Российские оккупанты расстреляли 5 украинских военнопленных. ВИДЕО

Войска РФ расстреляли 5 украинских военнопленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект DeepState.

"Пока время и место событий не установлены", - говорится в сообщении.

"Стоит посмотреть со звуком, чтобы услышать, каких под*расов будет амнистировано.

Москали - это гной, который миру уже давно не может ничего дать, кроме собственных природных запасов. Москали - это такой же гной, как террористы в Судане, которые казнят женщин, детей и стариков. Москали должны стать синонимом слова биоотходы", - добавили в DeepState.

Что предшествовало

Напомним, ранее проект DeepState сообщил, что на окраине Затишья в Запорожской области российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.

В связи с этим украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма в МККК и ООН.

По данному факту прокуратура начала расследование.

