:13 Ответить
Оце падло,яке розстрілювало, явний маргінал. Люмпен. Зек. Непотріб. Пліснява людська. Для чого його брати в полон? Немає ніякої користі від цього. І вони ж там всі такі. Просто бруд під ногами .
22.11.2025 13:21 Ответить
розстрілювати кацапів всіх !

після підписання договорняка все одно буде обмін військовополонених "всіх на всіх" !

.
22.11.2025 14:41 Ответить
Трамп, Венс, Рубіо, Вітькофф та інши х.йлолакеї подивиться на свої руки, вони не світяться червоним?..
Про москалів говорити нема сенсу, вони по вуха в крові.
22.11.2025 13:15 Ответить
Шкода що нема підтримки наших дронів тих хто на поорних пунктах...орки мають можливість обійти оточити... Мабуть і ні міномети ні арта не можуть знищувати недоістот рашистських через нашестя дронів ворога..
22.11.2025 13:21 Ответить
..цей черговий військовий злочин виродків кацапів стався не тільки через ***** та його холопів-людожерів, а й через владу зеленських піарасів, які знищили нормальтну мобілізацію на догоду какаразнічних "маминих квіточок не створених для війни" , щоб усі вони не поперелякалися і правильно проголосували за банду зеленських мародерів на наступних виборах,
їм усім какаразніцам-хотьпаржом разом з Верховним Найвеличнівшивим насрати, що хлопці на передовій вже роками не мають заміни чи хоча би тимчасового перепочинку і їхні підрозділи переватажені бойовими задачами через що на ЛБЗ кілометрові діри в обороні, у той час коли у тилу жлоби усих мастей крадуть та розважаються..
22.11.2025 13:44 Ответить
...розтлумачте, будь ласка, що є "нормальна мобілізація"? Як ви її бачите з дивана?
22.11.2025 14:45 Ответить
в мене одне і те саме запитання
чому немає терористичних актів на росії?
щоб летіли вокзали. потяги. літаки і автобуси з трамваями?
чеченці змогли? коли їх вбивали, вони мстились
і хай докажуть, що це ми
на росії там повно ображених,
не можна так - тоді по тихому різати горла родичам цих ублюдків
щоб вони знали, що їх чекає в Україні.
Цей поганий народ має одну назву - ублюдочні серійні вбивці.
22.11.2025 13:55 Ответить
Усіх москворотих виродків, які захищають мову та культуру цих нелюдів позбавляти громадянства та гнати з України. Саме вони накликали цю війну своїми вузькими щелепами.
22.11.2025 14:11 Ответить
Де наші дипломати ау
22.11.2025 14:31 Ответить
...вже скільки часу минуло, коли Зе підписав закон про укр транслітерацію географ.топонімів і що?
дипломати, ау! І досі в новинах Київ пишуть Kiew і ін. назви міст калька з рузкага так і залишилася.

Інша нагайна потреба для біженців - це прострочені паспорта, які продлити вже не можливо, а отримати нові технічно дуже дуже складно.
Наприклад: сша - огромная територія і тільки посольство в Вашингтоні може видати новий паспорт. Начебто є виїздні сессії з наданням консульских послуг... але не паспортів і черги тисячні і сайт вісне і записатися не можливо, як то ьуло в листопаді в Майамі.
Але: є Дія! То чому не можна переслати всі скани документів на електр.адресу ембасади, сплатити онлайн що потрібно і лише один раз в визначений час явитися особисто в посольство і отримати паспорт чи інши док-ти?
Або, особисто подати заяву і скани документів, а вже готовий паспорт отримати поштою. Невже цю практику так складно негайно запровадити?
Я ще багато інших питань, наприклад, до атташе по культурі: чому не звучить музика укр композиторів на популярних радіоканалах? Чому не запропонувати укр контент, укр.фільми - худ. і документальні з підстрочним дубляжем... навіть відмовівшись від оплати авторских прав?
Багато чого можна зробити, якщо є бажання робити!
22.11.2025 15:08 Ответить
Хіба болота мають право на існування?! Випалити всю мацкаляндію напалмом!
22.11.2025 14:33 Ответить
мене бере іспанський сором за Америку,
з ВЕЛИКОЇ ДЕРЖАВИ Америка стала шлюхою путі
- стала помойною тряпкою
22.11.2025 15:06 Ответить
Спорим среди этих 5 солдат не было ни одного миндича?
22.11.2025 15:10 Ответить
Судячи з того, як влучно стріляє, це група рашистького спецназу, яка раптово натрапила на підрозділ дроноводів ЗСУ.
22.11.2025 15:15 Ответить
 
 