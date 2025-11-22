Российские оккупанты расстреляли 5 украинских военнопленных. ВИДЕО
Войска РФ расстреляли 5 украинских военнопленных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект DeepState.
"Пока время и место событий не установлены", - говорится в сообщении.
"Стоит посмотреть со звуком, чтобы услышать, каких под*расов будет амнистировано.
Москали - это гной, который миру уже давно не может ничего дать, кроме собственных природных запасов. Москали - это такой же гной, как террористы в Судане, которые казнят женщин, детей и стариков. Москали должны стать синонимом слова биоотходы", - добавили в DeepState.
Что предшествовало
- Напомним, ранее проект DeepState сообщил, что на окраине Затишья в Запорожской области российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.
- В связи с этим украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма в МККК и ООН.
- По данному факту прокуратура начала расследование.
Топ комментарии
Oleksii Magas
22.11.2025 12:54
svojak70
22.11.2025 12:56
Михайло Иляш
22.11.2025 13:02
подавайте ЗНОВУ ДО ГААЗІ
пункт включений за пропозицією "української" сторони замість повного та всеосяжного аудиту західної допомого
цих кацапських катів наших військовополонених простять
.
Якщо спецслужби України це не зроблять то дуже швидко зачистять їх і не тільки їх.
Невже це важко так зрозуміти?
А головне після такого принизливого примусу жертви, повинно бути абсолютно пох на вереск різноманітних правозахисних організацій бо їх думка вже нінащо не вплине.
ZEмародери як не прикро але поки що являються гарантами державності... І достати їх зараз або потім буде майже нереально.
Скоротити армію, згідно капітуляції, щоб рашисти ще більше вбивали українців але вже безкарно.
Бо рашисти в любому випадку порушать любу угоду і знову нападуть на вже беззахисну Україну.
Сдохни могильщик України зеля разом зі своїм пуйлом.
А до речі, хто Вам сказав, що Зеля збираться підписувати "мирний план Трампа" в запропонованному вигляді?
тому що знав - одержить по зубах ще на підльоті.
Порох мир в очах хутіна НЕ шукав !
.
Але трамп венс і путін І Є ЗБОЧЕНЦІ
Ще за часів сцавка у їхні голови цю дурь вбивали.
після підписання договорняка все одно буде обмін військовополонених "всіх на всіх" !
.
Про москалів говорити нема сенсу, вони по вуха в крові.
їм усім какаразніцам-хотьпаржом разом з Верховним Найвеличнівшивим насрати, що хлопці на передовій вже роками не мають заміни чи хоча би тимчасового перепочинку і їхні підрозділи переватажені бойовими задачами через що на ЛБЗ кілометрові діри в обороні, у той час коли у тилу жлоби усих мастей крадуть та розважаються..
чому немає терористичних актів на росії?
щоб летіли вокзали. потяги. літаки і автобуси з трамваями?
чеченці змогли? коли їх вбивали, вони мстились
і хай докажуть, що це ми
на росії там повно ображених,
не можна так - тоді по тихому різати горла родичам цих ублюдків
щоб вони знали, що їх чекає в Україні.
Цей поганий народ має одну назву - ублюдочні серійні вбивці.
дипломати, ау! І досі в новинах Київ пишуть Kiew і ін. назви міст калька з рузкага так і залишилася.
Інша нагайна потреба для біженців - це прострочені паспорта, які продлити вже не можливо, а отримати нові технічно дуже дуже складно.
Наприклад: сша - огромная територія і тільки посольство в Вашингтоні може видати новий паспорт. Начебто є виїздні сессії з наданням консульских послуг... але не паспортів і черги тисячні і сайт вісне і записатися не можливо, як то ьуло в листопаді в Майамі.
Але: є Дія! То чому не можна переслати всі скани документів на електр.адресу ембасади, сплатити онлайн що потрібно і лише один раз в визначений час явитися особисто в посольство і отримати паспорт чи інши док-ти?
Або, особисто подати заяву і скани документів, а вже готовий паспорт отримати поштою. Невже цю практику так складно негайно запровадити?
Я ще багато інших питань, наприклад, до атташе по культурі: чому не звучить музика укр композиторів на популярних радіоканалах? Чому не запропонувати укр контент, укр.фільми - худ. і документальні з підстрочним дубляжем... навіть відмовівшись від оплати авторских прав?
Багато чого можна зробити, якщо є бажання робити!
з ВЕЛИКОЇ ДЕРЖАВИ Америка стала шлюхою путі
- стала помойною тряпкою